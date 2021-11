Projekt hali stalowej – na co warto zwrócić uwagę?

Obiekty wielkopowierzchniowe mogą być wykonane z różnorodnych materiałów, jednak to właśnie hale stalowe od lat cieszą się jedną z największych popularności. Są one na szeroką skalę wykorzystywane nie tylko w przemyśle, czy jako przestrzeń magazynowa, ale również w rolnictwie. Nie da się ukryć, że sama budowa hal stalowych nie jest zbyt skomplikowana i w większości składa się ze szkieletów stalowych. Mimo to, samo projektowanie hal stalowych musi być oparte o pewne reguły. Chcesz wiedzieć, czym jest projekt hal stalowych? Co powinien zawierać? Jakie informacje są niezbędne do jego stworzenia? Zapraszamy do lektury!

Projekt hali stalowej – jak wygląda? Odpowiednio wykonany projekt hali stalowej to podstawa. To właśnie na tym etapie zarówno inwestor, jak i wykonawca projektu mają największy wpływ na końcowe koszta oraz sam czas realizacji, czyli optymalizację stosowanych rozwiązań. Co więcej, dobry projekt hali stalowej oprócz oszczędności czasu i pieniędzy, zapewni także praktyczne i funkcjonalne użytkowanie całego obiektu. Warto podkreślić, że projektowanie hal stalowych to nie jest zadanie proste. Dodatkowo na projektancie ciąży dość spora odpowiedzialność. Sam proces podzielony jest na kilka odcinków. Na początku ważne jest określenie celów biznesowych, przeznaczenia hali oraz wskazanie wykorzystanych w późniejszym czasie materiałów. Następnie ważne jest uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a także decyzji środowiskowej. Dobrze jest też zaznajomić się z warunkami gruntowymi, czyli wcześniej zlecić wykonanie jego badania. Wszystko to są niezbędne informacje, bez których sprawdzony i rzetelny generalny wykonawca nie przystąpi do projektowania hal stalowych. Ponadto zdobycie tych dokumentów przed zleceniem projektowania hal stalowych znacznie usprawnia ten proces i skraca czas powstania samego projektu. Końcowym etapem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Co powinien zawierać projekt hali stalowej? Do wykonania projektu hali stalowej powinny być znane następujące parametry techniczne i dane: określenie przeznaczenia obiektu,

ustalenie rodzaju projektu (gotowego lub indywidualnego),

określenie rozwiązań konstrukcyjnych,

uwarunkowanie sytuacyjne i lokalizację,

dodatkowe obciążenia konstrukcyjne,

izolacyjność termiczna,

wymiary otworów i okien,

oczekiwania finansowe,

oprawa wizualna i styl wykończenia,

termin realizacji projektu hali stalowej. Rzetelne projektowanie hal stalowych np. wykonywane przez firmę Promus dostarcza inwestorowi pełną dokumentację projektową m.in. opracowanie projektu wykonawczego, budowlanego i warsztatowego oraz obliczenia statystyczne. Komu zlecić wykonanie projektu i budowy hali stalowej? Nie da się nie zauważyć, że spora część hal stalowych to obiekty komercyjne, dlatego też czas realizacji jest wręcz rzeczą nadrzędną. Szybkość realizacji to jeden z czynników, który determinuje to komu zlecić wykonanie projektu i budowy hali stalowej. Najlepiej jest wybrać firmę, która nie tylko specjalizuje się w tego typu halach, ale także poza wykonaniem projektu i dostarczeniem pełnej dokumentacji projektowej, pomoże również w uzyskaniu różnego rodzaju zgód i pozwoleń oraz zajmie się realizacją, czyli budową hali. Dlaczego dodatkowo warto zlecić projektowanie hal stalowych właśnie firmom, które mają w tym względzie doświadczenie? Zmniejsza to ryzyko zaproponowania nieekonomicznych rozwiązań, które mogą znacznie zwiększyć budżet całej inwestycji. Słusznym wyborem jest m.in. firma Promus. By poznać więcej szczegółów dotyczących oferty projektowania hal stalowych https://www.promus.com.pl/oferta/projektowanie-hal.

