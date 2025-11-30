Truso znów zwycięskie

W swoim ostatnim meczu przed własnymi kibicami w 2025 roku piłkarki ręczne Energi MKS Truso pokonały koszalinianki 29:27. Tym samym elblążanki utrzymały drugie miejsce w I-ligowych rozgrywkach.

Przed meczem Truso z SPR Air-Transfer.pl. Koszalin zespoły dzieliło aż osiem punktów. Elblążanki miały na swoim koncie pięć zwycięstw i dwie porażki, rywalki natomiast zaledwie dwa wygrane i cztery przegrane mecze.

Obie drużyny dość długo długo nie mogły znaleźć sposobu na zdobycie premierowego gola. Było sporo strat, niecelnych rzutów, ale też obron bramkarek. W końcu, w 4. minucie, koszalinianom udało się umieścić piłkę między słupkami. Na pierwsze trafienie naszej drużyny musieliśmy poczekać jeszcze dwie minuty. Koszalinianki wykorzystały błędy naszych zawodniczek i zdołały odskoczyć na 4:2. W kolejnych akcjach gospodynie nadal były nieskuteczne i już w 10. minucie o przerwę poprosiła trenerka Marta Czapla. Przerwa dobrze wpłynęła na nasze zawodniczki, zaraz po wznowieniu wkrętką popisała się Wiktoria Śliwińska. Od tego czasu gra toczyła się bramka za bramkę. Po jednej z obron Zuzanny Górskiej, do wyrównania po 6 doprowadziła Alicja Ratajczyk. W 19. minucie rzut karny wykorzystała Adrianna Ziemińska i nasza drużyna wyszła po raz pierwszy na prowadzenie. Chwilę później elblążanki miały już dwa gole w zanadrzu i taką też przewagę udało im się utrzymać do przerwy. Po 30 minutach gry tablica wyników wskazywała 15:13.

Po zmianie stron gra nadal była bardzo wyrównana. Bramki dla Truso zdobywała Otylia Szulc, Nikola Jankowska oraz Alicja Ratajczyk i nasza drużyna prowadziła 20:17. Gdy elblążanki grały w przewadze, wykorzystały brak bramkarki między słupkami i gola zdobyła nawet nasza golkiperka Zuzanna Górska. Gospodyniom udało się odskoczyć na cztery gole i wydawało się, że spokojnie dograją spotkanie do końca. Koszalinianki jednak nie odpuszczały, zagrały nieźle w obronie i mozolnie odrabiały straty. Przyjezdne zdobyły trzy gole z rzędu i zmniejszyły dystans do jednego trafienia (26:25). Mogły nawet zdobyć bramkę na remis, jednak nie pozwoliła im na to Zuzanna Górska. Po przerwie zarządzonej na prośbę trenera SPR znów na posterunku była nasza bramkarka, a na 29:26 trafiła Otylia Szulc. Koszalinianki zdołały jeszcze raz trafić między słupkami i mecz zakończył się wygraną Truso 29:27.

Energa MKS Truso Elbląg - SPR Air-Transfer.pl. Koszalin 29:27 (15:13)

Truso: Górska 1, Wanatowska - Ratajczyk 8, Ziemińska 5, Jankowska 5, Urbaniak 3, Śliwińska 3, Fudal 2, Szulc 2, Tomaszewska, Biernat, Zajączkowska, Kordek, Sankowska, Sadowska, Pożoga.

Elblążanki ostatni mecz pierwszej rundy zagrają na wyjeździe 7 grudnia ze Szczypiorniakiem Ustka.