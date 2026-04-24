65 lat temu pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w budynku szkoły przy ul. Węgrowskiej. Szkoła formalnie istniała już od roku, w pierwszym roku jej uczniowie korzystali z gościnności innych elbląskich podstawówek. Dziś (24 kwietnia) SP 18 świętowała jubileusz. Zobacz zdjęcia.

„Wrzesień 1960! Na nowo powstałym Osiedlu Zawada, zostaje wybudowana nasza szkoła. Jednak nie można w niej jeszcze prowadzić zajęć. Od września lekcje odbywają się w godzinach popołudniowych w Szkołach Podstawowych Nr 5 i Nr 2. Przysparza to wiele kłopotów dzieciom, nauczycielom i rodzicom. Dzielnie zmaga się ze wszelkimi burzami młoda załoga Osiemnastki. Przewodzi im kierownik szkoły Zbigniew Grabowski." - czytamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu.

- Szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Dzięki ich entuzjazmowi, zaangażowaniu udało się stworzyć naszą szkołę. 65 lat to sześć i pół dekady nauki, wychowania, przyjaźni i wspólnej pracy. Wychowankowie, którzy odnosili i odnoszą sukcesy są dla nas wszystkich powodem do dumy i największym prezentem, jaki otrzymuje dziś jubilatka – mówiła Iwona Mikulska, dyrektor SP 18 na dzisiejszej (24 kwietnia) uroczystości z okazji jubileuszu.

- 65 lat to nie tylko liczba, to historia ludzi: nauczycieli oddanych swojej misji, uczniów pełnych marzeń i energii, rodziców wspierających rozwój swoich dzieci oraz pracowników bez których codzienne funkcjonowanie szkoły nie byłoby możliwe. To wspólnota, która przez dekady budowała to miejsce, nie tylko jako instytucję, ale jako przestrzeń wychowania, wartości i wzajemnego szacunku – dodała Beata Gawkowska, była dyrektor elbląskiej „Osiemnastki”.

Na uroczystości nie zabrakło życzeń dla jubilatki. Warto jednak odnotować brak kogokolwiek z trójki elbląskich prezydentów na uroczystości. Z władz miejskich najwyższą rangą była wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Małgorzata Adamowicz.

Uroczystość była także okazją do wręczenia szkole nowego sztandaru. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku „Osiemnastka” zmieniła patrona. Węgierskiego księcia Franciszka II Rakoczego wymieniono na Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski.

„Nadanie imienia Bolesława Chrobrego to nie tylko symboliczny gest, ale początek nowego rozdziału w historii szkoły. To zobowiązanie, by – wzorem swojego patrona – iść odważnie naprzód, budować wspólnotę i sięgać coraz wyżej.” - czytamy w mediach społecznościowych szkoły.

Uroczystość zakończyły występy artystyczne uczniów szkoły.