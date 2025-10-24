Park Wodny Dolinka w wakacje na plusie

Na nasz wniosek otrzymaliśmy od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu dane na temat dochodów i wydatków Parku Wodnego Dolinka, Wynika z nich, że miesiące wakacyjne obiekt zakończył na plusie. – Obiekt generuje koszty cały rok, więc pełne szacunki dotyczące jego utrzymania będziemy mogli podać po upływie 12 miesięcy – informuje MOSiR.

Jak już informowaliśmy, w lipcu i sierpniu Park Wodny Dolinka odwiedziło prawie 67 tysięcy osób. - Park Wodny Dolinka, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem podczas wakacji. Obiekt był odwiedzany zarówno przez elblążan, jak i turystów z całej Polski i zagranicy. Z Parku Wodnego codziennie korzystały całe rodziny, młodzież, grupy kolonijne, seniorzy, co oznacza, że przedział wiekowy był bardzo duży – informuje Natalia Szrama, zastępca dyrektora MOSiR.

Na nasz wniosek MOSiR udostępnił portElowi dane finansowe za lipiec i sierpień. Wynika z nich, że w tym okresie dochody parku wodnego wyniosły ponad 1 mln 340 tysięcy złotych, a wydatki – prawie 1 mln 300 tys. zł.

- Daje to 42 970 zł nadwyżki, co jest bardzo dobrym wynikiem, patrząc na tak małą liczbę słonecznych dni podczas tegorocznych wakacji. Trzeba oczywiście pamiętać, że te kwoty dotyczą jedynie lipca i sierpnia, a obiekt generuje koszty przez cały rok. W związku z tym dopiero po upływie 12 miesięcy będziemy w stanie w pełni oszacować, jaki jest pełny koszt utrzymania Parku – dodaje Natalia Szrama.

Przypomnijmy, że w pierwszym sezonie Park Wodny Dolinka funkcjonował od 30 czerwca do 15 września. Inwestycja kosztowała ponad 90 mln złotych, z czego 65 mln zł to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.

Po roku funkcjonowania parku wodnego podsumujemy jego działalność na portElu.