Krok ku szkole bez barier

 Elbląg, graf. pixabay.com
graf. pixabay.com

Elbląski ratusz ogłosił kilkanaście przetargów na opracowanie dokumentacji dotyczącej przystosowania siedmiu szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Taki obowiązek nakłada na miasto ustawa. W dwóch przypadkach postępowania unieważniono z powodu braku ofert.

I Liceum Ogólnokształcące

W szkole zaplanowano udostępnienie uczniom z niepełnosprawnościami wejście na wszystkie poziomy, gdzie prowadzone są lekcje. Między innymi przewidziano montaż platform oraz zorganizowanie wejścia na szkolną salę gimnastyczną od strony bocznego wejścia. W planach jest zaadaptowanie jednego z pomieszczeń na łazienkę dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejną inwestycję będzie przystosowanie boiska i dojścia do niego dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Liceum dostanie także sprzęt dla osób słabowidzących i słabosłyszących: tablice magnetyczne 10 szt., powiększalnik - 1 szt., pętle indukcyjne - 2 szt. To tylko niektóre z prac, które mają być wykonane w ramach inwestycji.

Oferty na opracowanie dokumentacji złożyły trzy firmy: najtańszą Zakład Usług Technicznych z Gdańska, który swoje usługi wycenił na 90 tys. zł. Pozostałe oferty opiewają na 406 tys. zł i 467 tys. zł. Urzędnicy na dokumentację przeznaczyli 108 tys. zł.

 

Szkoła Podstawowa nr 6

W szkole zaplanowano montaż rampy dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym oraz remont schodów wejściowych, w wyniku którego powstanie miejsce na na platformę zewnętrzną. Na klatce schodowej prowadzącej do sali gimnastycznej zostanie zamontowana platforma przyschodowa – to tylko jeden z kilku elementów mających umożliwić korzystanie uczniów z niepełnosprawnościami z całej szkoły. Trzy łazienki zostaną wyremontowane, tak aby mogli z nich korzystać uczniowie z niepełnosprawnościami. Wyremontowane zostanie także podejście od windy do boiska szkolnego. Szkoła dostanie sprzęt dla osób słabowidzących i słabosłyszących: tablice magnetyczne 10 szt., powiększalnik - 1 szt., pętle indukcyjne - 2 szt. To tylko niektóre z prac, które mają być wykonane w ramach inwestycji.

Wpłynęły dwie oferty: jedna opiewa na 357 tys. zł, druga na 468 tys. zł. I obie znacząco przekraczają szacunki urzędników, którzy na opracowanie tej dokumentacji przeznaczyli 52 tys. zł.

 

Szkoła Podstawowa nr 14

Szkołę przy ul. Mielczarskiego czeka montaż zewnętrznej rampy (podjazdu) dla osób z niepełnosprawnościami przed wejściem głównym oraz remont schodów wejściowych w celu zapewnienia miejsca na platformę zewnętrzną. Zaplanowano montaż dwóch platform; jedna będzie na klatce schodowej prowadzącej do sali gimnastycznej. 4 łazienki zostaną wyremontowane, przy czym być może dwie z nich zostaną połączone. Szkoła dostanie sprzęt dla osób słabowidzących i słabosłyszących: tablice magnetyczne 10 szt., powiększalnik - 1 szt., pętle indukcyjne - 2 szt. To tylko niektóre z prac, które mają być wykonane w ramach inwestycji.

Wpłynęły trzy oferty: gdański Zakład Usług Technicznych nie podał ceny; Renovo Pracownia Projektowa Sylwia Kozłowska swoje usługi wyceniła na 98 tys. zł; trzecia oferta opiewa na 332 tys. zł. Urzędnicy na tę dokumentację chcą przeznaczyć 93 tys. zł.

 

Zespół Szkół Mechanicznych

W Mechaniku, podobnie jak w innych szkołach, zaplanowano udostępnienie uczniom z niepełnosprawnościami wszystkich poziomów, na których prowadzone są lekcje. W tym celu zostanie zamontowana platforma. W ramach zadania wyremontowane zostaną także dwie łazienki. Szkoła dostanie sprzęt dla osób słabowidzących i słabosłyszących: tablice magnetyczne 10 szt., powiększalnik - 1 szt., pętle indukcyjne - 2 szt. To tylko niektóre z prac, które mają być wykonane w ramach inwestycji.

Wpłynęły trzy oferty. Najtańsza złożona przez Grzegorz Starzak HomeHome-Tworzenie Architektury z Balina wynosi 89 tys. zł. Dwie pozostałe: 109 tys. zł i 357 tys. zł. Urzędnicy na tę dokumentację przeznaczyli 60 tys. zł; wszystkie oferty są więc droższe niż przewidywania ratusza.

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

W ZSTI zostanie zamontowana zewnętrzna rampy (podjazdu) dla osób z niepełnosprawnościami przed wejściem do szkoły oraz zamontowana platforma w celu zapewnienia dostępności na wszystkie poziomy, gdzie prowadzone są lekcje. 2 łazienki zostaną dostawane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, kolejne trzy dla potrzeb osób słabowidzących i słabosłyszących. Szkoła dostanie sprzęt dla osób słabowidzących i słabosłyszących: tablice magnetyczne 10 szt., powiększalnik - 1 szt., pętle indukcyjne - 2 szt. To tylko niektóre z prac, które mają być wykonane w ramach inwestycji.

Wpłynęły dwie oferty. Grzegorz Starzak HomeHome-Tworzenie Architektury z Balina swoje usługi wycenił na 79 tys. zł; druga oferta opiewa na 381 tys. zł. Urzędnicy na tę dokumentację chcą przeznaczyć 95 tys. zł.

 

We wszystkich powyższych przypadkach najbardziej korzystna oferta zostanie wybrana na podstawie ceny (60 proc.) i doświadczenia projektanta (40 proc.). Wykonawcy będą mieli 4 miesiące od podpisania umowy na wykonanie dokumentacji.

 

II Liceum Ogólnokształcące

W planach jest m.in. wyremontowanie dwóch łazienek oraz adaptacja pomieszczenia na pokój wyciszenia/przestrzeń sensoryczną (dla uczniów w spektrum autyzmu) oraz otrzymanie sprzętu dla osób słabowidzących i słabosłyszących. Postępowanie na dokumentację zostało unieważnione, ponieważ żaden potencjalny wykonawca nie złożył oferty.

 

Szkoła Podstawowa nr 25

W szkole zaplanowano m.in. poszerzenie bramki wejściowej do szkoły, wykonanie najazdu przed wejściem głównym, montaż siedmiu platform przyschodowych, remont trzech łazienek, remont pomieszczenia biblioteki wraz z przyległą salą lekcyjną, ułatwienie dostępności do boiska szkolnego oraz wyposażenie szkoły dla osób słabowidzących i słabosłyszących: tablice magnetyczne 10 szt., powiększalnik - 1 szt., pętle indukcyjne - 2 szt. Ale podobnie jak w przypadku II LO nie wpłynęła żadna oferta i przetarg unieważniono.

W obu powyższych przypadkach władze miasta zapewne powtórzą postępowanie przetargowe.

SM

