Firmowe wigilie: budowanie zespołu przy świątecznym stole. Jak zorganizować wigilię, którą polubią pracownicy i pracodawca

Najpierw rozważcie, czy preferujecie elegancki czy swobodny styl. A może pół na pół? Zobacz zdjęcia.

Kameralność i komfort – sale na wyłączność

Swoboda i prywatność są tak ważne podczas firmowych spotkań. W Hotelu Młyn eleganckie sale są oferowane na wyłączność. Wasz zespół będzie mógł świętować we własnym gronie, bez zakłóceń z zewnątrz, ciesząc się kameralną i ciepłą atmosferą.

Pyszne potrawy

Sercem każdego udanego spotkania przy stole jest jedzenie. Kucharze Restauracji Hotelu Młyn przygotowali menu wigilijne, które zachwyci każde podniebienie.

Elegancka obsługa

Pracownicy Restauracji zadbają o każdy detal, aby Państwo mogli w pełni skupić się na świętowaniu.

Pamiątka na lata – zdjęcia w ramkach

Warto, by wspomnienia z tego wieczoru były żywe przez długi czas. Podczas spotkania będą wykonane pamiątkowe zdjęcia Waszego zespołu. Co najważniejsze – wydrukowane i wręczone w kilku egzemplarzach w ramkach jeszcze w trakcie trwania wydarzenia. To piękny i trwały upominek, który z pewnością zagości na biurkach pracowników.

Upominki firmowe? Nie musisz sam się tym zajmować

Grudzień to czas obdarowywania. Jeśli chcą Państwo podziękować swoim pracownikom lub kontrahentom za miniony rok, Restauracja Hotelu Młyn pomoże w przygotowaniu upominków firmowych. Zajmą się wszystkim, bo wiedzą, ile pracy mają firmy pod koniec roku.

Wolicie luźniejszy styl? Tańce! A może kręgielnia!

Po pysznych daniach w Restauracji zabierzcie zespół na prawdziwie integracyjną zabawę: kręgle. To tylko 135 kroków! Albo zorganizujcie tańce w Sali Restauracyjnej! Postawcie na integrację pełną emocji, zdrowej rywalizacji i świetnej muzyki. Taką wigilię firmową pracownicy będą wspominać z uśmiechem przez cały rok!

Wigilia firmowa w Restauracji Hotelu Młyn to udany wieczór, który zintegruje zespół i nastroi wszystkich pozytywnie na nadchodzący Nowy Rok.

Liczba dostępnych terminów w grudniu jest ograniczona. Skontaktuj się już dziś, aby zarezerwować najlepszy czas dla Twojej firmy!

https://www.hotelmlyn.com.pl/pl/p/71/wigilie-firmowe-i-domowe

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