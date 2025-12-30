Woda w rzece opada (tekst aktualizowany)

Sila wiatru osłabła, poziom wody w rzece Elbląg spada. W środę o godz. 6 wynosi 601 cm, więc jest już poniżej stanu alarmowego. Tak relacjonowaliśmy przebieg wydarzeń związanych z cofką. Zobacz zdjęcia.

Jeszcze w poniedziałek wieczorem stan wody był poniżej stanu ostrzegawczego, ale niesprzyjające warunki pogodowe, szczególnie silny wiatr północno-zachodni spowodowały, że do Elbląga szybko powróciła cofka - wiatr wpycha wodę do rzeki Elbląg od strony Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej.

Synoptycy zapowiadają do środy silny wiatr, zamiecie śnieżne i intensywne opady śniegu.

Aktualizacja wtorek po godz. 9:

W związku z sytuacją pogodową miasto wydało komunikat:

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Elbląg (610 cm), dalszym trendem wzrostowym i niekorzystnymi prognozami związanymi z silnym północno – zachodnim wiatrem, Prezydent Michał Missan wprowadził 30.12.2025 od godz. 08.00 na terenie miasta alarm przeciwpowodziowy. Aktualna sytuacja, prognozy i zagrożenia, a także stan przygotowania służb do ewentualnych działań przeciwpowodziowych oraz zasoby sprzętowe i kadrowe omówione zostały podczas porannego posiedzenia Miejskiego Zespołu Kryzysowego, które odbyło się w Urzędzie Miejskim. Oprócz rękawów przeciwpowodziowych, które już w sobotę zostały rozłożone w najbardziej newralgicznych punktach, przygotowywane są worki z piaskiem. Będą one dostępne również dla mieszkańców terenów położonych w sąsiedztwie rzeki. O godzinie i miejscach odbioru worków poinformujemy w kolejnym komunikacie.

Do mieszkańców apelujemy o ostrożność i niezbliżanie się do rzeki. Prosimy również o śledzenie informacji na temat sytuacji pogodowej. Przypominamy, aby w sytuacjach zagrożenia dzwonić na numer alarmowy – 112. W Elblągu działa również całodobowe Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 55 239-30-40, 55 239-30-41.

Aktualizacja wtorek godz. 15. Poziom wody w rzece Elbląg wynosi już 617 cm, o 7 cm przekroczył stan alarmowy. W ratuszu odbyło się posiedzenie wojewódzkiego sztabu kryzysowego. - Sytuacja jest stabilna, służby zmobilizowane i gotowe do zapobiegania skutkom pogodowych zjawisk - uspokajał wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer. Wkrótce więcej szczegółów.

Aktualizacja z godz. 16:50. Urzędnicy poinformowali, że w związku z obowiązującym alarmem przeciwpowodziowym i działaniami prowadzonymi przez służby zamknięto do odwołania fragment ul. Bulwar Zygmunta Augusta od skrzyżowania z ul. Wapienną do ul. Panieńskiej na wysokości Mostu Kardynała Wyszyńskiego.

Aktualizacja z godz. 20:45.

W związku z wysokim poziomem wody w rzece Elbląg, spowodowanym cofką i niepewnymi prognozami, w najbardziej newralgicznym fragmencie nabrzeża montowane są kolejne zabezpieczenia. To przeciwpowodziowe szandory, które uchronić mają przed ewentualnym wylaniem rzeki. Ruchome zapory stanęły przy moście w okolicy ulicy Panieńskiej.

Wzdłuż Bulwaru Zygmunta Augusta rozłożone zostały również kolejne rękawy przeciwpowodziowe. Urzędnicy przypominają także, że już w ciągu dnia przygotowane zostały punkty z workami z piaskiem. Są one dostępne dla instytucji oraz mieszkańców terenów położonych w sąsiedztwie rzeki do zabezpieczenia mienia.

Aktualizacja godz. 23. Poziom wody powoli opada, choć nadal jest wysoki. Na godz. 23 wynosi 624 cm, czyli 14 cm powyżej stanu alarmowego.

Aktualizacja środa godz. 6. Woda w rzece Elbląg nadal opada. Obecnie to poziom 601 cm, a więc poniżej stanu alarmowego.