SP 9 zmieni się nie do poznania

 Elbląg, Wizualizacja UM Elbląg
Do września 2028 roku na Zawadzie ma powstać nowa Szkoła Podstawowa nr 9. Władze miasta ogłosiły przetarg na rozbiórkę dotychczasowego budynku oraz opracowanie dokumentacji i budowę nowego obiektu, który ma pełnić również funkcję miejsca ukrycia.

Nowy budynek powstanie w sąsiedztwie starego. Będzie miał powierzchnię około 4300 m kw.. Znajdzie się w nim 16 sal lekcyjnych, w tym pracownia informatyczna oraz sala do zajęć językowych, sala gimnastyczna, świetlica, stołówka z zapleczem kuchennym, biblioteka szkolna i miejska, zaplecze administracyjne, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga i pielęgniarki szkolnej, a także pełne zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szkoła będzie budowana w technologii modułowej prefabrykowanej.

- Obiekt spełniać będzie wymagania dotyczące efektywności energetycznej i ekologii. Szkoła zostanie wyposażona w instalację fotowoltaiczną oraz system wentylacji, co obniży koszty eksploatacyjne. Pod obiektem planowana jest realizacja miejsca ukrycia na około 500 osób. W przyszłości istnieje możliwość rozbudowy szkoły o kolejne moduły bez ingerencji w funkcjonującą część obiektu w zależności od potrzeb mieszkańców – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

 

Zainteresowane przetargiem firmy mogą składać swoje oferty do 19 czerwca. Zwycięzca przetargu będzie miał 8 miesięcy od daty podpisania umowy na opracowanie dokumentacji, następnie kolejne 18 miesięcy na wybudowanie nowego obiektu. Nowa SP nr 9 ma rozpocząć działalność we wrześniu 2028 roku.

- Prace będą prowadzone etapami, a budowa będzie prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie nieprzerwanie funkcjonującej szkoły. Umożliwi to niezakłócone prowadzenie zajęć dydaktycznych aż do wykończenia nowego budynku. System modułowy, jako najbardziej efektywna i najmniej uciążliwa technologia, pozwoli znacząco skrócić czas prowadzenia prac na działce, zmniejszyć ich wpływ na funkcjonowanie szkoły oraz zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i mieszkańców okolicy – zapewniają władze miasta.


