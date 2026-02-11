Wycisz się i zrelaksuj z MOSiR-em

Zimowe dni bywają krótkie i intensywne. Praca, szkoła, obowiązki domowe – łatwo poczuć napięcie i zmęczenie. To idealny moment, aby zadbać o ciało i umysł w spokojny, kontrolowany sposób. Program Aktywuj się z MOSiR-em oferuje zajęcia, które pozwalają odetchnąć, zregenerować mięśnie i zredukować stres – zarówno dla początkujących, jak i osób z doświadczeniem w ćwiczeniach.

Joga – harmonia ciała i umysłu

Joga wprowadza równowagę między ciałem a psychiką. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy o godzinie 18:00 na Lodowisku Helena (limit 35 osób). Spokojne, przemyślane sekwencje ruchów poprawiają elastyczność, wzmacniają mięśnie głębokie i uczą pracy z oddechem. To czas, kiedy możesz oderwać się od codziennego pośpiechu i naprawdę poczuć, że ciało i umysł odpoczywają razem.

Pilates – siła w spokoju

Pilates odbywa się we wtorki i czwartki o 17:15 i 18:15, również na Lodowisku Helena (limit 33 osoby). To trening skoncentrowany na wzmacnianiu mięśni głębokich, stabilizacji tułowia i poprawie postawy. Każde ćwiczenie jest kontrolowane, a tempo spokojne, dzięki czemu można w pełni poczuć pracę swojego ciała i osiągnąć wymierne efekty dla sylwetki i komfortu codziennego ruchu.

Zdrowy kręgosłup – ulga dla pleców

Dla osób odczuwających napięcia i dyskomfort w okolicy pleców program przewiduje zajęcia „Zdrowy Kręgosłup” w środy o 19:15 na Krytej Pływalni (limit 15 osób). To kameralne treningi profilaktyczne, które wzmacniają mięśnie posturalne, poprawiają mobilność i pomagają redukować skutki stresu, przeciążeń czy siedzącego trybu życia.

Spokojny ruch w rytmie codzienności

Program Aktywuj się z MOSiR-em to przestrzeń dla każdego, kto chce znaleźć chwilę dla siebie, uspokoić myśli i jednocześnie wzmocnić ciało. Regularne uczestnictwo w spokojnych zajęciach fitness i zdrowotnych nie tylko poprawia samopoczucie, ale także buduje świadomość własnego ciała i ułatwia radzenie sobie ze stresem dnia codziennego. Warto skorzystać z oferty karnetów, za które otrzymuje się dodatkowe bonusy. Pojedyncze wejścia na zajęcia są tańsze również z kartą „wElblągu”, aktywując aplikację zapłacisz za bilet 18 zł.

Zima to najlepszy czas, by zwolnić tempo, wsłuchać się w siebie i dać ciału to, czego potrzebuje. Z MOSiR-em wyciszenie i relaks stają się łatwe do osiągnięcia.