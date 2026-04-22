Zwycięstwo na koniec

Beniaminek I ligi Energa MKS Truso zakończył sezon 2025/2026 zwycięstwem nad Szczypiorniakiem Ustka 37:30. Elblążanki wygrały w tym sezonie dwanaście meczów i zajęły ostatecznie 3. miejsce.

- Uważamy, że to był bardzo dobry sezon w naszym wykonaniu. Zaczynałyśmy go jako beniaminek w I lidze, bez większych oczekiwań, bez presji, nie liczyłyśmy też na jakiekolwiek punkty, a tym bardziej na podium. Tymczasem tuż przed ostatnią kolejką mamy zapewnione 3. miejsce w lidze. Pokazałyśmy, że mimo tego jak młodym zespołem jesteśmy, umiemy walczyć do końca. Tworzymy wspaniałą drużyną i cieszę się, że mogę być jej częścią - mówiła przed spotkaniem ze Szczypiorniakiem Ustka Nikola Jankowska.

Wspomniana rozgrywająca, z powodu kontuzji, nie mogła zagrać w ostatnim meczu, podobnie jak Wiktoria Śliwińska i Alicja Ratajczyk, które także doznały urazów. Mimo osłabień pozostałe zawodniczki stanęły na wysokości zadania i zrewanżowały się Ustczankom za przegraną w pierwszej rundzie.

Pierwsze dwie bramki padły łupem przyjezdnych, jednak po trafieniu Adrianny Ziemińskiej i Hanny Urbaniak, było 2:2. W kolejnych akcjach nieco skuteczniejsze były zawodniczki z Ustki, którym udało się odskoczyć na trzy gole. Bardzo skuteczna w ekipie przyjezdnych była Katarzyna Lubecka, która raz za razem trafiała między słupki. W 18. minucie tablica wyników wskazywała 9:13. Elblążanki nie pozwoliły rywalkom na powiększenie prowadzenia i zaczęły odrabiać straty. Podopieczne Marty Czapli rzuciły aż sześć bramek z rzędu, a wynik pierwszej połowy na 16:15 ustanowiła Roksana Biernat.

Po zmianie stron Szczypiorniak zdołał doprowadzić do wyrównania po 17. Jak się później okazało był to ostatni remis w tym spotkaniu. Gospodynie były skuteczne w ofensywie, rzucały bramki seryjnie i w 45. minucie odskoczyły na pięć bramek. Ustczanki próbowały jeszcze odrobić straty, jednak nastąpiła kolejna seria Truso i było już wiadomo, że nasza drużyna wygra to spotkanie. W 54. minucie tablica wyników wskazywała 31:24. Do końca meczu obie drużyny zdobyły jeszcze po sześć bramek i mecz zakończył się wynikiem 37:30.

Energa MKS Truso - SSPR Szczypiorniak Olsztyn 37:30 (16:15)

Truso: Górska, Wanatowska - Ziemińska 9, Fudal 5, Szulc 5, Urbaniak G. 5, Urbaniak H. 4, Kolasa 3, Biernat 3, Pożoga 2, Sadowska 1, Lewandowska, Tomaszewska, Zajączkowska, Kordek, Sankowska.

Elblążanki w sezonie 2025/2026 wygrały dwanaście meczów, a przegrały sześć. Truso zgromadziło w sumie 35 punktów i zajęło 3. miejsce w I-ligowej tabeli.