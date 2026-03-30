Warmia i Mazury mają jednego finalistę — to Antoni Krasowski z I LO w Elblągu

Antoni Krasowski, uczeń klasy trzeciej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, znalazł się w gronie 81 najlepszych uczniów w Polsce, którzy awansowali do etapu centralnego XXIV Olimpiady Znajomości Afryki.

25 marca 2026 r. Komitet Naukowy Olimpiady ogłosił ostateczną listę finalistów. W tegorocznej edycji wystartowało kilka tysięcy uczniów z całego kraju, a do etapu okręgowego zakwalifikowało się 1654 uczestników. Wśród nich Antoni okazał się jedynym uczniem nie tylko z Elbląga, ale także z województwa warmińsko-mazurskiego. Etap centralny odbędzie się 15 kwietnia 2026 r. w siedzibie Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

To wyjątkowy sukces, który podkreśla zarówno ogromną wiedzę Antka, jak i jego konsekwencję w rozwijaniu pasji. Chociaż uczy się w klasie o profilu biologiczno-matematycznym, jego zainteresowania wykraczają daleko poza przedmioty ścisłe. Od lat fascynuje go kultura, historia i współczesne problemy Afryki, a udział w olimpiadzie stał się dla niego sposobem na pogłębianie tej pasji. Łączy analityczne myślenie z humanistyczną ciekawością świata — i właśnie ta wszechstronność pozwoliła mu osiągnąć tak imponujący wynik.

W ubiegłym roku zdobył tytuł finalisty. Teraz ponownie stanie do rywalizacji na szczeblu centralnym, walcząc o tytuł laureata. Laureaci otrzymają indeksy, które umożliwiają przyjęcie na wybrane kierunki studiów z pominięciem rekrutacji.