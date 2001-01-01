 Aro Broń to więcej niż zwykły sklep z bronią

Elbląg to miasto z duszą – z piękną, odrestaurowaną starówką, tętniącą życiem przystanią i nowoczesną infrastrukturą, w tym niedawno otwartym kompleksem basenowym na Dolince. Ale na współczesnej mapie Elbląga nie brakuje również miejsc, które przyciągają zupełnie innych pasjonatów – tych, którzy interesują się bronią, strzelectwem sportowym, survivalem i nowoczesnym outdoorowym stylem życia. Zobacz zdjęcia.

Właśnie takim miejscem jest salon Aro Broń – dynamicznie rozwijający się sklep, który zyskał renomę nie tylko w regionie, ale i w całym kraju. Dla wielu osób odwiedzających Elbląg to punkt obowiązkowy – nie tylko ze względu na bogaty asortyment, ale przede wszystkim profesjonalną obsługę, fachowe doradztwo i niepowtarzalny klimat.

„W Aro Broń nie wciskają złota, jak komuś lepiej leży stal. Gość przychodzi po coś „najlepszego”, a wychodzi z czymś za pół ceny – bo tu nie o marżę chodzi, tylko żebyś miał sprzęt, który pasuje do Ciebie jak rękojeść do dłoni. Tak się robi uczciwy handel, nie bajki z ulotek. Pracownicy firmy mają wiedzę teoretyczną i praktyczną. Nie raz i nie dwa radzą sobie z problemami klienta nie tylko związanymi ze sprzętem ale z samym strzelectwem też. I nawet jeśli coś jest spoza ofert to też nie zostawią na lodzie, polecą kogoś innego albo miejsce gdzie to znajdziesz. Nasza firma współpracuje z nimi od początku jej istnienia i zadowolenie jest zawsze obustronne.” – Zbigniew Krzyżak Krzyżanowski, Szef Ochrony Patrol Dogmat.

Ogólnopolskie uznanie dzięki szerokiej ofercie

Salon Aro Broń, mieszczący się przy ul. Związku Jaszczurczego 12B w Elblągu, to miejsce, które przyciąga nie tylko mieszkańców miasta, ale również klientów z całej Polski. Coraz częściej zaglądają tu osoby z Trójmiasta, Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego czy Radomia. Dlaczego właśnie Elbląg? Bo Aro Broń to sklep, w którym można znaleźć naprawdę szeroki wybór broni palnej – od popularnych modeli po bardziej wyszukane konstrukcje, często dostępne od ręki.

Zespół sklepu dba o to, by oferta była stale aktualizowana i dopasowana do potrzeb różnych klientów – zarówno tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z bronią, jak i doświadczonych strzelców sportowych czy kolekcjonerów. Co ważne, jeśli ktoś szuka konkretnego modelu, który nie jest akurat dostępny, Aro Broń oferuje możliwość sprowadzenia go na indywidualne zamówienie – szybko, wygodnie i w konkurencyjnej cenie.

Aro Broń działa jednak nie tylko lokalnie – ich społeczność rośnie w całej Polsce dzięki aktywności w mediach społecznościowych. Codziennie dzielimy się nowościami, promocjami i fachową wiedzą na Facebooku oraz w grupie WhatsApp dla strzelców i kolekcjonerów. Bez względu na to, czy mieszkasz w Elblągu, czy setki kilometrów dalej – Aro Broń jest zawsze w zasięgu Twojej ręki.

„Pracuje tam bardzo fajna ekipa, znamy się już całe lata. Doradzą, sprowadzą ale też nie zostawią na lodzie, jeżeli coś trzeba serwisować czy naprawić. Cechuje ich profesjonalizm, znajomość rynku i nowoczesność . Salon broni jest tego dowodem. Poza tym mnogość rzeczy które można u nich kupić - od broni amunicji po fajne prezenty dla bliskich” – Krzysztof Nowacki, instruktor strzelectwa, Grupa 39.

Specjalistyczny sklep z bronią palną i amunicją – także dla tych, którzy dopiero zaczynają

Choć Aro Broń to miejsce cenione przez doświadczonych strzelców i kolekcjonerów z powodzeniem odnajdują się tu również osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bronią. Asortyment obejmuje zarówno nowoczesne pistolety, strzelby i karabiny, jak i bardziej klasyczne modele z charakterem – wiele z nich dostępnych od ręki. A jeśli klient szuka konkretnego egzemplarza – sprowadzą go na indywidualne zamówienie, szybko i w dobrej cenie.

Nie trzeba być ekspertem, by czuć się u tu swobodnie. Zespół Aro Broń służy pomocą na każdym etapie – doradzi, jaki model będzie odpowiedni do celów sportowych, rekreacyjnych czy kolekcjonerskich oraz wytłumaczy procedurę zakupu. To sprawia, że nawet osoby nowe w temacie broni czują się pewnie i komfortowo.

„Zawsze jesteście profesjonalni i koleżeńscy. Zakupy i doradztwo z waszej strony to dla mnie wielka przyjemność" - Jarosław Lewczuk, Klient.

Szeroki wybór amunicji to kolejny wyróżnik sklepu. W ofercie znajdziemy amunicję myśliwską, sportową i bojową, a także możliwość sprowadzenia konkretnych kalibrów pod indywidualne potrzeby klienta, tak by czekała na niego w magazynie. Dzięki temu mieszkańcy Elbląga i okolic nie muszą jeździć do innych miast – wszystko mają dostępne lokalnie, na miejscu.

Aro Broń obsługuje również lokalne strzelnice, kluby strzeleckie oraz koła łowieckie, dostarczając amunicję w niemal hurtowych cenach. Zaufało im już wiele organizacji i grup pasjonatów z regionu, które doceniają rzetelność, elastyczne podejście i szybki czas realizacji zamówień.

Co szczególnie wyróżnia Aro Broń, to fakt, że z ich oferty regularnie korzystają także służby mundurowe. Klientami są policjanci, żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej oraz przedstawiciele innych formacji, dla których jakość i niezawodność to nie wybór – to obowiązek. Wysokie standardy obsługi, fachowa wiedza całego zespołu i indywidualne podejście sprawiają, że zaufanie tych wymagających klientów jest dla Aro powodem do dumy i motywacją do dalszego rozwoju.

„Jako stały klient mogę z czystym sumieniem polecić firmę aro bron, profesjonalna robota i bardzo profesjonalna i przyjacielska obsługa, duży wybór sprzętu a przede wszystkim dobre i zdrowe podejściem do pracy z pasją i zaangażowaniem” – Łukasz Kiełczewski, Klient.



Broń czarnoprochowa i sprzęt outdoorowy – pasja, historia i niezależność w jednym miejscu

W Aro Broń doskonale rozumieją, że nie każdy pasjonat broni od razu zaczyna od nowoczesnych konstrukcji na pozwolenie. Dlatego jednym z ich największych atutów jest szeroka oferta broni czarnoprochowej, dostępnej bez konieczności posiadania pozwolenia na broń palną. To idealny wybór dla osób, które chcą wejść w świat strzelectwa w sposób bardziej przystępny, a jednocześnie fascynuje ich historia broni.

Broń czarnoprochowa – choć wywodzi się z dawnych czasów – nadal daje ogromną frajdę ze strzelania i jest pełnoprawnym elementem kultury strzeleckiej. Zespół chętnie wprowadzi Cię w ten świat, wyjaśniając różnice między modelami i pokazując, jak bezpiecznie i legalnie rozpocząć swoją przygodę. Co ważne, oferują również pomoc w wyrobieniu Europejskiej Karty Broni (EKB) – dokumentu, który pozwala na legalny zakup prochu strzelniczego. Wszystko to załatwisz w jednym miejscu, z pomocą doświadczonych doradców.

„Od początku istnienia sklepu, to już ponad 20 lat jestem Waszym klientem, nigdy się nie zawiodłem, wręcz przeciwnie często bylem miłe zaskoczony. A to za sprawą profesjonalnej, rzeczowej i miłej obsługi” - Radosław Koperek, Klient

Ale Aro Broń to nie tylko sklep z bronią – to również centrum outdooru i survivalu. Jeśli lubisz biwaki, wyprawy w dzicz lub po prostu chcesz być przygotowany na każdą sytuację – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz. W ofercie znajdują się namioty, kuchenki turystyczne, plecaki, maty, lornetki i wiele innych elementów, które przydadzą się zarówno w trakcie weekendowego wypadu, jak i podczas dłuższych eskapad w teren.

Nie sposób nie wspomnieć o imponującej kolekcji noży – ponad 500 różnych modeli, od lekkich noży EDC (do codziennego noszenia), przez klasyczne foldery, aż po cięższe, terenowe konstrukcje idealne do bushcraftu czy pracy w lesie. To sprzęt, który przyciąga nie tylko miłośników przygód, ale także kolekcjonerów i osoby szukające praktycznych, a przy tym stylowych narzędzi.



„Jako wieloletni klient sklepu Aro Broń, z pełnym przekonaniem mogę polecić to miejsce każdemu pasjonatowi broni i akcesoriów. Od lat zaopatruję się tutaj zarówno w sprzęt strzelecki, jak i akcesoria codziennego użytku – noże, kabury, środki do konserwacji czy inne gadżety. Obsługa zawsze profesjonalna, życzliwa i z ogromną wiedzą. Czuję, że jestem traktowany indywidualnie i z szacunkiem. Co ważne, oferta sklepu jest stale aktualizowana, a jakość produktów niezmiennie wysoka. W Aro Broń liczy się pasja i uczciwość – dlatego wracam tu regularnie” – K. Biłas, Klient.

Bezpieczeństwo osobiste na najwyższym poziomie – praktyczne rozwiązania na każdą sytuację

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób myśli o swoim bezpieczeństwie – zarówno w domu, jak i poza nim. W Aro Broń doskonale to rozumieją, dlatego oferują bogaty wybór środków do samoobrony, które są legalne, skuteczne i łatwe w użyciu, nawet dla osób bez wcześniejszego przeszkolenia.

Dla osób preferujących bardziej dyskretne rozwiązania polecają gazy pieprzowe – zarówno w klasycznej formie sprayu, jak i żelu, który działa punktowo i nie rozprzestrzenia się w powietrzu. To idealne narzędzie samoobrony na ulicy, w samochodzie, na wieczornych spacerach czy podczas samotnych wędrówek.

Aro Broń jest obecne także na YouTube, gdzie regularnie publikowane są filmy, poradniki i prezentacje sprzętu – zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Niektóre materiały spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem widzów, jak choćby praktyczny poradnik o gazach pieprzowych, który posiada ponad 99 tysięcy wyświetleń.

Zobacz na YouTube – kliknij tutaj

„Jeśli chodzi o moje zdanie o Waszym sklepie to prawie zawsze przed kursami, które prowadzę, odsyłam swoich kursantów po szeroko pojęty sprzęt do survivalu - po kursie zawsze dowiaduje się (od kursantów): fachowe doradztwo w tym Aro. To cieszy mnie podwójnie, bo zamiast biegać po internecie w poszukiwaniu chińskich akcesoriów dostają markowe i w dobrej cenie rzeczy - nie jednorazówki. Po drugie ja mam pewność, że nie będzie można zrzucić winy (w razie niepowodzenia) na sprzęt! Wielu mnie pyta: co ja myślę o tym albo o innym pistolecie, czy karabinie - ja zawsze odpowiadam: idź do Aro, tam Ci doradzą, pokażą, pozwolą „pomacać” dogadasz się cenowo - będziesz zadowolony ! Przeglądają internet, a potem, hmmm, gdzie to kupić - a ja znowu: idź do Aro, nawet jeśli w danej chwili nie mają to zamówią i będziesz miał za chwilę i na miejscu” - Robert B., Klient.

W ofercie znajdziesz paralizatory w dwóch wariantach:

– klasyczne, dotykowe, które są poręczne i łatwe w noszeniu,

– paralizatory strzelające, działające z dystansu, przeznaczone dla bardziej wymagających użytkowników – to rozwiązanie wybierane często przez służby ochrony lub osoby, które oczekują większego zasięgu działania i wyższego poziomu zabezpieczenia.

Każdy z tych produktów może być również praktycznym i przemyślanym prezentem dla bliskiej osoby. W sytuacjach zagrożenia liczy się szybka reakcja – a odpowiednio dobrany środek samoobrony może naprawdę zrobić różnicę. Niezależnie, czy szukasz czegoś dla siebie, partnerki, starszego rodzica, czy dorosłego dziecka – w Aro Broń pomogą dobrać najlepszy zestaw ochronny, dopasowany do potrzeb i stylu życia konkretnej osoby. Bo bezpieczeństwo to nie przywilej – to codzienna potrzeba, o którą warto zadbać.

„Sklep Aro Broń to może nie jedyny sklep z bronią i amunicją w Elblągu i okolicach ale jest to jedyny sklep, który zapewnia tak wysoki poziom profesjonalnej obsługi. Każdy użytkownik broni zarówno ten który posiada doświadczenie w obsłudze broni i jej wykorzystaniu czy to na strzelnicy czy w celach służbowych, jak i ten który dopiero zaczyna swoją przygodę ze sportem strzeleckimi znajdzie tu coś dla siebie. Dodaj do tego możliwość negocjacji ceny obojętnie czy kupujesz wymarzoną sztukę broni, czy 100 szt. amunicji myśliwskiej która zatrzyma 100 kg dzika w biegu. Mało? Zamarzyła Ci się broń której nie ma w ofercie? Wystarczy zadzwonić lub napisać na czacie Whatsapp, a po chwili będziesz wiedział kiedy twój wymarzony karabinek i to w kolorze jaki sobie zażyczysz przyjedzie do Ciebie. Nie można zapominać o serwisie i warsztacie prowadzonym przez AroBroń, kupiłeś kolimator do swojego Glocka i nie wiesz jak go profesjonalnie zamontować i ustawić, zostaw to fachowcom z AroBroń. No i na koniec najważniejsze, każdy klient może liczyć na pyszną kawę w trakcie wizyty w sklepie. Tylko to sobie wyobraźcie w jednym ręku kawa, w drugim ręku pistolet CZ Shadow który pasuje do dłoni jak rękawiczka... Warto zajrzeć do sklepu w którym zawsze spotkacie się z życzliwością i profesjonalną radą, polecam” - Aleksander Tankiewicz, Klient.

Prezenty na każdą okazję – pomysłowo, praktycznie i z charakterem

Szukasz nietuzinkowego prezentu, który naprawdę zrobi wrażenie? A może chcesz obdarować kogoś, kto pasjonuje się bronią, survivalem lub po prostu ceni solidny, funkcjonalny sprzęt? W Aro Broń znajdziesz mnóstwo inspiracji prezentowych, które łączą w sobie jakość, oryginalność i praktyczne zastosowanie.

Sklep oferuje zarówno stylowe dodatki, które znakomicie uzupełnią każdy większy upominek (np. noże EDC, latarki, kompasy czy akcesoria outdoorowe), jak i produkty, które same w sobie stanowią doskonały prezent – takie jak wysokiej klasy noże, lornetki, akcesoria strzeleckie, a nawet broń czarnoprochowa.

Dla tych, którzy chcą pozostawić wybór osobie obdarowywanej, przygotowano karty podarunkowe oraz bony prezentowe o różnych nominałach. To wygodna i elegancka forma podarunku, która daje pewność, że bliska osoba sama wybierze dokładnie to, czego potrzebuje – bez ryzyka nietrafionego zakupu.

Prezenty z Aro Broń to nie tylko upominki – to wyraz pasji, dbałości o jakość i praktycznego podejścia do życia. Idealne na urodziny, święta, jubileusze, Dzień Ojca, a nawet jako firmowe podziękowanie dla współpracowników czy klientów. Jeśli chcesz, aby Twój prezent był niebanalny i zapadł w pamięć – zapraszamy do Aro Broń. Doradzą, zapakują i zadbają o każdy detal.

„Uwielbiam przyjeżdżać do Aro Broń, bo zawsze wychodzę zadowolony” – Marcin Jarząbkowski, Klient.

Aro Broń – miejsce, do którego warto wracać

Aro Broń to znacznie więcej niż sklep – to przestrzeń pasji, profesjonalizmu i dobrego doradztwa, która z roku na rok przyciąga coraz szersze grono klientów. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym strzelcem, przedstawicielem służb mundurowych, pasjonatem historii, myśliwym, kolekcjonerem, osobą dbającą o bezpieczeństwo swoje i bliskich, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę ze strzelectwem – w Aro Broń znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Zlokalizowany w sercu Elbląga salon stał się nie tylko punktem handlowym, ale wręcz rozpoznawalną wizytówką miasta – obok starówki i nowoczesnego basenu na Dolince. Szeroka oferta broni, amunicji, sprzętu outdoorowego i akcesoriów do samoobrony, połączona z indywidualnym podejściem do klienta, to fundament, na którym Aro Broń buduje swoją markę.

„Aro Broń Elbląg to pełen profesjonalizm, świetny wybór broni, osprzętu i nie tylko. Do tego dobrze doradzą przy wyborze, że nie wspomnę o fajnych promocjach i zniżkach dla klientów. Przy indywidualnym podejściu do każdego z nich nawet jeśli często zawracają głowę, żeby tylko popatrzeć i się przymierzyć (dzięki za cierpliwość i wyrozumienie dla początkujących). Serdecznie pozdrawiam i polecam każdemu dla kogo broń bądź survival to przyjemne tematy” - Marcin B., Klient.

Aro codziennie udowadnia, że wiedza, jakość i zaufanie mogą iść w parze z przystępnymi cenami oraz przyjazną atmosferą. Aro Broń to miejsce, które rośnie razem z klientami i ich potrzebami. Dlatego jeśli szukasz miejsca, w którym Twoje bezpieczeństwo, pasja i komfort zakupów są traktowane poważnie – zapraszamy do Aro Broń przy ul. Związku Jaszczurczego 12B w Elblągu lub na www.arobron.pl.

Sprawdź, dlaczego zaufali im klienci z całej Polski – i zostań jednym z nich.

Wejdź na naszą stronę www.arobron.pl i sprawdź ofertę.

Salon Aro Broń

ul. Związku Jaszczurczego 12B i 12C

Elbląg

tel. 55 642 12 22

515 152 860

sklep@arobron.pl