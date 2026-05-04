Wystartowały Lekkoatletyczne Czwartki

Za nami pierwsze w tym roku zawody, dla dzieci i młodzieży, z cyklu Czwartków Lekkoatletycznych. Na stadionie przy ul. Saperów rywalizowało i bawiło się w kilku dyscyplinach 70 uczestników. Starty odbywały się w wielu konkurencjach.

Uczestnicy zmierzyli się ze sobą w skoku w dal (strefa), skoku wzwyż, biegach oraz w rzucie piłką palantową. Wyniki wkrótce.

Najlepsi w każdej konkurencji, na zakończenie cyklu, mają możliwość wystąpienia w ogólnopolskim finale w Łodzi.

Dekoracja najlepszych w całym cyklu odbędzie się 2 czerwca (finał, połączony z festynem).

Kolejne zawody już w ten czwartek, 7 maja, o 16:30, na stadionie lekkoatletycznym, przy ul. Saperów 14 G w Elblągu.

Program zawodów (uczestnicy przemieszczają się pomiędzy konkurencjami):

Przed startem należy odebrać od organizatora karteczki, na których zapisywane będą wyniki poszczególnych konkurencji.

Dziewczęta - 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal (strefa), skok wzwyż, rzut piłką palantową,

Chłopcy - 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal (strefa), skok wzwyż, rzut piłką palantową

Roczniki:

I grupa - rocznik 2013

II grupa- rocznik 2014

III grupa- rocznik 2015

Kategorie dodatkowe:

- rocznik 2016

- rocznik 2017

- rocznik 2018

Szczegółowy regulamin tutaj.

Kolejne terminy imprezy (2026 rok):

21 maja 2026, czwartek, godz.16:30

2 czerwca 2026, wtorek, FINAŁ MIEJSKI z festynem, godz.16:30