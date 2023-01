Zrealizuj postanowienia z MOSiR-em

Święta za nami, co to oznacza, że rozpoczyna się Nowy Rok. A wraz z nim noworoczne postanowienia, które często związane są ze zdrowym i aktywnym trybem życia. Styczeń to bardzo dobry moment, żeby zadbać o swoją kondycję i ciało, wzmocnić mięśnie lub zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Sporo osób znajduje większą motywację do ćwiczeń, które powinny pozytywnie wpłynąć również na nasze samopoczucie.

Od czego zacząć?

Wybór jest bardzo duży. Jeśli lubisz pływać lub relaksować się w wodzie – wybierz się do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Jeśli wolisz sporty zimowe, takie jak łyżwy – odwiedź Lodowisko Helena. A jeżeli lepiej ćwiczy Ci się w grupie – spróbuj swoich sił na zajęciach w ramach Aktywuj się z MOSiR-em. Możesz również skorzystać z siłowni mieszczącej się w budynku lodowiska.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka

Jest to popularne miejsce na spędzania wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi. Dzięki wielofunkcyjności Dolinki, każdy odwiedzający może kompleksowo skorzystać ze strefy sportowej, rekreacyjnej oraz relaksu, a znajdujące się tam urządzenia sprawią, że pobyt będzie jeszcze przyjemniejszy. Nowoczesny basen sportowy posiada 8 torów o głębokości od 1,3 m do 1,9 m, a strefa rekreacyjna wyposażona jest w m.in. leżanki z hydromasażem, bicze wodne, wielopunktowe masaże ścienne oraz wodny plac zabaw. Ponadto, za dodatkową opłatą, można zażyć sesji w trzech rodzajach saun: suchej, parowej i biosaunie. CRW Dolinka czynne jest codziennie w godz. 6-22.

Lodowisko Helena

Sezon na łyżwy trwa w najlepsze, a Lodowisko Helena każdego tygodnia gości liczne grupy miłośników ślizgawek. Jeśli i Ty chciałbyś dołączyć do tego grona, lecz nie do końca dobrze wychodzi ci poruszanie się na lodzie, skorzystaj z lekcji nauki jazdy na łyżwach, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. W tym sezonie prowadzimy zajęcia dla dzieci (we wtorki o godz. 18), a także młodzieży i dorosłych (w czwartki o godz. 18). Jeżeli natomiast umiesz choć trochę jeździć – skorzystaj z ogólnodostępnych ślizgawek we wtorki, czwartki i piątki (godz. 18 i 19) oraz w weekendy (12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50). Aby skorzystać z lodowiska nie trzeba mieć własnych łyżew, ponieważ funkcjonuje tu wypożyczalnia sprzętu, prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł.

Aktywuj się z MOSiR-em

Jest to specjalny program dla mieszkańców, przygotowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jeśli chcesz nauczyć się czegoś nowego, zadbać o swoje ciało, a przy tym lubisz się bawić - ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie! W programie znajduje się szereg aktywnych zajęć w wodzie i sali fitness, skierowanych dla każdej grupy wiekowej. Wśród zajęć są: Turbo Spalania, Joga, Zumba różne formy Aqua Fitnessu, również dla seniorów. W każdej chwili można dołączyć do zajęć, grupy nie są zamknięte. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie: mosir.elblag.eu.

Siłownia

Szukasz atrakcyjnego miejsca do treningu w przystępnej cenie? Chciałbyś poprawić formę, ale nie masz sprzętu? Skorzystaj z siłowni, działającej w budynku Lodowisku Helena w Elblągu. Kameralna atmosfera i wejście jedynie za 5 zł, to tylko część jej wielu atutów. Siłownia MOSiR-u to najlepsza propozycja dla tych, którzy są na początku swojej przygody z treningiem i chcieliby w kameralnych oraz spokojnych warunkach poprawić kondycję i wygląd, a także dla osób średniozaawansowanych. Siłownia MOSiR-u jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-20. W weekend natomiast w godzinach 10-20.

Warto śledzić profil MOSiR Elbląg na Facebooku, a także stronę: mosir.elblag.eu, gdzie dostępne są wszystkie bieżące informacje, a także harmonogramy zajęć i godziny otwarcia obiektów sportowych.