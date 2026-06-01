80 lat ZSTI w Elblągu. Szkoła, która od pokoleń kształci specjalistów

Osiem dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważna rola w życiu miasta – Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu obchodzi w tym roku jubileusz 80-lecia istnienia. To wyjątkowe święto nie tylko dla społeczności szkolnej, ale także dla całego Elbląga, którego rozwój przez lata był ściśle związany z działalnością placówki.

Historia szkoły rozpoczęła się w 1945 roku, gdy w powojennym Elblągu pojawiła się potrzeba kształcenia wykwalifikowanych pracowników dla odbudowującego się przemysłu. Wówczas powstała Szkoła Przemysłowa przy Państwowej Fabryce Maszyn i Taboru Kolejowego. Z biegiem lat placówka rozwijała się, odpowiadając na zmieniające się potrzeby gospodarki i rynku pracy.

Przez dziesięciolecia szkoła była związana z elbląskim przemysłem, szczególnie z Zakładami Mechanicznymi „Zamech”. Współpraca ta umożliwiała uczniom zdobywanie praktycznych umiejętności oraz przygotowywała ich do pracy w zawodach technicznych, które stanowiły fundament rozwoju miasta.

Ważnym momentem w historii szkoły było oddanie do użytku nowego budynku przy ulicy Rycerskiej. Nowoczesna jak na tamte czasy infrastruktura stworzyła warunki do dalszego rozwoju i poszerzania oferty edukacyjnej. W kolejnych latach szkoła sukcesywnie dostosowywała kierunki kształcenia do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

Dziś Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych szkół technicznych w regionie. Kształci młodzież w technikum w zawodach: technik informatyk z innowacją cyberbezpieczeństwo (oddział przygotowania wojskowego), technik programista z innowacją programowanie dronów, technik elektryk, technik logistyk, technik reklamy oraz w branżowej szkole I stopnia w zawodach: elektronik, sprzedawca, magazynier-logistyk. Od roku szkolnego 2026/2027 uruchomiony zostaje kierunek technik automatyk. Uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni, uczestniczą w projektach edukacyjnych oraz zdobywają doświadczenie podczas praktyk zawodowych realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami.

– Jubileusz 80-lecia to okazja do wspomnień, ale także moment, by spojrzeć w przyszłość. Jesteśmy dumni z historii naszej szkoły i ludzi, którzy ją tworzyli. Jednocześnie stale rozwijamy ofertę edukacyjną, aby jak najlepiej przygotować młodzież do wyzwań współczesnego rynku pracy – podkreślają przedstawiciele szkoły.

Przez 80 lat mury placówki opuściły tysiące absolwentów. Wielu z nich odniosło sukcesy zawodowe w Polsce i za granicą, pozostając jednocześnie ambasadorami szkoły oraz Elbląga. To właśnie oni są najlepszym dowodem na to, że inwestycja w edukację techniczną przynosi wymierne efekty.

Obchody jubileuszowe w dniu 23 października 2026 r. zgromadzą obecnych i byłych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz lokalnych instytucji. Będzie to czas wspomnień, spotkań po latach oraz podsumowania dorobku placówki, która od osiemdziesięciu lat stanowi ważny element edukacyjnego krajobrazu miasta.

Jubileusz Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych to nie tylko święto jednej szkoły. To również okazja do przypomnienia, jak istotną rolę w rozwoju Elbląga odgrywała i nadal odgrywa edukacja zawodowa oraz techniczna. Historia ZSTI pokazuje, że tradycja, doświadczenie i otwartość na zmiany mogą iść w parze, tworząc solidne fundamenty dla kolejnych pokoleń młodych mieszkańców miasta.