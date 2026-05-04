SP 9 zmieni się nie do poznania

Do września 2028 roku na Zawadzie ma powstać nowa Szkoła Podstawowa nr 9. Władze miasta ogłosiły przetarg na rozbiórkę dotychczasowego budynku oraz opracowanie dokumentacji i budowę nowego obiektu, który ma pełnić również funkcję miejsca ukrycia.

Nowy budynek powstanie w sąsiedztwie starego. Będzie miał powierzchnię około 4300 m kw.. Znajdzie się w nim 16 sal lekcyjnych, w tym pracownia informatyczna oraz sala do zajęć językowych, sala gimnastyczna, świetlica, stołówka z zapleczem kuchennym, biblioteka szkolna i miejska, zaplecze administracyjne, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga i pielęgniarki szkolnej, a także pełne zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szkoła będzie budowana w technologii modułowej prefabrykowanej.

- Obiekt spełniać będzie wymagania dotyczące efektywności energetycznej i ekologii. Szkoła zostanie wyposażona w instalację fotowoltaiczną oraz system wentylacji, co obniży koszty eksploatacyjne. Pod obiektem planowana jest realizacja miejsca ukrycia na około 500 osób. W przyszłości istnieje możliwość rozbudowy szkoły o kolejne moduły bez ingerencji w funkcjonującą część obiektu w zależności od potrzeb mieszkańców – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Zainteresowane przetargiem firmy mogą składać swoje oferty do 19 czerwca. Zwycięzca przetargu będzie miał 8 miesięcy od daty podpisania umowy na opracowanie dokumentacji, następnie kolejne 18 miesięcy na wybudowanie nowego obiektu. Nowa SP nr 9 ma rozpocząć działalność we wrześniu 2028 roku.