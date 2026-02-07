Dawno temu w Elblągu... rozpoczął się sezon na piwny koźlak

To jest coś! Serce każdego prawdziwego piwosza raduje się, gdy nadchodzi ten piękny czas, kiedy znów podaje się piwo koźlak (niem. Bock). Jest to napój, który leczy chorych i odmładza starców. Doświadczony piwosz chodzi od lokalu do lokalu i sprawdza, gdzie trunek jest najlepszy. Tam wygodnie się rozsiada i z radością delektuje się brązowym trunkiem. I nikt nie będzie patrzył na niego krzywo, pod warunkiem, że przestrzega kategorycznych nakazów: „Pij z umiarem! Zachowuj przyzwoitość! Pamiętaj o drodze do domu!” - pisała elbląska prasa w lutym 1903 roku. O czym jeszcze pisała?

O wpływie ćwiczeń na zdrowie w Resursie Mieszczańskiej

Ponownie zwracamy uwagę na wykład pana Moeckela z Berlina na temat wpływu ćwiczeń fizycznych na zdrowie, który odbędzie się jutro wieczorem o godz. 20 w Resursie Mieszczańskiej (niem. Bürger Ressource). Wstęp mają również osoby niebędące członkami klubu gimnastycznego, a także panie (AZ, niedziela, 01.02.1903 r.).

Wieczorek teatralny w „Złotym Lwie”

Loża „Nordstern” organizuje jutro w „Złotym Lwie” (niem. Goldener Löwe) jeden ze swoich popularnych wieczorów teatralnych. Program zapowiada niezwykle przyjemną rozrywkę (AZ, niedziela, 01.02.1903 r.).

Liczenie podróżnych

11, 12 i 13 lutego we wszystkich pociągach odbędzie się liczenie podróżnych w celach statystycznych (AZ, niedziela, 01.02.1903 r.).

Złote gody

W niedzielę złote gody świętowali państwo Krambowscy, Rudolf Alexander i Anna Dorothea z domu Speiswinkel zamieszkali przy ulicy Powrotnej 3 (niem. Kehrwiederstraße). Z tej okazji cesarz przyznał im medal za długoletnie małżeństwo, który wręczył im pastor Malletke wraz z pismem tajnego radcy gabinetowego (AZ, wtorek, 03.02.1903 r.).

W Kumieli utonęło sześcioletnie dziecko

W sobotę po południu w naszym mieście miało miejsce tragiczne zdarzenie. Około sześcioletni syn pracownika Eichlera, mieszkającego przy ulicy Fuhrgasse, udał się nad dość wezbraną rzekę Kumielę (niem. Hommel) przy Grobli św. Jerzego (niem. Äußerer St. Georgendamm), aby umyć buty. Wpadł do wody, został porwany przez silny nurt i utonął. Jego ciało zostało dziś rano wyłowione i zabezpieczone niedaleko mostu Holländer Brücke (AZ, wtorek, 03.02.1903 r.).

Kradzież książeczki oszczędnościowej

W niedzielę wieczorem z zamkniętej komórki poddasza należącej do służącego Augusta S. z ulicy Pfefferstraße skradziono książeczkę oszczędnościową o wartości 50 marek. Złodziej wszedł przez okno dachowe i rozciął zamkniętą torbę podróżną, w której przechowywano książeczkę. Podejrzanym jest młody człowiek w wieku od 18 do 20 lat, którego już kilka wieczorów wcześniej widziano kręcącego się wokół domu. Nawiasem mówiąc, w poprzednich latach miały już miejsce podobne kradzieże w tym miejscu (AZ, wtorek, 03.02.1903 r.).

Dzika krowa na Starym Rynku

Dzisiaj rano na Starym Rynku (niem. Alter Markt) dzika krowa wywołała strach i przerażenie. Wyrwała się swojemu przewodnikowi, rzuciła się na mężczyznę i przewróciła go na ziemię. Z wielkim wysiłkiem udało się złapać i obezwładnić dzikie zwierzę (AZ, czwartek, 05.02.1903 r.).

Zbiegowisko na 1 Maja

Dzisiaj rano na ulicy 1-Maja (niem. Innerer Mühlendamm) zebrała się spora grupa gapiów, ponieważ młoda kobieta nagle upadła tam na chodniku i dostała drgawek. Biedna kobieta doznała poważnego urazu głowy i musiała zostać przewieziona dorożką do swojego mieszkania (AZ, czwartek, 05.02.1903 r.).

Stan wody na Nogacie

W rzece Nogat odnotowano umiarkowany wzrost poziomu wody. Poziom wody przy śluzie Bielnickiej (niem. Kraffohlschleuse) wynosił dziś rano 1,40 metra. Tereny poza wałem przeciwpowodziowym są nadal suche. Woda na brzegach rzeki jest tak niska, że nie utrudnia w żaden sposób ruchu (AZ, czwartek, 05.02.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.