Wyjątkowy rok MOSiR w Elblągu

To był bardzo aktywny rok. 130 imprez, w których udział wzięło 44 tysiące osób, prężnie działające obiekty sportowe, na których odnotowano 550 tysięcy wejść – te liczby pokazują, jak wiele osób chce spędzać czas aktywnie i że warto te aktywności im proponować. A co dokładnie wydarzyło się w 2022 roku? Obejrzyj filmowy skrót wydarzeń.

Dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu rok 2022 okazał się wyjątkowy. W tym czasie udało się przeprowadzić lub współorganizować aż 130 różnych wydarzeń, w których wzięło udział ponad 44 tysiące osób. Natomiast w obiektach sportowych MOSiR (m.in. baseny, lodowisko, tor wrotkarsko-łyżwiarski, Hali Sportowo-Widowiskowa) odnotowanych zostało łącznie niemalże 550 tysięcy wejść. Szczególnie po ciężkim okresie pandemii, wielu ograniczeniach i zamknięciach, te liczby mogą cieszyć. Sprawdźmy, jak wyglądał sportowy (i nie tylko) kalendarz imprez, zorganizowanych przez MOSiR, choć nie da się opisać wszystkich wydarzeń.

Biegowy Elbląg

Największe zawody sportowe w roku to te biegowe. XIII edycja Biegu Piekarczyka oraz VIII Bieg Niepodległości przyciągnęły łącznie 2300 osób i dwa razy więcej kibiców. Ogromnym sukcesem okazała się pierwsza edycja Bażantarnia Jump&Run. Dmuchane przeszkody pokonało 1100 osób. Impreza została entuzjastycznie przyjęta przez mieszkańców. Warto pamiętać również o II Mistrzostwach w Biegach Przełajowych, Biegu Nadziei, a także o cyklu Biegów na Orientację.

560 km wycieczek

Miejskie Wycieczki Rowerowe to stały element sportowego kalendarza MOSiR. W tym roku przejechaliśmy 560 km i odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc w Elblągu i okolicach. Pokonaliśmy także dystans 100 km, jadąc w kierunku Wiślanej Trasy Rowerowej. Oprócz cyklicznych wyjazdów odbyły się jeszcze rowerowe spacery z leśnikiem oraz rowerowe kwestowanie z WOŚP. Jeżeli mówimy o zawodach na dwóch kółkach, to nie można zapomnieć o Bażantarni XC dla dzieci i dorosłych oraz III edycji Góralem na Chrobrego, połączonej z Garmin MTB Series. Natomiast podczas Dnia Bez Samochodu przejazd ulicami miasta i festyn zgromadził kilkuset fanów kręcenia korbą.

Wakacje z MOSiR-em

Tegoroczne wakacje były jeszcze bardziej wypełnione bezpłatnymi atrakcjami. Młodzież wzięła udział w kolejnym Skate Park Show, graliśmy w rozgrywkach 3x3 w: koszykówkę, piłkę nożną i siatkówkę, zmierzyliśmy się z siatkówką plażową i tenisem stołowym, odpowiadaliśmy na zagadki na Starym Mieście, szukaliśmy punktów w elbląskich parkach, a także obserwowaliśmy zmagania najmłodszych podczas Hulaj-Nóżki. Nowością były m.in. wycieczki kajakowe z przewodnikiem, turniej piłki nożnej 6x6, turniej tenisa czy orientacja na rowerach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się Wyścigi Smoczych Łodzi. Ważnym punktem wakacji był rodzinny festyn na Torze Kalbar, który zgromadził ponad 2 tysiące uczestników, a z tych i wielu innych wakacyjnych propozycji skorzystało łącznie ponad 21 tysięcy osób.

Ferie zimowe z MOSiR-em

Dwa tygodnie na przełomie stycznia i lutego to czas, w którym dzieci i młodzież korzystały z przeróżnych, bezpłatnych zajęć proponowanych przez MOSiR. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się spotkania w Krytej Pływalni, gdzie można pograć w wodną piłkę, poszaleć z kolegami, popływać. Drugim równie atrakcyjnym miejscem było Lodowisko Helena, a na nim turnieje mini hokeja, festyny, zabawy, nauka jazdy. Liczna grupa spotykała się w Hali Sportowo-Widowiskowej, gdzie trenerzy z elbląskich klubów sportowych pokazują m.in. podstawy różnych dyscyplin: siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, judo, tenisa stołowego, kickboxingu. Ciekawostką było spotkanie w Bażantarni z instruktorem survivalu, który w zimowej aurze pokazał wiele interesujących rozwiązań i sztuczek.

Grały ligi

MOSiR prowadził amatorskie rozgrywki ligowe w trzech dyscyplinach. W piłce nożnej na Orlikach rozstrzygnięty został poprzedni sezon, a później ruszył kolejny. Tak samo było w przypadku ligi siatkówki, która rozgrywała się w Hali Sportowo-Widowiskowej. Odbyła się także pierwsza edycja ligi koszykówki 3x3. Jesienią wystartowała kolejna, która przyciągnęła jeszcze więcej drużyn. Wszystkie ligowe rozgrywki były idealnym sposobem na regularne aktywne spędzanie czasu i zgromadziły liczną grupę amatorów poszczególnych dyscyplin.

Baseny

Wodne atrakcje cyklicznie pojawiały się w Krytej Pływalni i CRW Dolinka. Trzy razy odbył się Aquamaraton zajęć fitness, który wzmocnił ofertę ćwiczeń rekreacyjnych w basenie. Wakacyjne zawody pływackie i Aquathlon tradycyjnie zaprosiły dzieci i młodzież do wspólnej zabawy. XIV Elbląska Wiosna Pływacka pozwoliła odkryć nowe talenty. Kilkukrotnie pojawiąjące się na Dolince dmuchane tory przeszkód okazały się znakomitą propozycją dla każdego, ponieważ odwiedziło je kilkanaście tysięcy osób. Andrzejki w wodzie, przy przebojach i niesamowitych światłach, były wyjątkową alternatywą na miły wieczór. Warto wspomnieć o zajęciach nauki i doskonalenia pływania organizowanych przez MOSiR w Krytej Pływalni, w których udział bierze ponad 300 dzieci.

Na łyżwy

Lodowisko Helena w sezonie zimowym proponowało szereg imprez, w wielu tematach. Można było bawić się podczas Walentynek lub Mikołajek. Otwarcie i zamknięcie sezonu na lodowisku okraszone było dyskotekowymi rytmami. Odbywały się również zwykłe Ice Party, czyli dyskoteki na łyżwach. Ferie z MOSiR-em zachęciły tysiące elblążan darmowymi ślizgawkami, konkursami i festynami na lodzie. Tu również MOSiR organizował zajęcia nauki jazdy na łyżwach, w tym sezonie nie tylko dla dzieci, ale także osobno dla młodzieży i dorosłych.

Zmodernizowany kompleks boisk piłkarskich

Koniec 2022 roku zbiegł się z zakończeniem prac remontowych i modernizacyjnych w kompleksie boisk piłkarskich przy ul. Skrzydlatej. Gruntowny remont przeszedł budynek stanowiący zaplecze sportowe dla piłkarzy. Nowe oblicze zyskały szatnie z natryskami, ciągi komunikacyjne, pokoje trenerów, masażysty i wiele innych pomieszczeń. Systemy zabezpieczeń, energooszczędne oświetlenie, nowa stolarka drzwiowa i wiele innych rzeczy zostało odnowione, naprawione i unowocześnione. Warto podkreślić, że prace te wykonali pracownicy MOSiR, co pozwoliło zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych. Oprócz zmian w budynku, również płyty obu boisk zostały zmodernizowane. Przede wszystkim został zamontowany system nawadniania. Uzupełniony został granulat, pojawiły się m.in. nowe chorągiewki narożne czy siatki do piłkochwytów.

Aktywuj się z MOSiR-em

W każdym tygodniu z aktywnych zajęć korzystały setki elblążan. W ofercie znalazły się: Turbo Spalanie, Joga, Zumba, treningi na siłowni, Aqua Fitness i jego odmiany, Aerobik w wodzie dla seniorów, a także wspomniane propozycje dla dzieci i młodzieży: nauka i doskonalenie pływania oraz jazdy na łyżwach.

Współpraca z innymi

MOSiR w Elblągu organizował także imprezy z partnerami. Przykładem są Mistrzostwa Województwa w tenisie stołowym, Puchar Polski w szachach, Ultra Wysoczyzna, Rain Forrest Challenge, Garmin Iron Triathlon, XXI Dni Papieskie czy Świąteczne Spotkania Elblążan. Co ciekawe, dzięki wspólnej pracy z Elbląskim Centrum Usług Społecznych, udało się zorganizować spotkania z piłką ręczną i zawody pływackie dla dzieci. Warto także przypomnieć o organizacji elbląskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Nowości

A co nowego jeszcze się odbyło? Do Hali Sportowo-Widowiskowej zaprosiliśmy kobiety, aby 8 marca aktywnie spędziły swoje święto, podczas zajęć fitness. Bardzo liczna, uśmiechnięta grupa wypełniła wówczas całą halę. Sezon rowerowy Rozpoczęliśmy wspólnymi wiosennymi „Wagarami” na Torze Kalbar i przejazdem na smaczne kiełbaski z ogniska. Festyn oraz Dzień Dziecka w nowym Parku Dolinka, w których udział wzięło tysiące elblążan, umiliły czas najmłodszym i rodzicom. W 2022 roku zostały oddane do użytkowania pumptracki, więc nie mogło zabraknąć wyścigów na hulajnogach. Miłym akcentem były również wyścigi na rowerach wodnych na rzece Elbląg. Najważniejszą jednak nowością była Bażantarnia Jump&Run, która na pewno zagości na stałe w kalendarzu imprez organizowanych przez MOSiR.

Dziękujemy wszystkim za udział w naszych ubiegłorocznych wydarzeniach i już teraz zapraszamy do aktywności z nami w kolejnym roku. Warto jest śledzić profile MOSiR Elbląg w mediach społecznościowych, a także stronę internetową mosir.elblag.eu

