 Co czeka nas w polityce w 2025 roku? Bukmacherzy śledzą sytuację

Chcąc nie chcąc, każdy z nas interesuje się polityką. Jest ona obecna nie tylko na szklanym ekranie czy w sieci, ale także w codziennych rozmowach. Sytuacja polityczna bywa raz mniej, raz bardziej napięta. Oba te określenia znajdują swoje odzwierciedlenie zarówno w kontekście krajowej, jak i zagranicznej sceny politycznej. Wszyscy zastanawiamy się więc, co wydarzy się w najbliższym czasie. Polacy zadają sobie pytanie, czy zostaną rozpisane przedterminowe wybory parlamentarne, ale ciekawych wydarzeń można spodziewać się także w Stanach Zjednoczonych. Bukmacherzy nie czekają i już typują, co może wydarzyć się jeszcze w 2025 roku.

Czy odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne?

Jednym ze scenariuszy, które rozważają bukmacherzy w Polsce , są przedterminowe wybory parlamentarne. Nie od dziś wiadomo, że zwycięstwo Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim w wyborach prezydenckich znacznie pokomplikowało szyki rządzącej koalicji.

Już w trakcie kampanii Karol Nawrocki deklarował się jako zdecydowany przeciwnik rządu Donalda Tuska i najprawdopodobniej obierze jeszcze ostrzejszą linię niż jego ustępujący poprzednik, Andrzej Duda. Zresztą, jak zauważają politolodzy, tylko taka strategii może wzmocnić stojące za nim ugrupowanie, a więc Prawo i Sprawiedliwość.

Również tarcia wewnątrz rządu, który jest tworzony przez skrajnie ugrupowania, nie wróżą dobrze na przyszłość. Zamieszanie wokół Szymona Hołowni, który, według niektórych doniesień medialnych, miał “romansować” z Prawem i Sprawiedliwością oraz niezadowolenie części członków koalicji z braku dynamiki działań Donalda Tuska powodują, że coraz częściej rozważa się możliwość rozpisania przedterminowych wyborów.

Niemniej jednak, obecnie wygląda na to, że Donald Tusk postanowił ratować rząd i to się udało. Premier Rzeczypospolitej Polskiej odchudził ministerstwa, dokonał kilku zmian w kluczowych gabinetach, co sprawiło, że jeszcze do niedawna dość śmiałe prognozy bukmacherów o przedterminowych wyborach zaczęły tracić na dynamice.

Obecnie taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. Wyraźnie widać to w kursach bukmacherskich. Czołowi bukmacherzy wystawili kursy na poziomie 5.00 - 6.00 na to, że do końca 2025 roku zostaną rozpisane przedterminowe wybory parlamentarne oraz 1.10 - 1.15 na to, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej utrzyma się w obecnym kształcie co najmniej do końca bieżącego roku.

Karol Nawrocki w centrum uwagi bukmacherów

Jednak to nie tylko potencjalne przedterminowe wybory parlamentarne, ale także sam Karol Nawrocki, którego zaprzysiężenie zaplanowano na 6 sierpnia 2025 roku, znalazł się w samym centrum uwagi legalnych bukmacherów.

Analitycy bukmacherscy rozważają kilka scenariuszy. Jednym z nich jest pytanie, czy którykolwiek klub parlamentarny odmówi udziału w uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Kurs na taki scenariusz wynosi około 5.00, podczas gdy przeciwny wariant wyceniono na niski mnożnik, wynoszący około 1.10. Jeśli planujesz postawić jakiekolwiek zakłady, warto sprawdzić aktualne bonusy bukmacherskie , aby zwiększyć swoje szanse.

Zdecydowanie bardziej prawdopodobny, niż wcześniejsza opcja, wydaje się scenariusz, w którym Karol Nawrocki spotka się w cztery oczy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim, który wraz z ugrupowaniem udzielił mu poparcia w wyborach prezydenckich. Kurs na takie spotkanie wynosi około 1.60. Wariant zakładający, że do spotkania nie dojdzie wyceniono na 2.20.

O tym, że fantazja bukmacherska potrafi ponieść daleko, świadczy zakład dotyczący tego, czy Karol Nawrocki obejrzy mecz Ekstraklasy na żywo z trybun do końca 2025 roku. Wiadomo, że jest on znanym kibicem Lechii Gdańsk i w przeszłości był aktywnym fanem, a nawet chuliganem tego klubu. Jego obecność na trybunach, czy to właśnie stadionu w Gdańsku, czy jakiegokolwiek innego, z pewnością wzbudziłaby wiele emocji. Kurs na to, że Karol Nawrocki pojawi się na meczu Ekstraklasy wynosi około 3.50. Przeciwny wariant wyceniono na 1.20.

Ciekawie wyglądają również zakłady dotyczące tego, kogo Karol Nawrocki może ułaskawić. Jak wiadomo, Prezydent dysponuje prawem łaski. Dotychczas każdy urzędujący Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej korzystał z tego nieograniczonego prawem przywileju.

Wśród typowanych przez bukmacherów opcji znajdują się m.in. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik (kurs około 3.00), Łukasz Szumowski (kurs około 4.50) oraz Grzegorz Braun (kurs około 3.50). Potencjalne ułaskawienie Grzegorza Brauna, abstrahując od sympatii politycznych, mogłoby zostać przez część społeczeństwa odebrane jako pewnego rodzaju „odwdzięczenie się” za oficjalne poparcie w drugiej turze wyborów prezydenckich, które miało istotny wpływ na zwycięstwo Karola Nawrockiego nad jego kontrkandydatem, Rafałem Trzaskowskim.

Bukmacherzy spoglądają także na Stany Zjednoczone

Jednak, jak wspomnieliśmy na wstępie, nie tylko polska scena polityczna, ale również amerykańska wzbudza zainteresowanie bukmacherów.

W ofercie znalazły się chociażby zakłady na to, czy Partia Republikańska straci większość w Izbie Reprezentantów przed końcem 2025 roku. Taki scenariusz oszacowano na kurs około 6.00. Przeciwną opcję można obstawiać po kursie 1.10, co pokazuje, że w oczach bukmacherów jest to mało prawdopodobne.

Wśród innych zakładów warto wyróżnić ten dotyczący Marco Rubio. Konkretnie, czy przestanie być Sekretarzem Stanu do końca 2025 roku? Tutaj również widać puszczenie wodzy fantazji, gdyż kursy wynoszą około 9.00 na „tak” i około 1.10 na „nie”.

Dużo realniej prezentują się za to kursy na zwycięzcę wyborów na burmistrza Nowego Jorku. Faworytem bukmacherów jest Zohran Mamdani z kursem około 1.35. Tuż za nim plasuje się Eric Adams z kursem 4.00. Pozostali kandydaci mają zdecydowanie mniejsze szanse, o czym świadczą dwucyfrowe mnożniki na triumf Andrew’a Cuomo, Curtisa Sliwy czy Jima Waldena.