 Archipelag twórczej wolności w Łęczu

Na Wysoczyźnie Elbląskiej, w urokliwym Łęczu, powstało miejsce, które potrafi zatrzymać pędzący świat. To Malort – archipelag twórczej wolności, oparty na idei malortu stworzonego przez Arno Sterna. Miejsce, które nie ocenia, nie porównuje i nie wymaga. Tu naprawdę można odetchnąć.

Spotkania w Malorcie są niezwykłe, bo pozwalają skupić się wyłącznie na procesie tworzenia. Nie ma rozmów o obrazach. Nie ma pytań: „co to jest?". Nie ma potrzeby, by cokolwiek komuś pokazywać. Jest za to pełna swoboda. Jest pędzel, farba i duży arkusz papieru. A przede wszystkim – czysta radość malowania.

Uczestnicy malują tak, jak czują. Każda kreska jest zapisem emocji. Każdy kolor – odbiciem nastroju. To nie jest zajęcie plastyczne. To spotkanie z samym sobą.

W Malorcie panuje prosty, ale piękny porządek. Z jednej strony – wspólna przestrzeń, paleta, farby. Z drugiej – własny arkusz i nienaruszalna strefa pełna indywidualności.

Malowanie odbywa się na dużych kartkach A2 przypiętych do ściany, otoczonej pasem papieru, który chroni przed zabrudzeniem. Do dyspozycji jest aż 18 intensywnych kolorów. To barwy, które same zapraszają, by po nie sięgnąć. Uczestnik tworzy swoją teczkę, w której przechowuje kolejne prace – bez ocen, bez presji, bez konieczności pokazywania światu. To archiwum przeżyć i emocji.

Dlaczego te spotkania są tak wyjątkowe? Bo pozwalają znaleźć równowagę. Bo uczą zatrzymywania się. Bo przywracają uważność. Bo uwalniają od porównań i oczekiwań.

Malowanie w Malorcie działa jak miękka, bezpieczna kotwica. Pozwala wrócić do wewnętrznego spokoju, a czasem – do tego zapomnianego, szczęśliwego dziecka, które każdy nosi w sobie

To przestrzeń dla każdego – od maluchów po seniorów – dla osób, które chcą choć na chwilę oderwać się od codzienności i odnaleźć spokojne miejsce bez jakiejkolwiek presji. To także propozycja dla tych, którzy szukają w sobie harmonii, chcą poczuć wewnętrzną równowagę i na nowo odkryć radość tworzenia

Zajęcia odbywają się we wtorki 16.30-18.00 i środy 17.00-18.30. Osoby zainteresowane prosimy o informację poprzez e-mail: kontakt@archipelagmarzen.pl

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Warto być przedsiębiorstwem społecznym