Co wpływa na wysokość składki za ubezpieczenie auta?

Każdy pojazd mechaniczny w Polsce musi być ubezpieczony w ramach komunikacyjnego OC. To polisa, która chroni kierowcę przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód spowodowanych autem. Zakres ochrony w ramach OC zawsze musi być taki sam. Czy to oznacza, że każdy zapłaci identyczną kwotę za ubezpieczenie?

Jak działa polisa OC?

Obowiązek posiadania takiej ochrony wynika z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. To standardowy wymóg nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach. OC zapewnia ochronę poszkodowanym, którzy mają pewność otrzymania odszkodowania, oraz sprawcom wypadków i kolizji, którzy nie muszą finansować naprawy szkód z własnych środków.

Zgodnie z przepisami ubezpieczenie OC zawsze musi mieć taki sam zakres. Nie oznacza to jednak, że wybierając ofertę, w każdym przypadku uzyskasz dokładnie identyczną ochronę. Część towarzystw zapewnia assistance w cenie OC. Różnica tkwi również w zasadach wydawania Zielonej Karty, czyli potwierdzenia objęcia auta ubezpieczeniem OC w Polsce. To dokument, którego potrzebujesz podczas podróży przez wybrane kraje np. Albanię. Niektóre zakłady wydają go za darmo, inne – oczekują opłaty. Pomimo podobieństwa ofert każdy ubezpieczyciel ustala wysokość składki indywidualnie.

 

Od czego zależy wysokość składki na OC?

Cena za OC zależy od wielu czynników, a ich analiza pozwala ubezpieczycielom precyzyjnie określić wysokość składki dla konkretnego kierowcy i pojazdu. To właśnie na tej podstawie ustalana jest ostateczna kwota, dlatego trudno jednoznacznie wskazać, ile kosztuje ubezpieczenie samochodu bez uwzględnienia indywidualnych danych. Najważniejsze to:

  • Wiek – statystycznie młode osoby powodują wypadki częściej niż doświadczeni kierowcy, co potwierdzają dane Komendy Głównej Policji. Zazwyczaj mają z tego powodu naliczaną zwyżkę do 25 lub 26 roku życia.
  • Czas posiadania prawa jazdy – krótki czas posiadania prawa jazdy przekłada się na wyższą cenę ubezpieczenia, zwykle przez pierwsze 2 lata.
  • Historia przebiegu dotychczasowych polis – każda spowodowana szkoda, która była naprawiana z ubezpieczenia OC, może przełożyć się na wyższą składkę.
  • Miejsce użytkowania pojazdu – w dużym mieście ryzyko szkód jest wyższe niż na wsi, więc cena może być wyższa.
  • Marka i model pojazdu – ubezpieczyciele posiadają dane, z których wynika, jakie auta częściej powodują wypadki i kolizje.

To tylko część czynników, które zakłady ubezpieczeń biorą pod uwagę. Jeżeli chcesz obniżyć wysokość składki, wybierz płatność jednorazową zamiast ratalnej. Często uzyskasz rabat, gdy zdecydujesz się na zawarcie umowy online.


