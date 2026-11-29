Polscy przedsiębiorcy wobec wyzwań cyfryzacji - jak Plus dla Biznesu ułatwia tę zmianę?
Cyfryzacja obejmuje wiele obszarów działalności przedsiębiorstw: od infrastruktury IT, przez zarządzanie danymi i procesami, aż po komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Z jakimi wyzwaniami mierzą się przedsiębiorcy, którzy chcą wykorzystać przewagę, jaką daje technologia? Jak wspiera ich w tym Plus dla Biznesu?
Jakie wyzwania stawia przed przedsiębiorcami cyfryzacja?
Według GUS w 2025 roku 70,7% polskich przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób charakteryzowało się niskim lub bardzo niskim poziomem intensywności cyfrowej. Dane te pokazują, że mimo coraz większej dostępności rozwiązań technologicznych ich pełne wykorzystanie stanowi dla wielu firm wyzwanie.
Przedsiębiorcy muszą mierzyć się z:
- doborem rozwiązań do realnych potrzeb – technologia powinna wspierać konkretne procesy i skalować się wraz z firmą,
- bezpieczeństwem danych i ciągłością działania – wraz z cyfryzacją rośnie liczba systemów i informacji wymagających ochrony,
- integracją infrastruktury – nowe rozwiązania powinny współpracować z już wykorzystywanymi systemami,
- ograniczonymi zasobami IT – utrzymywanie specjalistów z wielu obszarów bywa szczególnie trudne dla mniejszych organizacji.
Dlaczego cyfryzacja z Plusem dla Biznesu jest prostsza?
Współpracując z Plusem dla Biznesu, przedsiębiorcy zyskują:
- dedykowanego doradcę biznesowego – osobę, która poznaje sposób działania firmy, pomaga określić potrzeby i pozostaje w kontakcie także po uruchomieniu rozwiązania,
- wsparcie na każdym etapie współpracy – od pierwszej analizy potrzeb, przez przygotowanie i wdrożenie rozwiązania, po jego późniejszą obsługę i rozwój,
- dostęp do specjalistów z różnych dziedzin – pozwala uwzględnić jednocześnie kwestie techniczne, organizacyjne i związane z bezpieczeństwem,
- możliwość dostosowywania rozwiązań – ich zakres i parametry mogą zmieniać się wraz z rozwojem firmy, wzrostem liczby pracowników lub nowymi wymaganiami,
- zaplecze operacyjne w Polsce i znajomość lokalnego rynku – ułatwiają współpracę z przedsiębiorstwami działającymi w polskich realiach biznesowych.
To sprawia, że wsparcie Plusa dla Biznesu w cyfryzacji jest ciągłe i nie ogranicza się wyłącznie do sprzedaży pojedynczej usługi.
Jak Plus dla Biznesu pomaga polskim przedsiębiorcom w cyfryzacji?
Plus dla Biznesu wspiera cyfryzację poprzez usługi:
- Plus Chmura – umożliwia korzystanie z zasobów IT w środowisku chmurowym oraz dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb firmy,
- Internet Symetryczny od Plusa dla Biznesu – zapewnia taką samą prędkość pobierania i wysyłania danych, ułatwiając pracę z chmurą i dużymi plikami,
- VPBX 2.0 od Plusa dla Biznesu – pozwala zarządzać firmową telefonią w sposób scentralizowany, także przy pracy w wielu lokalizacjach,
- Rozwiązania IoT/M2M od Plusa dla Biznesu – umożliwiają zbieranie danych z urządzeń i czujników oraz wykorzystanie ich do monitorowania procesów i infrastruktury.
Odpowiednio dobrane i zintegrowane usługi mogą tworzyć spójne zaplecze technologiczne wspierające różne obszary działalności przedsiębiorstwa.