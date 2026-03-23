Teraz łatwiej przeliczysz emeryturę

Dorabiający seniorzy mają prawo do ponownego przeliczenia emerytury, jeśli nadal pracują i odprowadzają składki do ZUS. Do tej pory musieli składać papierowe wnioski teraz w portalu eZUS jest już dostępna elektroniczna wersja wniosku ERPO, czyli wniosku o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. To ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów.

Dotychczas wniosek ERPO można było złożyć wyłącznie w formie papierowej (część osób dołączała jego skan do wniosku POG w eZUS). Rocznie wpływało ponad 700 tysięcy takich dokumentów.

- Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury to jeden z częściej składanych do nas wniosków. Jego elektroniczna wersja znacząco usprawni ten proces – mówi Anna Grabowska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Rzeczniczka wyjaśnia, że wniosek jest przeznaczony dla osób, które mają już przyznane prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy i chcą przeliczyć już przyznane świadczenie gdyż np. przy składaniu wniosku o emeryturę nie miały wszystkich dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia, które można uwzględnić przy obliczaniu wysokości świadczenia albo dopiero teraz mogą potwierdzić zarobki za lata poprzedzające rok przejścia na emeryturę/rentę albo zarobki uzyskane już po przyznaniu świadczenia.

- Tą możliwość mają także te osoby, które po przyznaniu emerytury lub renty nadal pracowały i opłacały składki na ubezpieczenia społeczne – zapewnia rzeczniczka.

Wniosek ERPO klient wypełnia i składa również w sytuacji, gdy stara się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo Wielkiej Brytanii lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym.

Elektronicznie oznacza szybciej i wygodniej

- Mieliśmy sygnały od klientów, że oczekują wprowadzenia możliwości złożenia wniosku ERPO w pełni przez Internet – bez konieczności drukowania, podpisywania i wysyłania pocztą czy wizyty w placówce – dodaje Anna Grabowska

Wprowadzenie elektronicznej wersji spełnia te oczekiwania i wpisuje się w strategię dalszej elektronizacji usług w ZUS. Dzięki temu obsługa spraw będzie szybsza i mniej obciążająca obie strony.

Rzeczniczka zapewnia, że wniosek ERPO nadal można składać także w tradycyjnej, papierowej formie. Elektronizacja jest ułatwieniem, a nie obowiązkiem.

Zasady składania wniosku ERPO, wymagane dokumenty oraz instrukcję krok po kroku można znaleźć na stronie: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/przeliczanie-emerytur-i-rent.