UWAGA!

----

Młodzież szuka swojej przyszłości

(fot. Anna Dembińska)

Jaką szkołę wybrać po ósmej klasie? Młodzież ma spory dylemat, a w wyborze ma im pomóc odbywający się w środę Festiwal Edukacyjny EduElbląg. przy al. Grunwaldzkiej odwiedziły setki młodych ludzi z miasta i powiatu. Zobacz zdjęcia.

Przyszli mechanicy z dumą prezentowali odmalowanego Malucha, fryzjerki czesały według najnowszych trendów, budowlańcy przygotowywali mieszanki, a logistycy tłumaczyli, na czym polegają tajniki transportu. A to tylko część atrakcji, które można znaleźć na każdym ze stoisk przygotowywanych przez wszystkie elbląskie szkoły ponadpodstawowe na festiwal edukacyjny EduElbląg. Hala przy Al. Grunwaldzkiej wypełniła się w środę młodzieżą z klas 7 i 8. która szuka odpowiedzi na pytanie „Co po podstawówce?”.

- Raczej wybierzemy liceum. Zastanawiamy się jeszcze, które. Co nas może przekonać? Na pewno rozmowy z uczniami, którzy już tam chodzą. Mamy nadzieję, że nam pomogą. Mamy czas na decyzję do końca maja – mówią Pola i Agata, przyznając, że takie targi są bardzo potrzebne, bo wiele się można z nich dowiedzieć.

Na targi przyjechała także młodzież z powiatu elbląskiego, m.in. z Zielonki Pasłęckiej. O swoich wrażeniach opowiadali spotkania przez nas Piotrek, Bartek, Filip i Kuba i Bartek.

- Jest tu sporo ciekawych rzeczy, fajnie to przygotowali – mówią. Jak sami przyznali, są dopiero w siódmej klasie, więc mają więcej czasu do namysłu. Większość z nich planuje swoją przyszłość związać z wojskiem. – Interesują nas klasy mundurowe. Po niej do pójście do wojska, a potem Straż Graniczna – planuje jeden z uczniów.

- Ja jeszcze nie wiem w sumie – przyznaje Bartek.

- Ty do gastro możesz pójść – radzą koledzy.

Festiwal Edukacyjny Eduelbląg potrwa do godz. 16.

RG

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
  • Przeszłość młodych ludzi w tym kraju, już dawno została "przejedzona", przez pokolenie PRLowskich cwaniaków, czyli dzisiejszych emerytów. Gdzie są dla młodych Polaków mieszkania "od zakładu pracy", "od państwa", lub "z wojska", za darmo albo ewentualnie za 5% wartości? Gdzie jest przydział pracy na sztucznie utworzonych, nierentownych stanowiskach, na umowę o pracę? Nie ma? Dlaczego nie ma i kto odpowiada za to, że nie ma? Kryzys epoki "Balcerowiczowskiej" zawdzięczamy pokoleniu, które dosłownie doprowadziło to państwo i społeczeństwo do upadku i bankructwa. A lepiej nie będzie! Najdroższe ceny mieszkań i koszty kredytów hipotecznych w Europie, coraz więcej młodych pracowników wypchniętych na śmieciówki za najniższą krajową. Ale ważne, że geriatria dostała 13 i 14 emeryturę i została podłączona do systemu " Kapitału Początkowego" w ramach wdzięczności za doprowadzenie swoją pazernością do hiperinflacji, przewalutowania, bankructwa i 30% bezrobocia. Komu za to podziękujecie, młodzi pracownicy?
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    2
    Zwalczaj matrix(2026-04-22)
