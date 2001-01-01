W grze o Puchar Województwa

Przed nami druga runda Wojewódzkiego Pucharu Polski, a wraz z nią powrót Olimpii Elbląg do tych rozgrywek po wielu latach przerwy. Oprócz trzecioligowca w rywalizacji uczestniczą także dwie inne drużyny z naszego miasta. Początkowo wszystkie trzy elbląskie zespoły miały rozegrać swoje mecze na wyjazdach, jednak doszło do jednej zmiany i Concordia podejmie rywala na stadionie przy ul. Krakusa. Olimpia i jej rezerwy pozostają przy pierwotnym planie i wyruszą w delegacje.

Trener Damian Jarzembowski z optymizmem podchodzi do zbliżającego się meczu w ramach Wojewódzkiego Pucharu Polski (rozmawialiśmy 4 sierpnia) – Przede wszystkim cieszę się, że zagramy na nowym, dobrze przygotowanym obiekcie w Dobrym Mieście. To zawsze wartość dodana nie tylko dla zawodników, ale i dla całej otoczki meczu. Jeśli chodzi o naszego rywala, trudno mi w tej chwili ocenić jego dokładny poziom sportowy, głębsza analiza drużyny z Dobrego Miasta zostanie przeprowadzona bliżej terminu spotkania. Na ten moment mamy po prostu bardzo napięty kalendarz i skupiamy się na najbliższych celach.

Słowa trenera doskonale wpisują się w atmosferę, jaka od niedawna panuje w Dobrym Mieście. Po dwóch latach tułaczki DKS wreszcie wrócił do domu i to nie byle jakiego. Nowoczesny, piłkarsko-lekkoatletyczny stadion miejski, który kosztował 12 milionów złotych, to dziś duma regionu. Zadaszona trybuna na blisko 400 miejsc, nowa murawa, bieżnia lekkoatletyczna dla KS Jelonki i wielofunkcyjne boisko za bramką to tylko część efektów inwestycji wspartej środkami rządowymi.

W naszej rozmowie z 4 sierpnia, trener Jarzembowski podkreślił również, że niezależnie od rangi czy etapu rozgrywek, zespół podejdzie do spotkania z pełną koncentracją: – Podejdziemy do tego meczu jak do każdego innego, z szacunkiem do rywala i chęcią wywalczenia awansu. Jeśli chcemy grać w tym pucharze o coś więcej, nie możemy kalkulować. Musimy być gotowi na każdego przeciwnika.

Swoją drogą na temat nowego stadionu wypowiedziała się Beata Haroń, burmistrz Dobrego Miasta, mówiąc w wywiadzie dla Skarbu Kibica WMZPN: – Tak, po otwarciu nowego obiektu sportowego w Dobrym Mieście zauważalne jest większe zainteresowanie piłką nożną. Stadion o tak wysokim standardzie, wyposażony w nowoczesną infrastrukturę, wywołał duże poruszenie i entuzjazm w całej gminie Dobre Miasto. Tego typu inwestycja naturalnie przyciąga zarówno zawodników, jak i kibiców, a także inspiruje młodsze pokolenia do aktywności fizycznej.

Te słowa tylko potwierdzają, że odpowiednia infrastruktura sama napędza koniunkturę. Dla zwolenników budowy lub modernizacji stadionu przy A8 to mocny argument natury rozwojowej i dowód, że nowoczesny obiekt może stać się nie tylko centrum sportu, ale także lokalnym impulsem społecznym.

Krótko o DKS-ie

Latem z zespołu z Dobrego Miasta odszedł Mariusz Bucio, były zawodnik Olimpii Elbląg, który ma na koncie osiem występów na poziomie II ligi. Z zespołem pożegnał się również inny kluczowy piłkarz, Jakub Chojnowski, który przeniósł się do Tęczy Biskupiec, drużyny otwarcie deklarującej aspiracje do awansu do III ligi. Oba zespoły zmierzyły się już w pierwszej kolejce Superscore IV ligi. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2, a Chojnowski wpisał się na listę strzelców, otwierając wynik meczu golem na 1:0. Tydzień później DKS Dobre Miasto przegrało 1:4 z Romintą w Gołdapi, a w miniony weekend ulegli Stomilowi Olsztyn 1:3. Jedynym zwycięstwem drużyny pozostaje zatem triumf w pierwszej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski 1:0 w Pasłęku z Polonią.

W ostatnich latach to głównie rezerwy Olimpii Elbląg regularnie rywalizowały z DKS-em Dobre Miasto. Od momentu reaktywacji drugiego zespołu żółto-biało-niebieskich doszło do ośmiu spotkań. DKS wygrał czterokrotnie, Olimpia II dwukrotnie, a dwa mecze zakończyły się remisami. Co ciekawe, mimo przewagi punktowej drużyny z Dobrego Miasta, bilans bramkowy pozostaje idealnie równy: 12:12. Olimpia II potrafiła rozgromić rywala 4:0 w październiku 2021 roku, ale też przegrywała u siebie 3:5 w sierpniu 2024. Ostatnie starcie, rozegrane w marcu 2025 roku, zakończyło się skromnym zwycięstwem DKS-u 1:0.

Pucharowe reminiscencje Olimpii

Dla Olimpii ostatnie przygody w Wojewódzkim Pucharze Polski bywały polem testów, ambicji, a - niestety - także niespełnionych nadziei. W sezonie 2015/16 zespół prowadzony przez Adama Borosa był w znakomitej formie ligowej, zdecydowanie wygrał rozgrywki III ligi i przypieczętował awans w barażach z Motorem Lublin. W pucharze jednak zabrakło przysłowiowej kropki nad „i”. Elblążanie odpadli w półfinale po porażce 0:1 z Romintą Gołdap. Wcześniej pewnie pokonali między innymi Concordię Elbląg, wygrywając 5:0.

W kolejnym sezonie, 2016/17, już jako drużyna występująca na poziomie centralnym, Olimpia została zgłoszona do rozgrywek wojewódzkiego pucharu jako „Olimpia II”, zgodnie z wymogami regulaminowymi. Kampania rozpoczęła się obiecująco od wysokiej wygranej 5:0 z Pomowcem Gronowo Elbląskie. Cztery gole zdobył Bojas, a jedno trafienie dołożył Piceluk. W kolejnej rundzie żółto-biało-niebiescy pokazali jeszcze większą siłę ofensywną, rozbijając Polonię Pasłęk aż 8:0. Na listę strzelców wpisali się: Damian Szuprytowski (7'), Filip Burkhardt (15', 73'), Paweł Piceluk (17', 28'), Jakub Bojas (51') oraz Anton Kołosow (71', 83'). Jednak dobra passa zakończyła się w meczu z Concordią Elbląg. Po słabszym występie Olimpia II przegrała 1:3 i pożegnała się z rozgrywkami. Jedynego gola dla żółto-biało-niebieskich zdobył Sokołowski, natomiast dla Concordii trafiali Szmydt, Tomczuk i Strach.

Concordia ponownie z Agatem

Finalista poprzedniej edycji, Concordia Elbląg, trafiła na rywala dobrze sobie znanego. Agat Jegłownik, występujący na co dzień w A klasie, w minionej kampanii uległ pomarańczowo-czarnym 0:5. Agat w pierwszej rundzie ograł 4:1 Ewingi Zalewo, Concordia natomiast rozbiła 6:0 Cresovię Górowo Iławeckie.

Rezerwy Olimpii w Wojciechach

Olimpia II Elbląg zmierzy się z KS Wojciechy, kolejnym przedstawicielem A klasy. Rywal awansował do drugiej rundy dzięki walkowerowi, natomiast młodzi elblążanie przystąpią do spotkania po zwycięstwie 3:1 nad Victorią Bartoszyce. W niedzielę, 17 sierpnia, podopieczni trenerów Florka i Urbanowicza pokonali Mrągowię Mrągowo 2:1, odnosząc tym samym pierwsze ligowe zwycięstwo w sezonie.

19 sierpnia, godz. 17:30 - Concordia Elbląg - Agat Jegłownik

20 sierpnia, godz. 17:00 - DKS Dobre Miasto - Olimpia Elbląg

20 sierpnia, godz. 17:00 - KS Wojciechy - Olimpia II Elbląg