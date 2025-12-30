 Wyjątkowe warsztaty z Archipelagiem Smaków

Zapraszamy na unikalne spotkanie kulinarne do Archipelagu Smaków poświęcone tworzeniu zakwasów buraczanych, mleka złotego oraz oksymelu!Te trzy niezwykłe i zdrowe specjały to doskonałe źródło witamin oraz minerałów, które wzbogacą Waszą dietę i wzmocnią Twoją odporność.

Zakwas buraczany to nie tylko pyszny dodatek do potraw, ale także wartościowy probiotyk, który wspiera układ trawienny. Podczas warsztatów dowiecie się, jak przygotować idealny zakwas. Nasza doświadczona prowadząca Dorotka podzieli się z Wami sekretnymi wskazówkami, które ułatwią proces fermentacji i zapewnią doskonały smak.

Złote mleko, na bazie kurkumy, to kolejny skarb, który przygotujemy wspólnie. To napój o silnych właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych, który wzmocni Waszą odporność. Nauczymy się, jak łączyć składniki, aby uzyskać idealną konsystencję i smak.

Oksymel, czyli połączenie octu jabłkowego z miodem i ziołami, to naturalny eliksir zdrowia. Podczas warsztatów przygotujemy kilka wersji oksymelu. Dowiecie się, jakie składniki warto wykorzystać, aby uzyskać różne smaki i właściwości zdrowotne.

Każdy uczestnik otrzyma zakwas i oxymel własnej produkcji, a na miejscu będziemy kosztować złote mleko.

Warsztaty to nie tylko nauka, ale także doskonała okazja do integracji i wymiany doświadczeń z innymi pasjonatami zdrowego gotowania.

Zarezerwujcie swoje miejsce już dziś!

Data: 30.01.2026, godz. 17.00-20.00

Miejsce: Łęcze, kuchnia Fundacji Archipelag Marzeń

Warsztaty odbędą się jak dotychczas, w przytulnym miejscu, gdzie w kameralnej atmosferze będziecie mogli zgłębiać tajniki fermentacji i naturalnego przetwarzania żywności.

Cena: 100 zł/osoba

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: archipelagsmakow1@gmail.com

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiej rejestracji. Przyjdźcie z przyjaciółmi lub rodziną i wspólnie odkrywajcie zdrowe, proste i pyszne smaki, które wzbogacą Waszą kuchnię! Czekamy na Was z entuzjazmem i gotowością do dzielenia się wiedzą!

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Warto być przedsiębiorstwem społecznym