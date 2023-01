Wygrywać też trzeba umieć

Mlexer wygrał dziś rozgrywany awansem mecz z Warmią Lidzbark Warmiński, ale dwa punkty nie przyszły łatwo. Walczący o miejsce w grupie mistrzowskiej rywal postawił się liderowi II ligi.

Już w przedmeczowej zapowiedzi zwracaliśmy uwagę na powagę dzisiejszego meczu. Wydawać się mogło, że to elblążanie są faworytem. Ale... Artur Gromek, mistrz Europy kadetów w mikście z ubiegłego roku, na pierwszym stole bez straty seta pokonał doświadczonego Ryszarda Grzelaka. Na drugim... mogło się wydawać, że trwał wyrównany pojedynek. Marcin Kubic dość długo dotrzymywał kroku Wiktorowi Francowi, mogło się nawet wydawać, że jest w stanie urwać seta. Ale zwyciężało doświadczenie tenisisty Mlexera, który w tarapaty wpadł dopiero w w trzecim secie, kiedy dopiero „na przewagi“ odwrócił losy seta. W kolejnym starciu Andrzej Makowski walcem przejechał się po Olegu Stefanowiczu pozwalając rywalowi na zdobycie tylko 12 oczek. Trzeci punkt dla Mlexera wywalczył Piotr Kołaciński i przed deblami sytuacja elblążan była dobra.

Tymczasem po grach podwójnych goście wrócili do gry wygrywając z elblążanami po 3:1. Na uwagę zasługuje zwłaszcza czwarty set pojedynku Andrzeja Makowskiego i Wiktora Franca z Arturem Gromkiem i Marcinem Kubicem. Po zażartym boju gospodarze doprowadzili w końcówce do remisu, jednak to goście zdobyli ostatnie punkty.

I mecz zaczął się od nowa. W drugiej serii gier singlowych gospodarze nie zamierzali dać Warmii nawet cienia nadziei na wywiezienie z Elbląga korzystnego rezultatu. Goście walczyli bohatersko. Ale zdobyli tylko dwa sety, co nie oznacza, że elblążanie nie musieli wylać litrów potu, aby zapewnić sobie cenne zwycięstwo.

Meczem z Warmią - Hotel Kahlberg Mlexer zakończył pierwszą rundę II ligi. Już wiadomo, że w drugiej rywalizować będzie w grupie mistrzowskiej walczącej o prawo walki w barażach o awans. Swoich rywali elblążanie poznają w lutym, kiedy rozegrane zostaną wszystkie spotkania rundy zasadniczej.

Hotel Kahlberg Mlexer Elbląg - OSiR Warmia Lidzbark Warmiński 7:3

Mlexer: Franc (2), Kołaciński (2), Makowski (2), Grzelak (1), Chrząszcz (0)

Ryszard Grzelak - Artur Gromek 0:3 (-7, -6, -6)

Wiktor Franc - Marcin Kubic 3:0 (8, 9, 12)

Andrzej Makowski - Oleg Stefanowicz 3:0 (3, 3, 6)

Piotr Kołaciński - Jakub Baranowski 3:0 (5, 7, 11)

Andrzej Makowski, Wiktor Franc - Artur Gromek, Marcin Kubic 1:3 (-9, -7, 6, -11)

Piotr Kołaciński, Wojciech Chrząszcz - Jakub Baranowski, Oleg Stefanowicz 1:3 (2, -5, -5, -6)

Ryszard Grzelak - Oleg Stefanowicz 3:1 (-7, 2, 7, 8)

Wiktor Franc - Jakub Baranowski 3:0 (3, 7, 5)

Andrzej Makowski - Artur Gromek 3:1 (4, -8, 3, 12)

Piotr Kołaciński - Marcin Kubic 3:0 (4, 9, 3)