Turniej w tenisa stołowego na koniec Wakacji z MOSiR-em

Już w piątek (29 sierpnia) złapiemy za rakietki i powalczymy o puchary. Zbliża się Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego, który organizujemy przy współpracy z Elbląskim Klubem Sportowym Mlexer. Zapisy będą odbywały się na miejscu, przed rozpoczęciem turnieju, w sali tenisa stołowego, w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135.

Wakacje z MOSiR-em powoli się kończą, a doskonałą okazją na ich podsumowanie będzie turniej w popularnego ping-ponga. Sala tenisa stołowego stanie się areną zmagań Wakacyjnego Turnieju Tenisa Stołowego, w którym udział mogą wziąć wszyscy chętni. Udział w zawodach jest bezpłatny.

Turniej zostanie podzielony na dwie kategorie OPEN: dziewczęta i chłopcy do lat 14, a także dziewczęta i chłopcy do lat 18. System gier zostanie uzależniony od ilości uczestników. Zapisy na zawody rozpoczną się tuż przed startem imprezy. Zachęcamy, aby wydrukować, wypełnić i przynieść do biura zawodów oświadczenie/zgodę rodzica niezbędne do udziału dziecka lub oświadczenie uczestnika (osoby pełnoletnie).

Rozpoczęcie planowane jest o godzinie 10:00, a zapisy wystartują o 9:30. Prawdziwy turniej nie mógłby odbyć się bez ceremonii wręczania nagród, dlatego najlepsi tenisiści otrzymają puchary za zajęcie pierwszych trzech miejsc na podium. Szczegóły w regulaminie zawodów.