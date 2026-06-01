I LO z tytułem Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2026 i kolejnymi sukcesami uczniów

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu ponownie udowadnia, że należy do elity polskich szkół. Placówka zdobyła tytuł Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2026, a jej uczniowie odnieśli kolejne ogólnopolskie sukcesy — wśród nich Jakub Chachowski, Apolonia Owczarek, Michał Kruszyński oraz finalista Olimpiady Znajomości Afryki, Antoni Krasowski. Zobacz zdjęcia.

W tym roku szkolnym I LO po raz kolejny potwierdziło swoją wysoką pozycję w kraju, zajmując CXXV miejsce w Polsce w XV Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP. Ogólnopolski Ranking Olimpijski Europejskich Szkół Praworządności RP to zestawienie wyników szkół ponadpodstawowych w społeczno–prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych oraz interdyscyplinarnych organizowanych w RP przez różne podmioty. Dodatkowym potwierdzeniem jakości pracy szkoły jest zdobyta Tarcza Najlepszej Szkoły Praworządności RP COPTIOSH – Brązowa Szkoła 2026. Uroczystość, podczas której wręczono wyróżnienie, odbyła się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Na sukces I LO złożyły się osiągnięcia wielu uczniów, w tym z klas trzecich: Jakuba Chachowskiego, Laureata XIII Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Apolonii Owczarek i Michała Kruszyńskiego, Finalistów tej samej edycji oraz Macieja Batko, Finalisty X Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.

Co roku liczne grono licealistów podejmuje wyzwania w olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, rozwijając zarówno pasje humanistyczne, jak i ścisłe, co wzmacnia prestiż szkoły i jej silną pozycję w rankingach. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować pani Beacie Dziubie z Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz pracownikom z Departamentu Promocji i Turystyki za udostępnienie publikacji i materiałów dotyczących miasta Elbląga, z których mogli skorzystać nasi uczniowie podczas przygotowywania projektów – jednego z wymogów zawodów centralnych.

Szkoła może pochwalić się także kolejnym indywidualnym sukcesem na arenie ogólnopolskiej. Antoni Krasowski z klasy trzeciej zdobył tytuł Finalisty XXIV Olimpiady Znajomości Afryki, mierząc się z niezwykle szerokim i wymagającym zakresem materiału obejmującym historię, geografię, politykę, przyrodę i kultury Afryki. Zagadnienia są porównywalne z programem studiów afrykanistycznych. Finaliści tej olimpiady mogą zostać przyjęci na wybrane uczelnie z pominięciem postępowania rekrutacyjnego, co otwiera przed nimi realne możliwości dalszego rozwoju.

Społeczność I LO podkreśla, że to sukces zarówno uczniów, jak i nauczycieli, którzy wspierają młodzież w rozwijaniu ambicji i zainteresowań. Osiągnięcia tegorocznych olimpijczyków są powodem do dumy i inspiracją dla kolejnych roczników.