 Cyfrowe dziedzictwo w praktyce - bezpłatne webinary, warsztaty i szkolenia w Elblągu

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza przedstawicieli instytucji kultury, edukatorów, pasjonatów historii oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnym sposobem opowiadania o dziedzictwie na cykl bezpłatnych wydarzeń edukacyjnych. Podczas webinarów, warsztatów i szkoleń uczestnicy poznają praktyczne metody wykorzystania zbiorów cyfrowych w działaniach popularyzatorskich, edukacyjnych i wystawienniczych.

Na początek warsztat „Cyfrowe narracje”, który poprowadzi 13 listopada 2025 roku w godz. 10:00–15:00 Grzegorz Jędrek – specjalista z zespołu Wniedoczasie, mający doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury w całej Polsce. Ekspert podzieli się wiedzą o tym, jak tworzyć wciągające opowieści o dziedzictwie w przestrzeni cyfrowej.

Następnego dnia, 14 listopada 2025 roku o godz. 11:00 odbędzie się webinar dr. Wacława Kulczykowskiego, archeologa i koordynatora kierunku „Projektowanie gier historycznych” na Uniwersytecie Gdańskim. Wykład pt. „Historyczne gry komputerowe jako cyfrowa forma rekonstrukcji i promocji światowego dziedzictwa kulturowego” poświęcony będzie grom jako nowoczesnemu narzędziu edukacji i popularyzacji wiedzy.

Zwieńczeniem cyklu będzie całodniowe szkolenie „Wystawy multimedialne – jak zacząć”, prowadzone 27 listopada 2025 roku (godz. 10:00–16:00) w CSE „Światowid” przez Jakuba Szymusia i Mateusza Morskiego – ekspertów z firmy TRIAS AVI, realizującej wystawy w najważniejszych muzeach i centrach nauki w kraju.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy.

➡ Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie:

https://cseswiatowid.my.canva.site/cyfrowe-dziedzictwo-w-praktyce

Warsztaty odbywają się w ramach projektu "Sacrum. Nieoczywista opowieść o kościołach Warmii i Mazur" dofinansowanego przez Unię Europejską NextGenerationEU.

Współfinansowano ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.