Wejdź do łodzi i poczuj falę sportowych emocji

Masz ekipę, która lubi wyzwania? A może chcesz zintegrować znajomych, kolegów z pracy czy członków stowarzyszenia? Wyścigi Smoczych Łodzi to okazja, by zrobić coś wyjątkowego i wejść do gry podczas XIX Elbląskiego Święta Chleba. Zapisy online trwają i czekają na Wasze zgłoszenie!

Już w sobotę 23 sierpnia na rzece Elbląg zmierzy się 18 drużyn w walce o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga. Do wyboru są dwie kategorie: SPORT – dla tych, którzy lubią ścigać się na poważnie, oraz FUN – dla zespołów, które stawiają na dobrą zabawę i wspólną przygodę. Nie musisz być zawodowcem – wystarczy grupa 10 wioślarzy, dobosz, który nada rytm, i trochę sportowej energii. Organizator zapewnia sternika, kamizelki asekuracyjne i niezapomnianą atmosferę.

Dla najlepszych trzech drużyn w każdej kategorii przewidziano puchary i medale, a dla wszystkich uczestników – pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo ekipa, która uzyska najlepszy czas całych zawodów, otrzyma specjalne wyróżnienie.

Zapisy trwają do 20 sierpnia (środa) lub do wyczerpania miejsc. Wystarczy wybrać kategorię, wypełnić właściwy formularz (SPORT lub FUN), a następnie do 21 sierpnia (czwartek) przesłać listę uczestników na adres imprezy@mosir.elblag.eu. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu mają ukończone 14 lat. Skład może liczyć maksymalnie 14 zawodników, w tym dziesięciu wioślarzy, dobosza i trzech rezerwowych. Nie stój na brzegu – dołącz do nas i poczuj falę sportowych emocji!

Program imprezy:

- 9:00 – zbiórka drużyn przy biurze zawodów

- 9:15 – odprawa kapitanów

- 10:00 – start wyścigów

- ok. 17:00 – wręczenie nagród i dekoracja