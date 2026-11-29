Polscy przedsiębiorcy wobec wyzwań cyfryzacji - jak Plus dla Biznesu ułatwia tę zmianę?

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Cyfryzacja obejmuje wiele obszarów działalności przedsiębiorstw: od infrastruktury IT, przez zarządzanie danymi i procesami, aż po komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Z jakimi wyzwaniami mierzą się przedsiębiorcy, którzy chcą wykorzystać przewagę, jaką daje technologia? Jak wspiera ich w tym Plus dla Biznesu?