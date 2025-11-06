XI Elbląski Bieg Niepodległości – utrudnienia w ruchu

We wtorek, 11 listopada 2025 roku, Elbląg uczci Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia odbędą się miejskie uroczystości oraz tradycyjne biegi uliczne, które przyciągną setki uczestników i kibiców. W związku z wydarzeniami należy spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu drogowym.

We wtorek 11 listopada 2025 r. w godzinach 11:30 – 16:00 zostaną wyłączone z ruchu następujące odcinki dróg:

a) jedna jezdnia drogi wojewódzkiej nr 503 od Ronda Zamech w kierunku południowym do skrzyżowania Rycerska/Tysiąclecia/Sopocka (ulice: Robotnicza, Pocztowa, Rycerska),

b) jedna jezdnia Armii Krajowej (południowa),

c) na jednej jezdni (zachodnia) drogi wojewódzkiej nr 504 od skrzyżowania Armii Krajowej/12 Lutego/Grota-Roweckiego w kierunku południowym do skrzyżowania z Aleją Tysiąclecia (ulice: 12 Lutego, Hetmańska) zostanie wyłączony z ruchu jeden, skrajny pas.

d) na drodze wojewódzkiej nr 500 (Aleja Tysiąclecia) zostanie wyłączony z ruchu jeden, skrajny pas jezdni.

W czasie trwania biegu od godziny 8:00 do 16:00 zamknięte będą ulica Wodna oraz parking przy ul. Studziennej (przy Moście Niskim), zaś od godziny 11:30 do 16:00 wjazd i wyjazd na następujące ulice: Stoczniowa, Królewiecka (do skrzyżowania z ul. Pocztową) 1 Maja, Aleja Armii Krajowej, Krótka, Giermków, Mączna, Chmurna, Ślusarska, Janowska, Szkolna, Leszno i cały obszar Starego Miasta nie będzie możliwy.

Przystanki autobusowe na ulicach Rycerskiej, Pocztowej, Robotniczej, 12 Lutego, Al. Armii Krajowej, Hetmańskiej i Al. Tysiąclecia nie będą mogły funkcjonować w godzinach 11:30 – 16:00. Trasa biegu przecina torowisko, w tej sytuacji ruch tramwajowy zostanie wstrzymany w godzinach 13.20 – 15.30.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na zmienione oznakowanie i nie jeżdżenie ,,na pamięć". Ruchem będą kierować funkcjonariusze elbląskiej Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej oraz organizatorzy.