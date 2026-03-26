Fala literatury z Elbląga – III LO jednoczy siły dla polskich szkół na Wileńszczyźnie

W czasach, gdy kultura słowa pisanego coraz częściej ustępuje miejsca szybkim formom komunikacji, szczególnego znaczenia nabierają inicjatywy przypominające o wartości książki jako fundamentu tożsamości i edukacji. Taką właśnie ideę niesie akcja „FALA LITERATURY", do której z pełnym zaangażowaniem dołącza społeczność III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu.

Z inicjatywy polonistek – Małgorzaty Wolskiej oraz Aleksandry Maciejewskiej – szkoła włącza się w projekt organizowany przez Stowarzyszenie Traugutt, którego celem jest wsparcie 14 polskich szkół na Litwie poprzez doposażenie ich bibliotek w literaturę. Na przygotowanej liście znalazło się aż 320 tytułów i ponad 2000 woluminów – od klasyki literatury, przez obowiązkowe lektury szkolne, aż po książki dla dzieci i młodzieży. Co szczególnie istotne, lista ta została opracowana w oparciu o realne potrzeby zgłoszone bezpośrednio przez szkoły.

III LO w Elblągu nie tylko odpowiada na ten apel, ale również aktywnie zaprasza do współtworzenia tej inicjatywy mieszkańców miasta. W budynku szkoły przy ulicy Browarnej 1 został zorganizowany punkt zbiórki książek. Dyżury odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–14:00, co umożliwi dogodny udział zarówno uczniom, jak i wszystkim osobom pragnącym wesprzeć akcję.

Zaangażowanie liceum to nie tylko gest solidarności, lecz także świadectwo głębokiego rozumienia roli edukacji i wspólnoty kulturowej. Przekazywane książki staną się mostem łączącym młodych Polaków mieszkających poza granicami kraju z językiem ojczystym, historią i literaturą narodową. To również wyraz troski o zachowanie dziedzictwa kulturowego w środowiskach, gdzie dostęp do polskiej książki bywa ograniczony. Akcja trwa do 20 kwietnia.

Włączając się w „Falę Literatury", społeczność liceum daje wyraz przekonaniu, że dobra literatura – podobnie jak dobro – ma moc rozchodzenia się falą.

Poniżej przedstawiamy listę potrzebnych książek:

Co zbieramy – FALA Literatury