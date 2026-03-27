 Auta z Japonii - Czy warto inwestować w importowane samochody?

Import aut z Japonii jest coraz popularniejszym zjawiskiem w Polsce, choć ze względu na specyfikę pojazdów nie odbywa się na taką skalę, jak np. sprowadzanie samochodów z Niemiec, Francji i USA. Na zakup auta z kraju kwitnącej wiśni decydują się klienci bardziej zasobnym portfelem i konkretnymi oczekiwaniami. Dlaczego warto sprowadzić samochód z Japonii? Wyjaśniamy.

Dlaczego sprowadza się samochody z Japonii?

Choć Japonia jest bardziej egzotycznym kierunkiem niż Stany Zjednoczone, to jest jeden podstawowy powód, dlaczego klienci decydują się sprowadzać auta z Japonii. Opinie na ich temat urosły już do rangi legendy. Samochody sprowadzane z kraju kwitnącej wiśni odznaczają się niskim przebiegiem i z reguły prezentują doskonały stan techniczny. Między innymi to sprawia, że klienci z Europy są skłonni zapłacić więcej za wymarzony samochód, ale za to mieć pewność, że auto będzie wyjątkowe i doskonale utrzymane.

Do tego dochodzi fakt, że w przypadku aut marek europejskich Japończycy kupują samochody z kierownicą po lewej stronie. Dlatego do Europy płyną m.in. Mercedesy, Porsche, Audi, BMW, Lamborghini, Ferrari i inne. Dostosowanie ich do spełniania wymagań polskich i europejskich przepisów ruchu drogowego jest proste i nie wymaga dużych nakładów finansowych.

Dlaczego samochody z Japonii są takie zadbane?

Zamożni Japończycy z reguły mają kilka samochodów, co sprawia, że auta są oferowane na aukcjach z niskim przebiegiem. Ważną rolę odgrywa tu również organizacja japońskich miast oraz jakość transportu publicznego. W dużych metropoliach wiele rejonów jest wyłączonych z ruchu samochodowego lub dopuszcza się tam tylko mniejsze auta albo pojazdy mieszkańców, którzy mają wykupione miejsca parkingowe. Z kolei między miastami można poruszać się szybkimi, wygodnymi pociągami, które prawie zawsze są punktualne.

Do utrzymywania samochodów w dobrym stanie technicznym zachęca również japoński system badań technicznych, które są restrykcyjne, drogie i czasochłonne. Dlatego w większości przypadków samochody są w stanie seryjnym, a ewentualne modyfikacje pochodzą z katalogów oryginalnych akcesoriów i spełniają japońskie wymagania homologacyjne.

Jakie samochody są najczęściej sprowadzane z Japonii?

Japonia to doskonały kierunek dla tych, którzy szukają samochodów luksusowych lub wyjątkowych aut sportowych z najwyższej półki. Można tu kupić modele europejskich marek w konfiguracjach, jakie nie występują w Europie. Japońskie salony często oferują opcje wyposażenia lub kombinacje kolorów, które nie są sprzedawane na naszym kontynencie. Są też specjalne edycje oferowane tylko na japońskim rynku. To wszystko sprawia, że auta z Japonii cieszą się uznaniem wśród zamożnych kolekcjonerów.

Druga grupa aut to samochody JDM. Pod tym skrótem kryją się auta w specyfikacji na rynek japoński i modele, które w ogóle nie były sprzedawane poza krajem kwitnącej wiśni albo trafiały np. do Wielkiej Brytanii i USA w małych seriach. Takie pojazdy są poszukiwane przez wąskie, wyspecjalizowane grono nabywców, którzy są zakochani w japońskiej motoryzacji.

Czy samochód z Japonii to dobra inwestycja?

Samochód z Japonii może być dobrą inwestycją, o ile kupi się odpowiedni model w odpowiedniej wersji wyposażenia. Choć nie udzielamy porad inwestycyjnych i nie należy tak traktować tego tekstu, to nie jest tajemnicą, że wiele osób traktuje import auta z Japonii jako lokatę kapitału. Jeżeli interesuje Cię zakup auta jako inwestycji, najlepiej zapoznaj się z prognozami i analizami z uznanych źródeł, takich jak np. Hagerty albo Classic Driver. Warto również śledzić serwisy aukcyjne Bonhams i RM Sotheby's, gdzie można zobaczyć, w jakich cenach są sprzedawane wybrane modele samochodów.

Jak wygląda import z Japonii do Polski?

Zakup samochodu w Japonii odbywa się w drodze licytacji. Tamtejsze serwisy aukcyjne są dostępne dla wyspecjalizowanych firm, które zajmują się handlem używanymi samochodami i posiadają odpowiednie licencje. Dlatego skorzystaj z usług i doświadczenia profesjonalnego pośrednika, który przeprowadzi cały proces od zakupu po dostawę auta pod wskazany adres.

Jeżeli zastanawiasz się, ile kosztuje import auta z Japonii do Polski, to na łączny koszt składa się kilka czynników. Punktem wyjścia jest cena końcowa samochodu, ponieważ od niej zależy wysokość podatku VAT i cła, a także prowizji importerskiej. Podatek VAT zależy od portu docelowego, przy czym nie zawsze kraj z najniższym VAT-em jest najbardziej opłacalny. Jeśli samochód utknie, czekając w kolejce na odprawę celną, to trzeba zapłacić za jego przechowanie na parkingu. Kolejna opłata to akcyza, która jest zależna od rodzaju napędu i pojemności silnika.

Dlaczego warto skorzystać z usług pośrednika przy imporcie auta z Japonii?

Profesjonalny polski pośrednik, jakim jest firma Sakura Motors, przeprowadzi Cię przez cały proces importu i załatwi w Twoim imieniu wszystkie formalności. Jeżeli nie masz na oku konkretnego modelu samochodu, ale za to masz konkretne oczekiwania, to doświadczeni konsultanci znajdą najlepsze oferty. Firma zachęca do udziału w licytacji, co pozwala skorygować budżet lub wybrać inny samochód, bo japońskie domy aukcyjne są pełne motoryzacyjnych perełek i niespodzianek.