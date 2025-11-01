Pozostaną w naszej pamięci

W listopadzie szczególnie pamiętamy o tych, którzy już od nas odeszli. Wśród nich są osoby, które trwale zapisały się w życie całej elbląskiej społeczności. Przypominamy, kogo pożegnaliśmy w minionym roku.

25 listopada 2024 r. w wieku 79 lat zmarł Mieczysław Kurnatowski, elbląski dziennikarz, publicysta i pisarz. Był też regionalistą i popularyzatorem kultury. W 1962 r. założył Klub Literacko-Dziennikarski „Jaszczur” przy Elbląskim Domu Kultury (który został wkrótce włączony pod kuratelę Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”).

6 grudnia 2024 r. zmarł Stanisław Tym, znany aktor, satyryk, scenarzysta i felietonista. W latach 1984-86 był dyrektorem Teatru Dramatycznego w Elblągu, pomysłodawcą Elbląskiej Wiosny Teatralnej. Do naszego miasta wracał jeszcze kilkakrotnie, spotykając się z publicznością m.in. podczas Salonu Polityki (2010) czy Międzynarodowego Festiwalu Jednego Aktora (2008). Miał 87 lat.

Również 6 grudnia 2024 r. zmarł w wieku 91 lat Ryszard Paciejewski, sportowiec, działacz i sędzia szachowy. Już jako nastolatek rozpoczął karierę sportową w takich dyscyplinach jak: lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, kulturystyka, wieloboje, a potem również szachy, osiągając wiele sukcesów. Na początku lat 70. przeprowadził się do Elbląga, gdzie kontynuował rywalizację sportową jako zawodnik, trener działacz i sędzia (w szachach) w Elblągu i Nowym Dworze Gdańskim.

14 grudnia 2024 r. w wieku 71 lat zmarł Jerzy Żuchowski, były działacz Solidarności, przewodniczący sztabu wyborczego Lecha Wałęsy w województwie elbląskim w 1990 roku. W grudniu 1970 r. jako pracownik Zamechu uczestniczył w protestach robotniczych w Elblągu, za co został zatrzymany i pobity przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Ponownie uczestniczył w strajkach w sierpniu 1980 roku jako pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Aresztowany m.in. w lutym 1982 r. i kwietniu 1985 r., skazany przez ówczesny sąd na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, za swoją opozycyjną działalność został również zwolniony z pracy.

15 grudnia 2024 r. zmarł Bogusław Mikulski, pedagog, terapeuta, orędownik pogubionych, uzależnionych, niepogodzonych ze światem, potrzebujących pomocy. W stworzonym i prowadzonym przez siebie ośrodku leczenia uzależnień „Szansa” przez lata przywracał życiu tych, którzy na normalne życie stracili już nadzieję. Pomógł setkom osób. Miał 68 lat.

24 grudnia 2024 r. zmarł Jerzy Ringwelski, trener piłki ręcznej w elbląskich klubach: Starcie i Truso, z którymi wywalczył wiele medali Mistrzostw Polski. Ukończył gdańską Akademię Wychowania Fizycznego i po zakończeniu studiów trafił do Elbląga. Z naszym miastem i naszą piłką ręczną związał całe życie. Pracował jako nauczyciel w elbląskich szkołach. Zaczął od Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie kilku chłopaków wysłał na treningi piłki ręcznej do Olimpii Elbląg. W 1984 r. ci chłopcy zdobędą mistrzostwo Polski juniorów pod wodzą Bernarda Pniocińskiego.

4 lutego zmarł Lesław Metz. Był przez wiele lat nauczycielem wuefu w Szkole Podstawowej nr 7 w Elblągu, a także trenerem koszykówki w MKS Truso Elbląg. Wychował kilka pokoleń elbląskich koszykarzy. Swojej ulubionej dyscyplinie był wierny do ostatnich dni życia, nieco ponad tydzień przed śmiercią oklaskiwał jako widz poczynania koszykarzy Energa Basketball Elbląg w II lidze. Miał 81 lat.

20 lutego zmarł w wieku 94 lat Jan Ratkowski, emerytowany nauczyciel matematyki, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, charyzmatyczny, niezapomniany pedagog I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. Spotykał się z ogromnym entuzjazmem, wzruszającymi wyrazami uznania i podziwu nie tylko w okresie pracy, ale i na emeryturze. Podczas szkolnych uroczystości jubileuszowych, które zaszczycał swoją obecnością, był otaczany gremialnie przez swoich byłych wychowanków.

2 marca zmarł Jan Miłoszewski, publicysta i literat, były prezes Klubu Literackiego przy Elbląskim Towarzystwie Kulturalnym. W 1996 r. rozpoczął stałą współpracę Dwutygodnikiem Elbląskim „Jednak Centrum” oraz Dwutygodnikiem Elbląskim „Regiony”. W obu pismach pracował na stanowisku sekretarza redakcji. Uprawiał poezję, prozę oraz publicystykę. Przez wiele lat był związany z elbląskim środowiskiem Porozumienia Centrum, następnie Prawa i Sprawiedliwości. Miał 76 lat.

22 marca zmarł Edward Piekarz związany z drużyną piłki ręcznej Techtrans Darad. Miał 69 lat. Edward Piekarz był właścicielem Daradu i wspierał swój klub jak tylko mógł. Skutkiem był m.in. pierwszy w historii męskiego szczypiorniaka w Elblągu awans do Superligi.

1 kwietnia w wieku 82 lat zmarł Bogdan Kaliński. Był związany z komunikacją tramwajową przez 58 lat, w tym dyrektorem Tramwajów Elbląskich aż 23 lata, od 1 czerwca 1993 roku do 2016 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Po przejściu na emeryturę Bogdan Kaliński nadal działał na rzecz miejskiej komunikacji. Od 2018 roku zasiadał w radzie nadzorczej Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

4 kwietnia 2025 r. zmarła w wieku 92 lat Wanda Sawostianik, emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego i wychowawczyni wielu pokoleń uczniów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu w latach 1974-1996.

9 czerwca zmarł Sławomir Kula, znany elbląski lekarz, radny miejski kilku kadencji. Miał 70 lat. Sławomir Kula był w latach 1994-2010 radnym Rady Miejskiej w Elblągu, w latach 1994-98 zasiadał także w Zarządzie Miasta. Związany ze środowiskiem elbląskiej lewicy, m.in. Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Był lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych, pracował m.in. szpitalu El-Vita przy ul. Związku Jaszczurczego . Przez lata był członkiem komisji ds. orzekania o niepełnosprawności. Sam też był osobą z niepełnosprawnością.

26 czerwca zmarła Teresa Oliwiecka, z zawodu i powołania – felczer. Wieloletnia pracownica elbląskiej służby zdrowia, lubiana i ceniona przez pacjentów. Harcerka. Żona byłego prezydenta Elbląga, śp. Michała Oliwieckiego. Miała 89 lat.

28 czerwca w wieku 85 lat zmarł Lucjan Chadaj, były pięściarz, trener boksu w Starcie Elbląg i wieloletni sędzia ringowy. Był od lat 60. związany z klubem Start Elbląg. Najpierw w latach 60. był pięściarzem, następnie w latach 70. - trenerem młodzieży. W tym czasie ukończył też kurs sędziowski i był arbitrem ringowym w wielu pojedynkach w halach bokserskich w całym kraju. Był członkiem Elbląskiego Klubu Nestor.

18 lipca w wieku 91 lat odeszła Danuta Boryszewska, wieloletnia pracowniczka Biura Projektów Budownictwa Komunalnego. Pracowała tam od 1961 do 1990 roku. Pełniła funkcję organizatora pracy pracowni projektowej jako prawa ręka kierownika.

21 lipca zmarł w wieku 69 lat generał Waldemar Skrzypczak. W latach 1998-2001 dowodził 16 Pomorską Dywizją Zmechanizowaną w Elblągu. W latach 2006-2009 był dowódcą Wojsk Lądowych, pełnił także funkcję doradcy ministra obrony narodowej za czasów Tomasza Siemoniaka, w latach 2012-2013 był wiceministrem obrony narodowej. Był ekspertem wojskowości, często wypowiadał się w mediach na temat aktualnych spraw związanych z armią i bezpieczeństwem państwa. Jest współautorem książki "Moja wojna" o misji w Iraku i "Jesteśmy na progu wojny", który jest wywiadem rzeką, przeprowadzonym przez Edytę Żemłę.

29 lipca zmarł Ryszard Biskup, działacz sportowy związany z MKS Truso Elbląg i Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym. Miał 65 lat. Był wieloletnim pracownikiem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i organizatorem szkolnych rozgrywek dzieci i młodzieży w sportach drużynowych i indywidualnych. Był mężem Marianny Biskup, znanej elbląskiej trenerki, wcześniej zawodniczki, która zmarła w 2015 roku.

16 października zmarł Krzysztof Sulkowski, znany elbląski lekarz. Specjalizował się w pediatrii, neonatologii, a także alergologii. Prowadził przyszpitalną Poradnię Neonatologiczną. Był ceniony i szanowany za pełne empatii podejście do pacjentów. Miał 72 lata.

20 października zmarł Ryszard Smoliński, wieloletni nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu. Miał 71 lat. Po studiach pracował w Zakładach Mechanicznych „Zamech” jako kierownik wydziału obróbki kół zębatych, by w 1990 roku powrócić do swojej macierzystej szkoły, w której pozostał aż do zakończenia pracy zawodowej, przez 34 lata. Pełnił funkcję nauczyciela przedmiotów zawodowych i wychowawcy, by w 2002 roku na dziesięć lat przejąć stery Zespołu Szkół Mechanicznych jako jego dyrektor.

22 października zmarł Zdzisław Dubiella, założyciel i profesor Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, poseł na Sejm I kadencji, były radny miejski w Elblągu. Miał 87 lat. Od 1995 do 2000 pełnił funkcję rektora Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, później zajmował to stanowisko w Elbląskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Od 2001 był prorektorem Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, następnie został wybrany na rektora tej uczelni. W latach 1991–1993 sprawował mandat posła na Sejm I kadencji. Od 1994 do 1998 zasiadał w radzie miasta Koszalina, następnie w Radzie Miejskiej w Elblągu. W 2013 ponownie wybrany do rady Elbląga z listy Prawa i Sprawiedliwości, utrzymał mandat również w 2014 r., jednak zrezygnował z niego w trakcie kadencji.

30 października zmarł Karol Wyszyński, był jednym z najbardziej znanych przewodników turystycznych w Elblągu, wielkim pasjonatem lokalnej historii oraz filatelistyki. Współpracował też z portElem, publikując przez wiele lat cykle artykułów „Historia elbląskich ulic” czy „Historia okolic Elbląga”. W tym roku skończyłby 75 lat. Przewodnikiem turystycznym elbląskiego oddziału PTTK był od 2011 roku, od tego czasu oprowadził po mieście setki wycieczek.