Wywalczyli awans na mistrzostwa Europy i świata

fot. Michał Skroboszewski (arch. portEl.pl)

W weekend w Bydgoszczy odbyły się ogólnopolskie eliminacje juniorów i młodzików do kadry narodowej. Uczniowski Klub Sportowy "Silvant Kajak Elbląg" reprezentowała 15-osobowa grupa kajakarzy. Jest to jedna z najważniejszych imprez sportowych bo jest jednocześnie eliminacją do składu reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy oraz mistrzostwa świata. Elblążanie wywalczyli dwie kwalifikacje.

Paweł Krause okazał się bezkonkurencyjny na dystansie olimpijskim K1 1000 m oraz K1 500 m. Na dystansie 200 m zdobył czwarte miejsce. Z kolei Igor Komorowski na dystansie K1 1000m uplasował się na drugiej pozycji zaraz za swoim klubowym kolegą Pawłem, na dystansie 200 m również zdobył drugie miejsce, z kolei na 500 m był trzeci.

- Wywalczyli przepustkę mistrzostwa Europy oraz świata. To kolejny historyczny wynik. Dwóch czołowych zawodników kadry pochodzi z jednego klubu - mówi Wojciech Załuski, trener UKS Silvant Kajak Elbląg. Blisko załapania się do szerokiego składu kadry był Tomasz Pytlak, który zdecydował się zasilić elbląskie szeregi od tego sezonu oraz Gabriel Gładykowski. - Gabryś zaliczył dobre występy. Wiem, że stać go na dużo więcej. Uważam, że mógłby obok chłopców stanowić trzon kadry. Musimy poprawić przygotowanie mentalne oraz w mniejszym stopniu techniczne. Jestem przekonany, że jeszcze pokaże maksimum swoich możliwości - dodaje Wojciech Załuski. Bardzo dobre występy mają za sobą również nasi młodsi zawodnicy. Damian Kwiatkowski wywalczył udział w finale A, w którym zajął 9. miejsce. Julia Kot w rywalizacji z zawodniczkami o rok starszymi była czwarta w finale A. Mikołaj Kot walczący również z zawodnikami rok starszymi zajął dobre, czwarte miejsce w finale B. Rewelacyjny występ zaliczył również Krzysztof Kulma w kategorii młodzików, uplasował się na 7. pozycji w finale A. Każdy z pozostałych zawodników poprawił swoje wyniki życiowe, co zdaniem trenera Załuskiego napawa optymizmem. - Jako trenerzy jesteśmy cholernie dumni ze swoich zawodników. Wykazali się ogromnym profesjonalizmem podczas eliminacji. Ich wyniki są świetne, historyczne. Robimy wspaniałą robotę - mówi trener.

