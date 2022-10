Ile kosztuje pralka Whirlpool?

Whirlpool to amerykańska marka, która bardzo dobrze znana jest na rynku urządzeń AGD. W jej asortymencie znajdziemy duże sprzęty do kuchni i domu – lodówki, zmywarki, płyty grzewcze, piekarniki, a także pralki i suszarki do ubrań. Dużą popularnością cieszą się pralki tej marki, ponieważ są ciche i kompaktowe, dzięki czemu zmieszczą się nawet do małej łazienki. Sprawdzamy, ile kosztuje pralka Whirlpool wolnostojąca i do zabudowy.

Jakie funkcje mają pralki Whirlpool? Pralki Whirlpool oferują wiele nowoczesnych funkcji, które przyspieszają i usprawniają proces prania. Technologia 6-ty Zmysł – to autorska technologia marki Whirlpool, która gwarantuje czystość prania i wysoki poziom efektywności. Jest to system czujników i zautomatyzowanych programów, które przez cały czas monitorują cykl prania, m.in. rozpoznają ciężar załadunku i automatycznie dobierają ilość potrzebnej wody, energii czy detergentów.

Freshcare+ – ta funkcja utrzymuje świeżość ubrań nawet do 6 godzin po zakończeniu cyklu prania. Para wodna rozluźnia włókna tkanin i eliminuje zagniecenia, znacznie ułatwiając późniejsze prasowanie.

SoftMove – to nowoczesny system, który ma 14 programów, dostosowanych do każdego rodzaju tkaniny.

Technologia Zen – to nowoczesny napęd, który zastępuje tradycyjny napęd paskowy. Umożliwia on cichą pracę urządzenia, redukuje prędkość wirowania i zmniejszania wibracje podczas prania.

Steam Refresh – to krótki, 20-minutowy program, który pozwala na odświeżanie ubrań parą wodną. Świetnie usuwa brzydkie zapachy z odzieży i dodatkowo ją wygładza. Pralka Whirlpool WMWG 91484E EU

(źródło: https://maxelektro.pl/sklep/karta-produktu/pralka-whirlpool-wmwg-91484e-eu,69455.html)

(źródło: https://maxelektro.pl/sklep/karta-produktu/pralka-whirlpool-wmwg-91484e-eu,69455.html) Jakie są ceny pralek Whirlpool? Marka Whirlpool produkuje zarówno pralki wolnostojące, jak i do zabudowy. Ich ceny będą uzależnione od wielu czynników, m.in. od rodzaju pralki, pojemności bębna, prędkości obrotowej, liczby dostępnych programów prania, ilości nowoczesnych funkcji, a także od wyposażenia. Warto również zaznaczyć, że pralki otwierane od góry są zazwyczaj tańsze niż modele ładowane od frontu, choć nie jest to regułą. Ile kosztuje pralka Whirlpool wolnostojąca? Jeśli chodzi o pralki ładowane od frontu marki Whirlpool, to najtańsze kupimy za ok. 1200-1300 zł. Są to jednak urządzenia oferujące jedynie podstawowe funkcje i bębny o pojemności 6-7 kg. Takie urządzenia mają też niższe klasy efektywności energetycznej. Z kolei najdroższe osiągają ceny nawet powyżej 3000 zł. Są to jednak zaawansowane urządzenia w klasie energetycznej A lub B, oferujące bębny o pojemności od 8 kg w górę. Takie modele nie tylko zapewniają wysoką A ile kosztuje pralka Whirlpool ładowana od góry? Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, takie modele są przeważnie tańsze niż pralki ładowane od frontu. Zazwyczaj ich ceny zaczynają się od ok. 1000 zł i sięgają maksymalnie do 1700 zł. Pralka Whirlpool W7X W845WB EE

Pralka Whirlpool W7X W845WB EE

(źródło: https://maxelektro.pl/sklep/karta-produktu/pralka-whirlpool-w7x-w845wb-ee,167704.html) Ile kosztuje pralka Whirlpool do zabudowy? Urządzenia AGD do zabudowy zawsze są droższe niż modele wolnostojące. Tak jest również w przypadku pralek do zabudowy marki Whirlpool. Przeważnie ich ceny zaczynają się od ok. 1900-2000 zł. Jeśli jednak trafimy na promocję, możemy kupić pralkę w znacznie niższej cenie. Gdzie kupić pralki Whirlpool? Jeżeli zależy nam na zakupie stosunkowo cichej, niezawodnej i skutecznej w działaniu parki, warto skorzystać z oferty marki Whirlpool. Pralki tego producenta, zarówno wolnostojące, jak i do zabudowy, a także modele ładowane od frontu i od góry, można kupić w sklepie Max Elektro. Zakupu można dokonać online lub stacjonarnie w jednym z ponad 430 sklepów zlokalizowanych na terenie całej Polski.

