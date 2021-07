Fundusz inwestycyjny to produkt, którym dziś trzeba się zainteresować

Fundusze inwestycyjne - jest to stwierdzenie, które coraz częściej pojawia się na wszelkiego rodzaju stronach internetowych. Jeśli więc zastanawiasz się, czym jest fundusz inwestycyjny i czy warto jest zdecydować się na jego założenie - ten artykuł może okazać się przydatny w rozwianiu wszelkich wątpliwości.

Czym jest fundusz inwestycyjny oraz w jaki sposób działa?

Fundusz inwestycyjny to produkt przeznaczony dla pewnej grupy osób (inwestorów), które łączą cały wniesiony kapitał, aby zainwestować w produkty pochodne. Mogą należeć do nich m.in. papiery wartościowe, akcje czy obligacje. Ważne jest, aby wspomnieć, że każdy z inwestorów zachowuje dostęp do pieniędzy oraz kontrolę nad własnymi udziałami. Dzieje się tak, ponieważ oszczędności inwestorów oddawane są w ręce zarządzających inwestycjami, którzy skanują rynek w poszukiwaniu najlepszych okazji do generowania zysków. Inwestor jest więc na bieżąco ze wszystkimi wykonywanymi czynnościami.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Rodzaje funduszy inwestycyjnych dzielą się na:

- Fundusze wzajemne;

- Fundusze inwestycyjne typu ETF (Exchange traded fund);

- Fundusze rynku pieniężnego;

- Fundusze hedgingowe.

Każdy z tych typów przeznaczony jest dla inwestorów znajdujących się na różnym etapie zaawansowania.

Czy warto założyć fundusz inwestycyjny?

Dzięki założeniu funduszu inwestycyjnego, zyskuje się przede wszystkim dostęp do rynku, który w normalnych warunkach byłby poza zasięgiem osoby pragnącej zainwestować. Umożliwiają one także ludziom stosowanie strategii inwestowania w wiele rynków finansowych jednocześnie, co także byłoby ciężkie indywidualnie.

Plusy i minusy

Tak samo jak w przypadku wszystkich innych produktów finansowych, założenie funduszu inwestycyjnego wiąże się zarówno z korzyściami, jak i poniesieniem strat. Najlepszą formą ich przedstawienia jest stworzenie wypunktowanej listy - znajduje się ona poniżej.

Plusy:

- Zapewnienie profesjonalnego zarządzania wniesionym kapitałem;

- Pełna kontrola inwestycji - każdy fundusz zobowiązany jest do publikowania każdej istotnej informacji z nim związanej (w formie prospektu inwestycyjnego, statutu i karty informacyjnej);

- Za pośrednictwem funduszy można zaoszczędzić pewną kwotę;

- Płynność finansowa;

- Minimalny próg inwestycji;

- Różnorodność możliwości inwestycyjnych;

- Wiele korzyści podatkowych.

Minusy

- Zysk nigdy nie jest zagwarantowany - może zdarzyć się, że inwestor więcej straci niż zyska;

- Za zarządzanie kapitałem pobierane są opłaty, występują także opłaty dodatkowe;

- Brak możliwości wpływu na inwestycje dokonywane przez fundusz;

- Zainwestowane pieniądze nie są w żaden sposób chronione - jeśli fundusz zbankrutuje, inwestor nie wyegzekwuje od niego żadnej kwoty.

Produkty inwestycyjne dla firm

Zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa jest bardzo ważne. To właśnie dlatego jego właściciel powinien zainteresować się tematem funduszów inwestycyjnych. Na rynku można znaleźć różne formy produktów tego typu. Przykładowo, oferta NN Investment Partners TFI obejmuje m.in. fundusz krótkoterminowych polskich papierów dłużnych, który polega na aktywnym wykorzystaniu duration, instrumentów pochodnych oraz spreadu kredytowego. Istnieje zatem szansa, że dzięki podjęciu takich działań, kapitał zostanie zwiększony.

Fundusz inwestycyjny jest propozycją wiążącą się z ponoszeniem niższych opłat, aniżeli inwestorzy mogliby uzyskać we własnym zakresie. Bez dwóch zdań można zatem stwierdzić, że jest to produkt, którym dziś trzeba się zainteresować.