W ten weekend biegacze opanują Wysoczyznę Elbląską!

Już w piątek startuje V edycja największej imprezy biegowej w naszym województwie - Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny. Na leśnych ścieżkach pomiędzy Elblągiem a Tolkmickiem rywalizować będzie 1500 zawodników, którzy będą mieli okazję poznać malownicze tereny Wysoczyzny Elbląskiej. To impreza, która nie tylko daje możliwość sportowej rywalizacji, ale także promuje nasz region. Starty będą odbywać się z Polany z Wiatami (ul. Sybiraków), a meta zostanie umiejscowiona przy Restauracji Myśliwska oraz Muszli Koncertowej (ul. Marymoncka).

Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna to wydarzenie, które od 2022 roku przyciąga na Wysoczyznę Elbląską coraz większą liczbę amatorów trailu - czyli biegania w terenie naturalnym. Tegoroczna edycja będzie rekordowa - w rywalizacji dorosłych weźmie udział 1500 zawodników, a w towarzyszących biegach Wysoczyzna Junior – 250 młodych biegaczy.

W piątek (24.04) o godzinie 18:30 wystartuje najkrótszy dystans imprezy, czyli Huk Sowy (6 km), którego trasa zostanie poprowadzona w elbląskiej Bażantarni. Podczas zmagań na tym dystansie planowane jest stworzenie punktu kibicowskiego na ostatnim odcinku trasy. Zbiórka chętnych do kibicowania odbędzie się bezpośrednio po starcie.

W sobotę (25.04) o godzinie 04:00 wystartują śmiałkowie, którzy zmierzą się z najbardziej wymagającym dystansem Ryk Jelenia (103 km). Rywalizacja na tym dystansie zapowiada się wyjątkowo ciekawie, gdyż w rywalizacji mężczyzn na starcie staną dotychczasowi zwycięzcy najdłuższych dystansów Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny – Tomasz Szałachowski (Dobre Miasto) oraz Artur Jendrych (Świdnik).

- Zmagania na Ryku Jelenia zapowiadają się niesamowicie. Artur Jendrych, który zwyciężał w latach 2022 oraz 2024, zmierzy się z Tomaszem Szałachowskim, który stawał na pierwszym stopniu podium w 2023 oraz 2025 r. W tym roku w bezpośrednim pojedynku rozstrzygną ostatecznie, kto jest tzw. królem Wysoczyzny. Ubiegłoroczna rywalizacja między panami trwała do ostatnich kilometrów i mamy nadzieję, że w tym roku również do ostatniej prostej będziemy mogli śledzić zmagania tych dwóch świetnych sportowców. Co ciekawe, zmagania na tym dystansie będzie można śledzić na żywo dzięki trackerom GPS, które zawodnicy otrzymają w pakietach startowych. Dodatkowo atmosferę przed tym pojedynkiem podgrzejemy rozmową z Arturem i Tomaszem, która odbędzie się w piątek (24.04) o godzinie 17:15 w Muszli Koncertowej w Bażantarni” – mówi Piotr Matkiewicz, dyrektor imprezy.

Również w sobotę o godzinie 09:00 z Placu Wolności w Tolkmicku wystartuje dystans 54 km, na którym w tym roku pobiegnie aż 350 zawodników. Dwa najdłuższe dystanse imprezy poprowadzą zawodników przez najbardziej malownicze tereny naszego regionu, takie jak Bażantarnia, Jelenia Dolina, Lasy Kadyńskie, Folwark w Kadynach, Szwajcaria Próchnicka czy Las Ceglany. Na trasach zawodników wspierać będą Koła Gospodyń Wiejskich z Kadyn i Ogrodnika, a także Zespół Ludowy Sasanki z Suchacza.

W niedzielę (25.04) odbędą się mocno obsadzone biegi na krótszych dystansach, których trasy zostaną ponownie poprowadzone przez Bażantarnię. O godzinie 09:00 wystartuje dystans Kwik Dzika (22 km), a o godzinie 11:00 dystans Pisk Lisa (13 km). Trasy, mimo mniejszej liczby kilometrów, będą wymagające i poprowadzą m.in. przez Górę Chrobrego, Górę Jagiellońską, Belweder czy Świątynię Dumania. Tego samego dnia o godzinie 09:10 rozpoczną się zmagania najmłodszych w ramach zawodów Wysoczyzna Junior, czyli biegi na dystansach 200 m (1–7 r.ż.), 500 m (8–11 r.ż.) oraz 1000 m (12–15 r.ż.).

- W imprezie wezmą udział zawodnicy z całego kraju i zagranicy, ale również wielu elblążan. Już od kilku miesięcy widzimy wzmożony ruch na ścieżkach Bażantarni i bardzo cieszymy się, że dokładamy cegiełkę do wzrostu popularności biegania trailowego oraz ultra w naszym mieście. Mamy głęboką nadzieję, że udaje nam się również skutecznie promować Wysoczyznę Elbląską, która ma niesamowity potencjał pod kątem rozwoju turystyki aktywnej – dodaje Piotr Matkiewicz.

Impreza oprócz emocji wywoła również niewielkie utrudnienia w ruchu. Od piątku (24.04) do niedzieli (26.04) nie będzie możliwości korzystania z parkingu przy Muszli Koncertowej (ul. Marymoncka). Na czas startów dystansów Ryk Jelenia oraz Pisk Lisa, tj. w dniu 25.04 (sobota) w godz. 03:55–04:10 oraz w dniu 26.04 (niedziela) w godz. 10:55–11:10, chwilowo zamknięta dla ruchu będzie również ul. Sybiraków. Dodatkowo w dniu 25.04 (sobota) zawodnicy startujący na długich dystansach przecinać będą drogi publiczne, (ul. Królewiecka w Dąbrowie oraz ul. Fromborska w Krasnym Lesie).

