Ogólnopolska konferencja edukacyjna w Elblągu - „Przyroda od nowa"

Warmińsko‑Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu organizuje Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną „Przyroda od nowa – jak inspirować ciekawość świata?", która odbędzie się 26 marca 2026 r. w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu.

Celem konferencji jest inspirowanie ciekawości uczniów

Wydarzenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy chcą wzbogacić swoje metody pracy i zdobyć praktyczne narzędzia dydaktyczne. Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładów ekspertów i wziąć udział w warsztatach. Konferencja odbywa się w formule zamkniętej dla zarejestrowanych uczestników.

- Chcemy pokazać, że edukacja przyrodnicza może być fascynująca i inspirująca. Naszym celem jest wspieranie nauczycieli w nowoczesnym nauczaniu przyrody." – mówi Tomasz Szuszkiewicz, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Eksperci i warsztaty

Program konferencji obejmuje wykłady i warsztaty prowadzone przez wybitnych specjalistów z całego kraju. Wśród prelegentów znajdują się m.in. dr hab. Dagmara Sokołowska (Uniwersytet Jagielloński), przedstawiciele Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu – Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski, Łukasz Sporny, a także Karol Wójcicki – popularyzator astronomii.

- Warsztaty, które zaplanowaliśmy, pozwolą nauczycielom na praktyczne zastosowanie nowych metod. Chcemy, aby każdy uczestnik wyszedł z konferencji z konkretnymi pomysłami do wykorzystania w klasie" – mówi Magdalena Jankun, nauczyciel-konsultant ds. geografii i przyrody w WMODN w Elblągu.

Konferencji towarzyszyć będzie także prezentacja oferty wiodących wydawnictw edukacyjnych oraz możliwość nawiązania kontaktów zawodowych z uczestnikami z całego kraju.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma szansę wpisać się na stałe w kalendarz najważniejszych konferencji edukacyjnych w regionie i przyczynić się do popularyzacji nowoczesnej edukacji przyrodniczej.

Więcej informacji

Szczegółowy program konferencji oraz biogramy prelegentów dostępne są pod adresami:

Program konferencji:

Biogramy prelegentów:

