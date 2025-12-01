 Nie masz pomysłu na Mikołajki? Postaw na voucher pełen relaksu w Head Spa Studio

W Head Spa Studio znajdziesz vouchery na rytuały, które zapewniają głęboki relaks, odprężenie i ukojenie zmysłów. Zobacz zdjęcia.

A teraz nadchodzi duża NOWOŚĆ!

Już od grudnia będzie można zakupić vouchery na Head Spa dla par, wykonywane jednocześnie, w tym samym pomieszczeniu — idealny prezent na Mikołajki i święta! Same rytuały dla par wystartują od stycznia.

Czym jest Head Spa?

To wieloetapowy rytuał skóry głowy i włosów, który łączy masaż, aromaterapię, dokładne oczyszczanie oraz pielęgnację. Zabieg redukuje napięcia, poprawia kondycję skóry i włosów, a przede wszystkim daje niesamowite poczucie lekkości i spokoju.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas na Facebooku lub zadzwoń:

511 398 272.



Podaruj bliskim relaks, który zostaje w pamięci na długo!