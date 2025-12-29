 Nowa jakość mieszkania w Elblągu

W Elblągu zakończył się właśnie pierwszy etap inwestycji, która już teraz przyciąga uwagę mieszkańców i zmienia sposób myślenia o nowoczesnym budownictwie. Osiedle Forma to projekt stworzony z myślą o ludziach: ich potrzebach, stylu życia i codziennym komforcie. To miejsce, które nie tylko dobrze wygląda, ale przede wszystkim dobrze się w nim żyje.

Forma powstała jako odpowiedź na realne oczekiwania współczesnych mieszkańców miasta. Przemyślana architektura, funkcjonalne układy mieszkań oraz wysoki standard wykonania sprawiają, że osiedle doskonale odpowiada na potrzeby singli, par oraz rodzin z dziećmi. W ramach I etapu powstało 68 mieszkań 2-, 3- i 4-pokojowych o powierzchniach od 41,72 do 70,69 m². Każdy element, od dopracowanych wnętrz, przez starannie zaprojektowane części wspólne będące wizytówką osiedla, aż po estetykę budynków, podporządkowany jest jednemu celowi: tworzeniu przestrzeni przyjaznej na lata.

Jednym z największych atutów osiedla Forma jest jego otoczenie. Projektanci zadbali o zieleń, miejsca odpoczynku i naturalne strefy rekreacyjne, sprzyjające zarówno aktywnemu spędzaniu czasu, jak i codziennemu wyciszeniu. To żywa część miasta, w której przestrzeń wspólna zachęca do spacerów, sąsiedzkich relacji i bycia razem. Forma oferuje również wysoki standard deweloperski, będący znakiem rozpoznawczym inwestora. Solidne materiały, nowoczesne rozwiązania techniczne oraz dbałość o detale przekładają się na komfort użytkowania i jakość widoczną od pierwszego dnia.

Osiedle zaprojektowano jako przestrzeń kompletną, odpowiadającą na potrzeby mieszkańców zarówno dziś, jak i w dłuższej perspektywie. Przemyślana infrastruktura i spójna wizja sprawiają, że Forma ma szansę stać się jednym z tych adresów w Elblągu, które z czasem po prostu się docenia.

Za realizacją osiedla stoi Inpro S.A.- deweloper z niemal 40-letnim doświadczeniem, jeden z liderów trójmiejskiego rynku nieruchomości oraz spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dorobek firmy tworzą m.in. takie realizacje jak City Park czy Optima, które zyskały status kultowych, stając się synonimem jakości, funkcjonalności i ponadczasowej architektury.

Od lat firma realizuje misję tworzenia miast przyjaznych ludziom, dbając o zieleń, rekreację i jakość życia mieszkańców. Potwierdzeniem tego podejścia jest autorska inicjatywa Współtworzymy Miasto, w ramach której Inpro S.A. angażuje się w rozwój infrastruktury drogowej i terenów zielonych, często wykraczając poza standardowe obowiązki dewelopera.

– Elbląg wybraliśmy świadomie. To miasto o ogromnym potencjale i wyraźnej tożsamości. Wchodząc na elbląski rynek, przekładamy tu wszystko, co przez niemal 40 lat zbudowało markę Inpro: doświadczenie, wysokie standardy i filozofię tworzenia osiedli przyjaznych ludziom. Forma jest dokładnie taka, jak nasze najlepsze realizacje w Trójmieście, bo Elbląg zasługuje na to, co najlepsze – mówi Rafał Zdebski, Dyrektor Handlowy Inpro S.A.

Osiedle Forma to pierwsza inwestycja Inpro S.A. w Elblągu, ale realizowana z tą samą konsekwencją, odpowiedzialnością i wizją, które od lat budują zaufanie mieszkańców Trójmiasta. To dopiero początek nowego rozdziału - dobrze zaprojektowanego i opartego na doświadczeniu.