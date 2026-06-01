Studiuj bezpłatnie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
Ruszyła rekrutacja na bezpłatne studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. W tym roku czeka na Ciebie wiele atrakcyjnych kierunków!
Bezpłatne studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie – jest z czego wybierać!
W ANS w Elblągu znajdziesz zarówno nowości, jak i pewniaki od lat cieszące się dużą popularnością.
- Prawo – NOWOŚĆ!
- Inżynieria Danych i Sztuczna Inteligencja – NOWOŚĆ!*
- Informatyka – NOWE SPECJALNOŚCI: Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe - Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych oraz Informatyczne Systemy Przemysłowe
- Pielęgniarstwo
- Psychologia
- Administracja
- Ekonomia
- Kosmetologia
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Budownictwo
- Logistyka
- Filologia Polska
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- Pedagogika - studia licencjackie oraz uzupełniające studia magisterskie
- Studia menadżersko-prawne – uzupełniające studia magisterskie
Jeśli chcesz połączyć studia z pracą, czekają na Ciebie studia zaoczne lub bezpłatne studia popołudniowe.
Nawet 4000 zł miesięcznie dla Ciebie
Dzięki przygotowanym stypendiom możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.
Połączenie bezpłatnych studiów z bogatym programem stypendialnym czyni ANS w Elblągu wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do studiowania.
Korzystając z systemu stypendialnego możesz obniżyć lub nawet całkowicie pokryć koszty związane z nauką.
ZOSTAŃ KIMŚ z ANS w Elblągu
Bogaty wybór kierunków studiów oraz atrakcyjne stypendia to nie wszystko, co Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu może Ci zaoferować!
ANS w Elblągu skupia się na praktyczności studiowania. O praktycznym wymiarze studiów świadczą praktyki zawodowe w renomowanych firmach i instytucjach oraz wykładowcy praktycy dbający o to, aby z zajęć wynieść nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również przydatne umiejętności.
Co ważne, w trakcie studiów masz również możliwość wyjazdu za granicę na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+.
Wszystko to sprawia, że absolwenci Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu postrzegani są jako wykwalifikowani specjaliści, którzy mają znacznie większe szanse na znalezienie pracy w wymarzonym zawodzie.
Nie zwlekaj! Ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2026/2027!
Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/kierunki-studiow/
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
Biuro Informacji Rekrutacyjnej
tel. 55 629 05 35
e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl
*kierunek zostanie utworzony po uzyskaniu pozwolenia MNiSW