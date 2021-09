Marzy Ci się auto elektryczne? U nas to się opłaca. Zyskaj nawet do 37 tys. zł!

Coraz częściej na polskich drogach można spotkać samochody z zielonymi tablicami rejestracyjnymi. Wynika to z faktu, że auta elektryczne stają się atrakcyjniejsze od samochodów z napędem spalinowym. Oprócz kwestii środowiskowych (wszystkim znanych) posiadają znaczne zalety ekonomiczne. Auta te są przyjemniejsze w prowadzeniu i tańsze w eksploatacji, a przywileje takie jak darmowe parkingi czy możliwość korzystania z buspasów sprawiają, że samochody elektryczne są naprawdę praktyczne w codziennym użytkowaniu. Szczegóły poznaj u swojego dealera HADM Gramatowski.

Nowy Ë-C4 jest pierwszym pojazdem marki Citroen w segmencie C wyposażonym w napęd elektryczny. Ë-C4 100 procent ËLECTRIC to nowa odsłona mobilności w klasie ë-Comfort.

A już teraz przy zakupie elektrycznego CITROENA Ë-C4 W SALONACH HADM Gramatowski można zyskać nawet do 37 tys. zł. To jest kolejny powód, który zachęca nas do posiadania takiego auta (oferta promocyjna ograniczona czasowo).

Przyjdź już teraz, umów się na jazdy testowe i poznaj osobiście nowego Ë-C4 ! oraz dowiedz się o wszystkich korzyściach płynących z zakupu auta elektrycznego w salonie HADM Gramatowski. Więcej informacji u doradców handlowych CITROENA HADM Gramatowski.

HADM Gramatowski

Skoda i Citroen

Warszawska 87

Elbląg

55 235 24 57



Skoda i Kia

Rokocin 4G

Starogard Gdański

58 560 94 80

www.hadm.pl

--artykuł promocyjny--