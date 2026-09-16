Sandra Guziewicz dołącza do Energi Startu Elbląg

Energa Start Elbląg wzmacnia skład w trakcie trwającego sezonu. Nową zawodniczką zespołu została Sandra Guziewicz. 25-letnia rozgrywająca dołącza do drużyny po dwóch sezonach spędzonych w Sośnicy Gliwice.

Sandra Guziewicz to zawodniczka dobrze znana na ligowych parkietach. Rozgrywająca jest wychowanką MTS Kwidzyn, a w swojej dotychczasowej karierze reprezentowała również Eurobud JKS Jarosław oraz Enea MKS Gniezno. Ostatnie dwa sezony spędziła w Sośnicy Gliwice. W ostatnim sezonie była jedną z najskuteczniejszych zawodniczek ligi w kreowaniu gry. W 26 spotkaniach zanotowała 138 asyst, co dało jej 4. miejsce w klasyfikacji najlepiej asystujących zawodniczek ORLEN Superligi Kobiet. Sandra zdobyła również 65 bramek.

Do Elbląga trafia więc rozgrywająca z doświadczeniem na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej, która może wnieść do zespołu nie tylko skuteczność, ale również umiejętność kreowania sytuacji dla koleżanek.

– Cieszę się, że dołączam do Startu i że będę mogła kontynuować sezon właśnie w Elblągu. To dla mnie również fajna zmiana pod względem prywatnym, bo Elbląg jest dużo bliżej mojego rodzinnego domu w Kwidzynie. Najważniejsze jest jednak to, że przede mną nowe sportowe wyzwanie. Chcę jak najszybciej wkomponować się w zespół, pomóc dziewczynom na boisku i wspólnie walczyć o ligowe punkty - mówi Sandra Guziewicz.

Nowa rozgrywająca Energi Startu nie zaczyna również współpracy z trenerką Magdaleną Stanulewicz od zera. Obie miały okazję pracować ze sobą podczas tegorocznych Akademickich Mistrzostw Świata we Francji, gdzie reprezentacja Polski kobiet zajęła 4. miejsce.

– Współpraca z trenerką podczas Akademickich Mistrzostw Świata była dla mnie bardzo wartościowym doświadczeniem. To był intensywny turniej i miałyśmy okazję dobrze poznać się od strony sportowej. Cieszę się, że teraz spotykamy się ponownie i będziemy mogły pracować razem już na co dzień w klubie. Mam nadzieję, że będzie to dla mnie kolejny krok do przodu i że będę mogła dużo wnieść do zespołu – dodaje zawodniczka.

Trenerka Magdalena Stanulewicz podkreśla przede wszystkim zaangażowanie nowej zawodniczki i jej podejście do pracy.

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– To zawodniczka ambitna, która ma dużą chęć do nauki i pracy nad swoim rozwojem. Od początku widzimy w niej zaangażowanie i otwartość na nowe doświadczenia. Gra na pozycji rozgrywającej wymaga czasu, żeby dobrze poznać zespół, nasz system gry i nasze oczekiwania, dlatego dajemy jej przestrzeń na spokojne wejście w drużynę. Wierzymy, że z każdym kolejnym treningiem będzie czuła się coraz pewniej i pokaże swoje możliwości. Cieszymy się, że jest z nami i liczymy na to, że wspólnie zrobimy kolejny krok do przodu – dodaje trenerka Energi Startu Elbląg.

Guziewicz ma także doświadczenie w reprezentacyjnej piłce ręcznej. W przeszłości była powoływana do młodzieżowych kadr Polski, a swoje umiejętności prezentowała również w reprezentacji Polski w piłce ręcznej plażowej.