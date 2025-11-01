Sprawa brutalnego napadu na Dąbrowskiego trafiła do sądu

Prokuratura Rejonowa w Elblągu zakończyła śledztwo w sprawie brutalnego napadu na jednego z mężczyzn, który w wyniku odniesionych ran zmarł w szpitalu. Skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 34-letniemu Maciejowi H. Pozostałych napastników na razie nie udało się ustalić.

O sprawie napadu portEl.pl napisał jako pierwszy. 2 kwietnia wieczorem na ul. Dąbrowskiego kilku sprawców napadło na 40-letniego Macieja A. Potraktowali go najpierw gazem, a potem zaatakowali przedmiotem przypominającym maczetę. Mężczyzna zmarł w szpitalu dwa dni później w wyniku odniesionych ran.

Policja miesiąc później zatrzymała w Warszawie 34-letniego Macieja H., mieszkańca Białegostoku. Prokuratura postawiła mu zarzut udziału w napadzie, a sąd aresztował. Maciej H. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się do winy.

Śledztwo w tej sprawie trwało prawie siedem miesięcy. Prokuratura Rejonowa w Elblągu zakończyła je skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko Maciejowi H.

- Działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami dokonał rozboju na osobie Macieja A., polegającego na użyciu w stosunku do niego przemocy w postaci rozpylenia gazu w twarz i posłużenia się niebezpiecznym narzędziem w postaci narzędzia rąbiącego, to jest narzędzia ostrokrawędzistego o znacznej masie i spowodowania przy jego użyciu rozległych uszkodzeń ciała , w wyniku których Maciej A. 4 kwietnia 2025r, zmarł śmiercią gwałtowną późną, w następstwie wstrząsu krwotocznego, będącego skutkiem masywnego krwotoku zewnętrznego z doznanych rozległych ran rąbanych kończyn prawych – informuje o treści aktu oskarżenia Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu. Prokuratura oskarża też Macieja H. o kradzież Maciejowi A. saszetki z pieniędzmi, w której było 2,5 tys. zł.

Maciejowi H. Grozi od 5 lat więzienia do dożywocia.

Prokuraturze nie udało się ustalić nazwisk współsprawców tego brutalnego napadu. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone.