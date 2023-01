 Wypadanie włosów po ciąży - jak sobie z nim radzić?

Wiele świeżo upieczonych mam zmaga się z problemem wypadających włosów po ciąży. Ten całkiem naturalny proces jest źródłem niepokoju dla części kobiet. Dowiedz się, jakie są przyczyny nadmiernej utraty włosów po porodzie, i sprawdź, jak skutecznie radzić sobie z tym problemem.

Dlaczego wypadają włosy po ciąży? Łysienie poporodowe

Intensywna utrata włosów po ciąży (zwana również łysieniem poporodowym lub telogenowym wypadaniem włosów) ma związek z intensywnymi zmianami hormonalnymi, jakie zachodzą w organizmie kobiety (np. w ciąży obserwuje się podwyższony poziom stężenia estrogenów, który wpływa za zmianę cyklu życia włosa). Dokładniej mówiąc, podwyższone stężenie estrogenów w ciąży sprawia, że włos nie wchodzi w kolejną fazę wzrostu tzw. katagen (przejściową), a w konsekwencji faza telogenu (spoczynku) znacznie się opóźnia. W związku z tymi zmianami włosy zaczynają nadmiernie wypadać po mniej więcej miesiącu od porodu i stan ten może utrzymywać się nawet przez 6-12 tygodni. W tym czasie gospodarka hormonalna stopniowo się stabilizuje. Warto wspomnieć, że karmienie dziecka piersią może wydłużać okres wypadania włosów w związku z produkcją hormonu laktogennego o nazwie prolaktyna. Warto wspomnieć, że u części kobiet poporodowe wypadanie włosów może mieć związek z podłożem genetycznym.

Łysienie poporodowe może być spowodowane też np.:

- anemią,

- ubogoskładnikową dietą,

- schorzeniami tarczycy,

- zaburzonym wchłanianiem żelaza, witaminy B12,

- stresem,

- niewłaściwą pielęgnacją.

Jak więc wzmocnić i przyspieszyć porost nowych włosów?

Skuteczne sposoby na wypadanie włosów po ciąży

W trosce o zdrowe i piękne włosy warto zainwestować w szampony, odżywki i maski do włosów o działaniu wzmacniającym i przyspieszającym porost pasm (bez parabenów i silikonów w składzie). Warto też zwrócić uwagę na codzienne nawyki pielęgnacyjne i traktować osłabione włosy ze szczególną delikatnością. Należy myć włosy w ciepłej, ale nie gorącej wodzie, na koniec zabiegu higienicznego spłukiwać pasma letnim strumieniem, aby domknąć łuski. Nie powinno się mocno trzeć włosów ręcznikiem, a ostrożnie odsączać nadmiar wody i pozwalać kosmykom naturalnie wyschnąć. Dobrą praktyką jest rezygnacja z suszarki do włosów, prostownicy, lokówki lub stosowanie produktów termoochronnych. W czasie wzmożonej utraty włosów warto zrezygnować z inwazyjnych zabiegów fryzjerskich, takich jak trwała ondulacja, koloryzacja. Niewskazane jest również przedłużanie włosów, które dodatkowo obciąża pasma. By pobudzić mikrokrążenie skóry głowy, wykonuj regularne masaże i peelingi.

Pomocne mogą okazać się preparaty z witaminami i minerałami, takimi jak:

- witamina H – pobudza porost włosów, hamuje nadmierny łojotok i łupież,

- witamina B6 – bierze udział w procesie podziału komórek, chroni i wzmacnia cebulki włosów,

- aminokwasy siarkowe – zwiększają odporność na uszkodzenia, zapobiegają suchości i łamliwości włosów,

- selen – hamuje wypadanie, zapewnia włosom sprężystość i elastyczność,

- cynk – sprawia, że włosy są mocne i lśniące,

- miedź – zapewnia prawidłowe uformowanie się łodygi włosa, nadaje pasmom sprężystość.

Kobiety karmiące piersią powinny skonsultować suplementację z lekarzem rodzinnym.

W przypadku znacznego przerzedzenia włosów, wystąpienia łojotoku i łupieżu warto skorzystać z konsultacji dermatologicznej. Należy również przyjrzeć się codziennej diecie i wprowadzić do jadłospisu produkty spożywcze takie jak: jaja, mięso, rośliny strączkowe, ryby, orzechy, zielone warzywa liściaste, przetwory zbożowe, mleko.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak radzić sobie z różnymi problemami poporodowymi, sprawdź Niezbędnik Młodej Mamy. Znajdziesz tu wiele cennych wskazówek i porad ekspertów.

OTC/12342/12/22





Źródła:

https://www.mp.pl/pacjent/dermatologia/wywiady/240111,wlosy-do-leczenia

https://www.mp.pl/pacjent/dermatologia/choroby/chorobyskory/73227,choroby-wlosow