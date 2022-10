 Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną? Poznaj przepisy!

Zdarza ci się wynajmować hulajnogi elektryczne i poruszać się nimi po mieście? A może masz swój własny, prywatny sprzęt? Bez względu na to, jak często jeździsz, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i uniknąć mandatu, musisz wiedzieć, gdzie możesz poruszać się na hulajnodze elektrycznej, a gdzie nie.

Hulajnogi elektryczne są niezwykle wygodnym środkiem transportu, dzięki któremu w łatwy sposób można poruszać się po mieście – bez zbędnego wysiłku czy konieczności stania w korkach. Nic więc dziwnego, że z miesiąca na miesiąc przybywa posiadaczy prywatnych hulajnóg. Bez względu na to, czy używa się wypożyczonego sprzętu, czy korzysta się z własnej hulajnogi – należy wiedzieć, gdzie można nią jeździć.

Hulajnogi elektryczne a przepisy

Przepisy dotyczące poruszania się hulajnogami elektrycznymi zostały sprecyzowane w 2021 roku. Zaznaczono w nich, iż hulajnogi elektryczne mogą być używane na ścieżkach rowerowych, drogach o ograniczeniu ruchu do 30 km/h oraz na chodnikach, jednakże nie na każdym.

Przepisy uregulowały także kwestie warunków technicznych, jakie muszą spełniać hulajnogi poruszające się po polskich miastach. Wszyscy producenci zostali zobligowani do wyposażenia sprzętu w przynajmniej jeden hamulec. Co więcej, sprzęt musi posiadać także sygnał dźwiękowy, światła pozycyjne przednie i tylne oraz stopkę. Na każdej hulajnodze muszą pojawić się także dane pozwalające na identyfikację producenta. Przykładowo: każda hulajnoga elektryczna Xiaomi będzie miała logo oraz nazwę producenta na sztycy. Widać to na zdjęciach tych modeli: https://www.empik.com/sport/pojazdy-elektryczne/hulajnogi-elektryczne,41190101,s

Bezpieczeństwo przede wszystkim

O ile w przypadku wypożyczenia sprzętu można mieć pewność, że jest on dostosowany do obecnych przepisów, tak w przypadku zakupu urządzenia na potrzeby prywatne już nie do końca. Przyszli posiadacze hulajnóg, zwłaszcza jeśli kupują sprzęt z drugiej ręki, muszą upewnić się, czy spełnia on wyżej wskazane kryteria. Zawsze bezpieczniejszym rozwiązaniem jest jednak kupienie tańszego sprzętu, a nowego. Nigdy bowiem nie wiadomo, czy wcześniejszy właściciel dbał odpowiednio o sprzęt i wada nie zaskoczy cię w najmniej oczekiwanym momencie, np. podczas próby nagłego hamowania. Bez względu na to, czy szukasz budżetowego rozwiązania, czy wolisz zainwestować w bardziej profesjonalny sprzęt, warto przed zakupem sprawdzić, czy pojazd spełnia wszelkie wymogi.

Hulajnoga elektryczna? Nie na każdym chodniku!

Jeśli wzdłuż chodnika jest ścieżka rowerowa, osoba poruszająca się hulajnogą elektryczną powinna skorzystać ze ścieżki, aby nie utrudniać poruszania się pieszym. Jeśli chodnik jest wąski, a obok niego znajduje się droga wewnętrzna lub taka, na której ograniczenie prędkości wynosi 30 km/h – osoba na hulajnodze zobligowana jest do skorzystania z drogi.

Jeśli jednak nie ma ścieżki rowerowej, a chodnik ulokowany jest obok drogi, po której auta mogą poruszać się z prędkością większą niż 30 km/h, dla własnego bezpieczeństwa oraz stabilności ruchu drogowego, osoba na hulajnodze zobligowana jest do skorzystania właśnie z chodnika.

Podczas poruszania się na hulajnodze elektrycznej warto mieć na sobie kask. Należy także bezwzględnie przestrzegać przepisów dot. poruszania się na tym sprzęcie. Na pewno jednak szybko opanujesz panujące zasady i będziesz cieszyć Cię możliwościami, jakie dają hulajnogi elektryczne. Szerokiej drogi!