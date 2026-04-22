Uczniowie wybrali

Zakup maszyn do popcornu, waty cukrowej, hot-dogów, puf wypoczynkowych w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, modernizacja siłowni w Zespole Szkół Mechanicznych – to niektóre projekty, które wybrali uczniowie elbląskich szkół ponadpodstawowych w pierwszej edycji Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Każda szkoła miała do dyspozycji po 5 tysięcy złotych.

W dużym uproszczeniu Uczniowski Budżet Obywatelski to forma budżetu partycypacyjnego, analogicznie do „zwykłego” Budżetu Obywatelskiego. Różnica jest taka, że projekty zgłaszają i głosują na nie uczniowie. W Elblągu Uczniowski Budżet Obywatelski wprowadzono dla szkół ponadpodstawowych (dla których organem prowadzącym jest Urząd Miejski), których w naszym mieście jest 11. Każda szkoła „dostała” do dyspozycji po 5 tysięcy zł. Ważne: de facto było to 11 osobnych Uczniowskich Budżetów Obywatelskich. Uczniowie I LO zgłaszali i głosowali na projekty dotyczące ich szkoły, uczniowie Mechanika na swoje, Ekonomika na swoje itd.

We wszystkich szkołach zgłoszono 50 inicjatyw, 36 dopuszczono do głosowania. Od 16 do 19 marca trwało głosowanie. Najlepszą frekwencję uzyskano w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu – 92 proc. We wszystkich szkołach biorących udział w programie UBO zagłosowało 3493 z 5999 uprawnionych uczniów, co stanowi 58 proc. uprawnionych.

Co wybrali uczniowie?

- „Zakup maszyn do popcornu, waty cukrowej, hot-dogów, puf wypoczynkowych” w Zespole Szkół Techniczno Informatycznych

- „Miejsce do nauki z hamakami oraz piłkarzykami w chillroomie” w II Liceum Ogólnokształcące

- „Ławki i stoły na boisko szkolne (Strefa Chill na dworze)” w Zespole Szkół Technicznych w

- „Mój dobrostan na szkolnych korytarzach” - w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

- „Strefa rekreacyjno-piknikowa (drewniane stoły i leżanki)” w I Liceum Ogólnokształcącym

- „Modernizacja siłowni szkolnej” w IV liceum Ogólnokształcącym

- „Rozbudowa strefy chillout w szkole oraz stworzenie części na zewnątrz” w Zespole Szkół Gospodarczych

- „Modernizacja siłowni” w Zespole Szkół Mechanicznych

- „Modernizacja i renowacja szkolnej strefy odpoczynku w przejściu między szkołą a internatem” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

- „Food Point” w III liceum Ogólnokształcącym

- „Szkolna Strefa Chilloutu „Gabinet 21” w Zespole Szkół Zawodowych nr 1

Co ukrywa urząd?

24 marca w trybie dostępu do informacji publicznej zapytaliśmy miejskich urzędników o szczegółowe dane dotyczące przebiegu Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Poprosiliśmy o dane dotyczące każdej szkoły osobno: jakie projekty zostały poddane pod głosowanie wraz z ich kosztem, ilu uczniów głosowało, ilu uczniów uczęszcza do danej szkoły oraz jakie projekty zostały zgłoszone i nie zostały poddane pod głosowanie oraz dlaczego?

Informacje, o które prosiliśmy, były nam potrzebne do tego, aby pokazać jak faktycznie wygląda proces „młodej demokracji” w elbląskich szkołach.

30 marca otrzymaliśmy informację od jednego z urzędników, że proces się jeszcze nie zakończył, a informacje, o które wnioskujemy otrzymamy po zakończeniu procesu UBO bez konieczności składania kolejnego wniosku. 21 kwietnia w rozmowie telefonicznej jeden z urzędników poinformował nas, że informację o UBO dostaniemy kolejnego dnia (22 kwietnia).

I uwaga: dostaliśmy informacje niepełne. Te najciekawsze, na jakie projekty mogli głosować uczniowie, jakie projekty nie zostały dopuszczone do głosowania, jaka była dokładna frekwencja w poszczególnych szkołach, nie zostały nam udostępnione. Dlaczego? Nie wiemy.

Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w tym roku.