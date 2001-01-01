Zobacz filmowe podsumowanie wakacji z MOSiR-em

Wakacje to czas, na który wszyscy zawsze czekamy z utęsknieniem, a tegoroczne wakacje z MOSiR-em były tego doskonałym przykładem. Minione dwa miesiące przepełnione były radością, aktywnością i niezapomnianymi wydarzeniami. Frekwencji nie popsuła nawet nieprzewidywalna pogoda. Zorganizowaliśmy dla Was blisko 100 wydarzeń, w których udział wzięło ponad 22 500 uczestników. Zobacz filmowe podsumowanie wakacji!

Pierwszym wydarzeniem, idealnym na rozpoczęcie Wakacji z MOSiR-em, były widowiskowe Wyścigi Smoczych Łodzi na Rzece Elbląg, które odbyły się w ramach Dni Elbląga! Następnie rozegranych zostało wiele imprez zarówno sportowych, jak i rekreacyjnych. Wśród nich znalazły się takie aktywności jak: turnieje koszykówki ulicznej, siatkówki, piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego, zawody pływackie, lekkoatletyczne, na hulajnogach i rolkach, duathlon, Disco Rolkowisko, Mini Olimpiada, wycieczki rowerowe, wycieczki kajakowe z przewodnikiem PTTK, czy gry miejskie.

Zorganizowaliśmy również dla rodzin dwa festyny. Na sportowo bawiliśmy się w Centrum Handlowym Ogrody, a na torze Kalbar z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy. W tym roku również nie mogło zabraknąć Festiwalu Sportów Wodnych oraz drugich wyścigów Smoczych Łodzi. Obie imprezy odbyły się podczas Elbląskiego Święta Chleba. W ramach Wakacji z MOSiR-em, uczestniczyliście także na zajęciach na Rolkowisku, sportowo-rekreacyjnych z rakietką oraz w treningach biegowych.

- Intensywne dwa miesiące za nami. W lipcu i sierpniu zorganizowaliśmy blisko 100 bezpłatnych wydarzeń, z których skorzystało ponad 22500 osób. To więcej niż w 2024 roku. Cieszy nas rosnące zainteresowanie przygotowaną przez Ośrodek ofertą sportowo-rekreacyjną. Mnogość imprez, skierowana do różnych odbiorców, pozwoliła mieszkańcom Elbląga na aktywne spędzenie wolnego czasu. Było w czym wybierać, dzięki czemu każdy z całą pewnością znalazł coś dla siebie - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wakacyjnych wydarzeń za wspólną zabawę. Mamy nadzieję, że nasze propozycje zajęć i aktywności, przypadły Wam do gustu i w przyszłym roku ponownie skorzystacie z letniej, wakacyjnej oferty od MOSIR Elbląg.