Krok ku szkole bez barier

Elbląski ratusz ogłosił kilkanaście przetargów na opracowanie dokumentacji dotyczącej przystosowania siedmiu szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Taki obowiązek nakłada na miasto ustawa. W dwóch przypadkach postępowania unieważniono z powodu braku ofert.

I Liceum Ogólnokształcące

W szkole zaplanowano udostępnienie uczniom z niepełnosprawnościami wejście na wszystkie poziomy, gdzie prowadzone są lekcje. Między innymi przewidziano montaż platform oraz zorganizowanie wejścia na szkolną salę gimnastyczną od strony bocznego wejścia. W planach jest zaadaptowanie jednego z pomieszczeń na łazienkę dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejną inwestycję będzie przystosowanie boiska i dojścia do niego dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Liceum dostanie także sprzęt dla osób słabowidzących i słabosłyszących: tablice magnetyczne 10 szt., powiększalnik - 1 szt., pętle indukcyjne - 2 szt. To tylko niektóre z prac, które mają być wykonane w ramach inwestycji.

Oferty na opracowanie dokumentacji złożyły trzy firmy: najtańszą Zakład Usług Technicznych z Gdańska, który swoje usługi wycenił na 90 tys. zł. Pozostałe oferty opiewają na 406 tys. zł i 467 tys. zł. Urzędnicy na dokumentację przeznaczyli 108 tys. zł.

Szkoła Podstawowa nr 6

W szkole zaplanowano montaż rampy dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym oraz remont schodów wejściowych, w wyniku którego powstanie miejsce na na platformę zewnętrzną. Na klatce schodowej prowadzącej do sali gimnastycznej zostanie zamontowana platforma przyschodowa – to tylko jeden z kilku elementów mających umożliwić korzystanie uczniów z niepełnosprawnościami z całej szkoły. Trzy łazienki zostaną wyremontowane, tak aby mogli z nich korzystać uczniowie z niepełnosprawnościami. Wyremontowane zostanie także podejście od windy do boiska szkolnego. Szkoła dostanie sprzęt dla osób słabowidzących i słabosłyszących: tablice magnetyczne 10 szt., powiększalnik - 1 szt., pętle indukcyjne - 2 szt. To tylko niektóre z prac, które mają być wykonane w ramach inwestycji.

Wpłynęły dwie oferty: jedna opiewa na 357 tys. zł, druga na 468 tys. zł. I obie znacząco przekraczają szacunki urzędników, którzy na opracowanie tej dokumentacji przeznaczyli 52 tys. zł.

Szkoła Podstawowa nr 14

Szkołę przy ul. Mielczarskiego czeka montaż zewnętrznej rampy (podjazdu) dla osób z niepełnosprawnościami przed wejściem głównym oraz remont schodów wejściowych w celu zapewnienia miejsca na platformę zewnętrzną. Zaplanowano montaż dwóch platform; jedna będzie na klatce schodowej prowadzącej do sali gimnastycznej. 4 łazienki zostaną wyremontowane, przy czym być może dwie z nich zostaną połączone. Szkoła dostanie sprzęt dla osób słabowidzących i słabosłyszących: tablice magnetyczne 10 szt., powiększalnik - 1 szt., pętle indukcyjne - 2 szt. To tylko niektóre z prac, które mają być wykonane w ramach inwestycji.

Wpłynęły trzy oferty: gdański Zakład Usług Technicznych nie podał ceny; Renovo Pracownia Projektowa Sylwia Kozłowska swoje usługi wyceniła na 98 tys. zł; trzecia oferta opiewa na 332 tys. zł. Urzędnicy na tę dokumentację chcą przeznaczyć 93 tys. zł.

Zespół Szkół Mechanicznych

W Mechaniku, podobnie jak w innych szkołach, zaplanowano udostępnienie uczniom z niepełnosprawnościami wszystkich poziomów, na których prowadzone są lekcje. W tym celu zostanie zamontowana platforma. W ramach zadania wyremontowane zostaną także dwie łazienki. Szkoła dostanie sprzęt dla osób słabowidzących i słabosłyszących: tablice magnetyczne 10 szt., powiększalnik - 1 szt., pętle indukcyjne - 2 szt. To tylko niektóre z prac, które mają być wykonane w ramach inwestycji.

Wpłynęły trzy oferty. Najtańsza złożona przez Grzegorz Starzak HomeHome-Tworzenie Architektury z Balina wynosi 89 tys. zł. Dwie pozostałe: 109 tys. zł i 357 tys. zł. Urzędnicy na tę dokumentację przeznaczyli 60 tys. zł; wszystkie oferty są więc droższe niż przewidywania ratusza.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

W ZSTI zostanie zamontowana zewnętrzna rampy (podjazdu) dla osób z niepełnosprawnościami przed wejściem do szkoły oraz zamontowana platforma w celu zapewnienia dostępności na wszystkie poziomy, gdzie prowadzone są lekcje. 2 łazienki zostaną dostawane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, kolejne trzy dla potrzeb osób słabowidzących i słabosłyszących. Szkoła dostanie sprzęt dla osób słabowidzących i słabosłyszących: tablice magnetyczne 10 szt., powiększalnik - 1 szt., pętle indukcyjne - 2 szt. To tylko niektóre z prac, które mają być wykonane w ramach inwestycji.

Wpłynęły dwie oferty. Grzegorz Starzak HomeHome-Tworzenie Architektury z Balina swoje usługi wycenił na 79 tys. zł; druga oferta opiewa na 381 tys. zł. Urzędnicy na tę dokumentację chcą przeznaczyć 95 tys. zł.

We wszystkich powyższych przypadkach najbardziej korzystna oferta zostanie wybrana na podstawie ceny (60 proc.) i doświadczenia projektanta (40 proc.). Wykonawcy będą mieli 4 miesiące od podpisania umowy na wykonanie dokumentacji.

II Liceum Ogólnokształcące

W planach jest m.in. wyremontowanie dwóch łazienek oraz adaptacja pomieszczenia na pokój wyciszenia/przestrzeń sensoryczną (dla uczniów w spektrum autyzmu) oraz otrzymanie sprzętu dla osób słabowidzących i słabosłyszących. Postępowanie na dokumentację zostało unieważnione, ponieważ żaden potencjalny wykonawca nie złożył oferty.

Szkoła Podstawowa nr 25

W szkole zaplanowano m.in. poszerzenie bramki wejściowej do szkoły, wykonanie najazdu przed wejściem głównym, montaż siedmiu platform przyschodowych, remont trzech łazienek, remont pomieszczenia biblioteki wraz z przyległą salą lekcyjną, ułatwienie dostępności do boiska szkolnego oraz wyposażenie szkoły dla osób słabowidzących i słabosłyszących: tablice magnetyczne 10 szt., powiększalnik - 1 szt., pętle indukcyjne - 2 szt. Ale podobnie jak w przypadku II LO nie wpłynęła żadna oferta i przetarg unieważniono.

W obu powyższych przypadkach władze miasta zapewne powtórzą postępowanie przetargowe.