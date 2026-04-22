Młodzież szuka swojej przyszłości

Jaką szkołę wybrać po ósmej klasie? Młodzież ma spory dylemat, a w wyborze ma im pomóc odbywający się w środę Festiwal Edukacyjny EduElbląg. przy al. Grunwaldzkiej odwiedziły setki młodych ludzi z miasta i powiatu. Zobacz zdjęcia.

Przyszli mechanicy z dumą prezentowali odmalowanego Malucha, fryzjerki czesały według najnowszych trendów, budowlańcy przygotowywali mieszanki, a logistycy tłumaczyli, na czym polegają tajniki transportu. A to tylko część atrakcji, które można znaleźć na każdym ze stoisk przygotowywanych przez wszystkie elbląskie szkoły ponadpodstawowe na festiwal edukacyjny EduElbląg. Hala przy Al. Grunwaldzkiej wypełniła się w środę młodzieżą z klas 7 i 8. która szuka odpowiedzi na pytanie „Co po podstawówce?”.

- Raczej wybierzemy liceum. Zastanawiamy się jeszcze, które. Co nas może przekonać? Na pewno rozmowy z uczniami, którzy już tam chodzą. Mamy nadzieję, że nam pomogą. Mamy czas na decyzję do końca maja – mówią Pola i Agata, przyznając, że takie targi są bardzo potrzebne, bo wiele się można z nich dowiedzieć.

Na targi przyjechała także młodzież z powiatu elbląskiego, m.in. z Zielonki Pasłęckiej. O swoich wrażeniach opowiadali spotkania przez nas Piotrek, Bartek, Filip i Kuba i Bartek.

- Jest tu sporo ciekawych rzeczy, fajnie to przygotowali – mówią. Jak sami przyznali, są dopiero w siódmej klasie, więc mają więcej czasu do namysłu. Większość z nich planuje swoją przyszłość związać z wojskiem. – Interesują nas klasy mundurowe. Po niej do pójście do wojska, a potem Straż Graniczna – planuje jeden z uczniów.

- Ja jeszcze nie wiem w sumie – przyznaje Bartek.

- Ty do gastro możesz pójść – radzą koledzy.

Festiwal Edukacyjny Eduelbląg potrwa do godz. 16.