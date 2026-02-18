Start w Final Four Pucharu Polski

Piłkarki ręczne Startu osłodziły kibicom serie porażek w lidze i awansowały do Final Four Pucharu Polski, po tym jak pokonały w Kaliszu Tauron Ruch Szczypiorno 34:26.

Energa Start Elbląg przegrała ostatnie sześć meczów w Orlen Superlidze Kobiet i kibice drużyny z utęsknieniem czekali na przełamanie. Doskonałą okazją ku temu był ćwierćfinał Pucharu Polski, w którym rywalem naszej drużyny był Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz. Kilka godzin przed meczem klub poinformował o zakontraktowaniu serbskiej rozgrywającej leworęcznej Jeleny Terzić, którą mogliśmy zobaczyć na kaliskim parkiecie.

- 32-letnia Jelena Terzić pochodzi z Gornjego Milanovaca. Swoją seniorską karierę rozpoczęła w HC BMS Milenium (2012–2017), skąd przeniosła się do ŽORK Jagodina (2017–2018). Następnie reprezentowała barwy RK Zaječar (2018–2019), gdzie sięgnęła po tytuł królowej strzelczyń ligi serbskiej, zdobywając imponujące 200 bramek w 27 meczach. W kolejnych latach występowała w ŽRK Naisa Niš (2019–2020), a następnie w rumuńskimCSM Corona Brașov (2020–2022), z którym regularnie rywalizowała na wysokim poziomie ligowym oraz w europejskich pucharach. Sezon 2022/2023 spędziła w norweskim Volda Handball, by następnie przenieść się do Hiszpanii i reprezentować Rocasa Gran Canaria (2023–2024) - jeden z czołowych zespołów tamtejszej ekstraklasy. Ostatnio była zawodniczką Dunaújvárosi Kohász KA (2024-2026), występującego w węgierskiej lidze - czytamy na oficjalnej stronie Energi Start Elbląg.

Elblążanki rozpoczęły rywalizację w Kaliszu nieźle i w 7. minucie prowadziły 4:2. Gospodynie dość szybko wyrównały i przez pewien czas padały bramka za bramkę. Bardzo dobry moment gry miała Paulina Kuźmińska, która kilkukrotnie oszukała defensywę Ruchu. Po jej trzech z rzędu golach, Start prowadził 12:9. Na parkiecie pojawiła się nowa zawodniczka Startu, która od razu została wyłączona z rozegrania przez jedną z Kaliszanek. Gospodynie praktycznie przez cały spotkanie kryły indywidualnie jedną z Elblążanek, głównie Aleksandrę Zych. Do 30. minuty miejscowe szczypiornistki zdołały odrobić część strat i zespoły udały się na przerwę przy prowadzeniu Startu 16:14.

Po zmianie stron Kaliszanki wykorzystały nieskuteczność rywalek i doprowadziły do remisu po 16. W końcu, w 35. minucie, niemoc Startu przełamała Paulina Kuźmińska. Gra była bardzo wyrównana, kilkukrotnie tablica wyników wskazywała remis, w 45. minucie było po 21 i o przerwę poprosiła Magdalena Stanulewicz. Kilka interwencji Małgorzaty Ciąćki, skutecznie wykonywane rzuty karne przez Klaudie Grabińską, czy gole Zofii Chwojnickiej, pozwoliły naszej drużynie zbudować czterobramkową przewagę. Rywalki zdołały jeszcze zniwelować dystans do dwóch goli (24:26). Ostatnie minuty meczu to całkowita dominacja piłkarek Startu, które trafiały raz za razem i ostatecznie wygrały 34:26.

Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz - Energa Start Elbląg 26:34 (14:16)

Ruch: Gryczewska Szarkova 6, Bondarenko 4, Gęga 4, Diablo 2, Trawczyńska 2, Widuch 2, Bury 1, Doktorczyk 1, Alves Carneiro, Petroll, Stokowiec, Jasinowska.

Start: Suliga, Ciąćka, Pentek - Kuźmińska 7, Masalova 7, Chwojnicka 4, Grabińska 4, Zych 4, Szczepanek 3, Pahrabitkaya 2, Tarczyluk 1, Kozłowska, Terzić, Wicik, Dworniczuk.

Oprócz Startu do Final Four Pucharu Polski awansowało już Zagłębie Lubin, które pokonało KPR Gminy Kobierzyce 34:31. Do rozegrania pozostały jeszcze dwa mecze: PGE MKS El-Volt Lublin zmierzy się z Enea MKS Gniezno i PR Koszalin z Krasoń MKS Piotrcovia.